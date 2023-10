Les efforts visant à renverser les élections de 2020 faisaient partie des « devoirs officiels » de Trump, affirment ses avocats.

WASHINGTON — L’ancien président Donald Trump a fait valoir jeudi dans un dossier judiciaire qu’il devrait être à l’abri de poursuites dans l’affaire d’ingérence électorale de 2020 en raison de l’immunité présidentielle, affirmant que ses efforts pour annuler sa défaite électorale et rester à la Maison Blanche étaient « au cœur de ses responsabilités officielles en tant que président.

Décrivant ce que les procureurs considèrent comme un complot visant à priver les électeurs de leurs droits de vote comme « des efforts visant à garantir l’intégrité des élections », l’équipe juridique de Trump a fait valoir que l’équipe du conseiller spécial Jack Smith avait « faussement » affirmé que « les motivations du président Trump étaient impures – qu’il « savait » prétendument que le Les informations largement répandues faisant état de fraudes et d’irrégularités électorales étaient fausses. » L’équipe juridique de Trump a déclaré que « des centaines d’années d’histoire et de tradition » montrent clairement que les motivations du président n’appartiennent pas aux procureurs ou aux juges.

Les actions de Trump « relèvent de la compétence de ses fonctions et il est absolument à l’abri de toute poursuite », ont écrit les avocats de Trump dans le dossier judiciaire, citant une décision de la Cour suprême de 1982 impliquant l’ancien président Richard Nixon.

Les avocats de Trump ont également fait valoir qu’envisager de remplacer le chef du ministère de la Justice par Jeffrey Clark, un avocat civil spécialisé dans l’environnement qui pensait que les élections de 2020 avaient été volées via des thermostats intelligents, relevait de ses fonctions présidentielles.

« Délibérer sur l’opportunité de remplacer le procureur général par intérim des États-Unis est également une fonction présidentielle essentielle », ont-ils écrit.

Faire pression sur les responsables de l’État pour qu’ils annulent les élections – ou « prennent des mesures pour garantir l’équité et l’intégrité des élections fédérales », comme l’a dit l’équipe de Trump – est également une fonction essentielle de la présidence, ont-ils déclaré. Trump avait « le pouvoir et l’obligation de communiquer ses préoccupations concernant les fraudes présumées lors des élections fédérales aux autorités compétentes de l’État – une fonction au cœur du rôle constitutionnel du président », ont-ils soutenu.

« Garantir l’intégrité des élections fédérales relève du devoir officiel du président », ont-ils écrit.

Un grand jury fédéral a inculpé Trump en août de trois chefs d’accusation liés à ses efforts visant à annuler les résultats des élections de 2020, notamment en tentant d’entraver le processus de vote électoral, en entravant les travaux du Congrès et en conspirant pour priver les Américains de leur droit de voter et d’obtenir ces votes. dénombré. L’acte d’accusation fédéral allègue que Trump a conspiré pour « blesser, opprimer, menacer et intimider » le « droit de vote et de faire compter son vote » des Américains.

La requête de Trump est la première d’une série de requêtes qui devraient être déposées devant la juge de district américaine Tanya Chutkan, qui a fixé à lundi la date limite pour soumettre de tels dossiers. La date du procès est fixée au mois de mars, et les avocats et les procureurs de Trump s’affronteront devant le tribunal le 16 octobre au sujet d’une ordonnance de silence restreinte proposée par l’équipe de Smith visant à réduire ce que les procureurs ont qualifié d' »attaques désobligeantes et incendiaires » de Trump.

Si Trump parvenait à obtenir l’immunité, soit en convainquant Chutkan, soit en faisant appel à une cour d’appel, l’affaire serait rejetée et il n’aurait pas à être jugé.

Les tribunaux limitent généralement les requêtes pouvant faire l’objet d’un appel avant le début du procès. Mais si Chutkan rejette la demande de non-lieu en invoquant l’immunité présidentielle, Trump et ses avocats pourraient faire appel avant le procès en arguant que permettre au procès d’avancer lui causerait des dommages irréversibles.

Au cœur de l’affaire, les procureurs ont fait valoir que Trump savait que les résultats des élections n’étaient pas frauduleux, mais ont soutenu le contraire pour annuler sa défaite dans plusieurs États clés.

Mais dans leur dernier dossier, l’équipe juridique de Trump affirme que « l’accusation ne fait pas, et ne peut pas, affirmer que les efforts du président Trump pour garantir l’intégrité des élections et plaider en faveur de celle-ci sortaient du cadre de ses fonctions ».

Le simple fait que Trump était président lorsqu’il a commis les actes reprochés dans l’acte d’accusation soutient sa demande d’immunité, a soutenu son équipe de défense.

« Compte tenu de la nature dévorante de la présidence, ces faits à eux seuls soutiennent fortement l’idée selon laquelle l’acte d’accusation est basé uniquement sur les actes officiels du président Trump », écrivent-ils.

L’ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, a déposé une plainte similaire devant un juge fédéral en Géorgie cette année, arguant que son affaire pénale dans le comté de Fulton devrait être renvoyée devant un tribunal fédéral et rejetée parce que ses actions présumées relevaient de son travail de haut responsable du président. conseiller.

Le juge chargé de cette affaire a donné tort à Meadows, qui fait appel de la décision.

Trump a également utilisé à plusieurs reprises des allégations de privilège exécutif pour tenter d’empêcher ses conseillers actuels et anciens de témoigner devant un grand jury fédéral dans le cadre de l’enquête fédérale de Smith. Ces demandes ont été fréquemment rejetées par les juges de district et la Cour d’appel américaine du district de Columbia. Des efforts similaires visant à empêcher d’anciens conseillers de témoigner devant le comité du 6 janvier ont également été rejetés.