Les efforts visant à restreindre l’accès du public aux archives de l’Arkansas échouent au début de la session législative

LITTLE ROCK, Ark. (AP) — La proposition de la gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, visant à restreindre l’accès du public aux documents concernant son administration, ses voyages et sa sécurité, a échoué au début d’une session législative spéciale qui s’est réunie lundi, les législateurs tentant de retravailler la législation face aux critiques croissantes selon lesquelles elle érode la loi sur la transparence des archives de l’État.

La Chambre et le Sénat ont terminé la journée sans aucune action sur le projet de loi, l’un des nombreux points que Sanders a inscrits à l’ordre du jour de la session extraordinaire qu’elle a annoncée vendredi. Le Sénat a annulé son projet de tenir une audience en commission lundi soir sur le projet de loi, alors que les législateurs travaillaient à réviser les modifications proposées à la loi sur la liberté d’information de l’État.

« Nous avons apporté amendement après amendement après amendement aujourd’hui. Ce n’est tout simplement pas prêt », a déclaré le président du Sénat, Bart Hester, devant une salle de commission remplie principalement d’opposants à la législation qui attendaient de témoigner sur la mesure pendant la majeure partie de la journée. Hester a déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’un nouveau projet de loi soit déposé plus tard dans la nuit de lundi ou mardi.

Le projet de restriction des archives a suscité un tollé de la part des groupes de presse, des défenseurs de la transparence, des démocrates et de certains conservateurs, qui ont déclaré qu’il portait atteinte à la loi de l’État de 1967 qui protège l’accès du public aux archives gouvernementales. Les opposants ont également remis en question la nécessité de faire pression rapidement pour que le projet de loi soit adopté lors d’une session extraordinaire.

« Essayer de faire avancer cette affaire en un, deux ou trois jours n’est pas juste et ce n’est pas juste, en particulier compte tenu de l’ampleur de cette législation », a déclaré Joey McCutchen, un avocat de Fort Smith spécialisé dans les poursuites en matière de liberté d’information.

La législation permettrait à l’État de cloisonner les détails sur la sécurité assurée par Sanders et d’autres officiers constitutionnels, y compris les personnes qui voyagent à bord de l’avion de la police d’État et le coût des voyages individuels. Sanders a déclaré que des changements étaient nécessaires pour la protéger, elle et sa famille. Sanders a cité les menaces de mort auxquelles elle a été confrontée au fil des ans, remontant à l’époque où elle était attachée de presse de l’ancien président Donald Trump.

Plus largement, le projet de loi bloquerait également la publication des dossiers du « processus délibératif » des agences d’État, tels que les mémos et les avis consultatifs – une exemption qui, selon Sanders, est calquée sur celle de la loi fédérale. En vertu d’une nouvelle législation déposée lundi soir, cette exemption a été remplacée par une nouvelle bloquant la publication de documents « reflétant les communications » entre le bureau du gouverneur et les secrétaires du cabinet.

Sanders, qui a rencontré les républicains du Sénat pendant environ une demi-heure à huis clos lundi matin, n’a pas précisé si elle envisageait des modifications au projet de loi.

« Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires de l’Assemblée législative », a-t-elle déclaré aux journalistes après la réunion.

Les experts en matière de FOI ont également critiqué la mesure pour avoir ajouté un secret professionnel et pour avoir modifié la manière dont les honoraires d’avocat sont attribués aux plaignants qui ont gain de cause dans les procès en matière de FOI.

Le projet de loi fermerait l’accès aux dossiers qui sont au centre d’un procès qu’un avocat et blogueur a intenté contre la police de l’État de l’Arkansas. Matt Campbell, qui dirige le site Blue Hog Report, a accusé l’agence d’avoir illégalement retenu les dossiers de voyage et de sécurité du gouverneur.

Des groupes tels que l’Arkansas Press Association, la section Arkansas de la Society of Professional Journalists et un groupe de travail formé par le corps législatif en 2017 pour examiner les mesures de liberté d’information se sont fermement opposés à la législation.

L’opposition est également venue de groupes de droite, notamment de deux comités du Parti républicain de comté et de la section d’État d’Americans for Prosperity.

David Couch, un avocat qui est l’auteur d’initiatives de vote réussies sur la marijuana médicale et le salaire minimum, a déclaré plus tôt lundi qu’il travaillait sur un effort référendaire sur les modifications de la FOI si elles devenaient loi.

« Ce serait le problème le plus populaire sur lequel j’ai travaillé », a déclaré Couch.

Les modifications apportées à la loi sur les archives publiques ont suscité beaucoup plus d’opposition que d’autres points à l’ordre du jour de la session extraordinaire, y compris une proposition de réduction d’impôts qui a suivi l’annonce par l’État de son deuxième plus grand excédent budgétaire de l’histoire.

Un comité sénatorial a approuvé lundi le projet de loi de réduction d’impôts, qui prévoit une réduction de 0,3 % des taux d’imposition sur le revenu des particuliers et des sociétés. Cela créerait également un crédit d’impôt unique non remboursable pour les contribuables gagnant moins de 90 000 $ par an. Le Sénat au complet devrait adopter la mesure mardi.

Andrew Demillo, Associated Press