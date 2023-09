Les efforts visant à réglementer les publicités politiques « deepfakes » progressent

La Commission électorale fédérale a voté jeudi en faveur de la demande d’un groupe de défense non partisan de règles régissant les publicités politiques dites « deepfake » générées par l’intelligence artificielle.

La commission sollicitera les commentaires du public à partir de la semaine prochaine et pendant 60 jours. Après cela, il déterminera s’il convient d’adopter une règle définitive.

Public Citizen, qui a déposé une pétition pour la nouvelle règle, a déclaré que la nécessité de réglementer les deepfakes était devenue urgente avant les élections de 2024.

« Les deepfakes constituent une menace importante pour la démocratie telle que nous la connaissons », a déclaré Robert Weissman, président de Public Citizen. « La FEC doit user de son autorité pour interdire les deepfakes, sinon elle risque d’être complice d’une vague de désinformation frauduleuse alimentée par l’IA et de la destruction des normes fondamentales de vérité et de fausseté. »

Cinquante membres du Congrès ont signé une lettre exhortant la FEC à se saisir de cette question.

« À l’approche de l’élection présidentielle de 2024, il est impératif que la FEC autorise les commentaires sur la pétition de Public Citizen pour l’élaboration de règles », la lettre indique.

Il s’agissait de la deuxième pétition de Public Citizen demandant des règles de la FEC sur les publicités politiques générées par l’IA, et le vote de jeudi a été de 6-0. En juin, la commission s’est retrouvée dans l’impasse sur le sujet. Les trois commissaires républicains du panel de six personnes ont voté contre la demande, affirmant que la pétition contenait une omission technique. Le commissaire du GOP, Allen Dickerson, a déclaré que la FEC n’a pas le pouvoir de réglementer de telles publicités et a appelé le Congrès à étendre l’autorité de la FEC.

Jeudi, Dickerson a déclaré que la nouvelle pétition de Public Citizen était conforme à la réglementation et il a voté pour faire avancer le processus. Mais il a également déclaré qu’il n’était toujours pas convaincu que l’établissement de telles règles relevait de la compétence de la commission.

La loi en vigueur « interdit à toute personne [from] se présentant frauduleusement comme agissant pour ou au nom d’un autre candidat », a déclaré Dickerson.

« Il n’y a absolument rien de spécial dans les deepfakes ou l’IA générative, les mots à la mode du moment », a-t-il ajouté. « La manière dont la fraude est accomplie ne devrait pas avoir d’importance. Mentir à propos des conversations privées de quelqu’un, publier un document falsifié, ajouter des effets sonores en post-production ou peindre manuellement une photographie à l’aérographe, dans le but de tromper, serait déjà une violation de notre statut.

Ellen L. Weintraub, une commissaire démocrate, a soutenu le passage à un commentaire public sur la pétition précédente de Public Citizen et l’a également soutenue cette fois-ci.

« C’est évidemment un sujet très actuel et très important », a-t-elle déclaré. « Je ne prétends pas que la FEC puisse résoudre tous les problèmes qui préoccupent les gens dans le domaine de l’IA, mais il est possible que nous puissions en résoudre certains. »