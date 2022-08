Les efforts se poursuivent pour atteindre 10 mineurs du nord du Mexique

SABINAS, Mexique (AP) – Le pompage 24 heures sur 24 a légèrement abaissé le niveau d’eau à l’intérieur des puits inondés d’une mine de charbon où 10 mineurs ont été piégés dans le nord du Mexique, mais deux jours après un effondrement, il est resté trop élevé pour que quiconque tente un sauvetage, ont annoncé vendredi les autorités.

La coordinatrice nationale de la défense civile, Laura Velázquez, a déclaré qu’il était “indispensable” de réduire la quantité d’eau dans les puits de mine de 200 pieds de profondeur avant que les plongeurs ou tout autre personnel spécialisé ne puissent entrer. Les travailleurs essayaient simultanément d’empêcher l’eau de pénétrer dans les puits.

La mine de Sabinas, Coahuila, à environ 70 miles au sud-ouest d’Eagle Pass, au Texas, s’est effondrée alors que 15 mineurs travaillaient à l’intérieur mercredi après-midi. Cinq ont réussi à s’échapper avec des blessures. Les autorités disent que les mineurs ont percé un espace voisin rempli d’eau. Il n’y a eu aucun contact avec les mineurs depuis l’effondrement.

Javier Martínez, le délégué de l’État de Coahuila du Syndicat national des mineurs, a déclaré que la zone où la mine fonctionnait regorge de vieilles mines abandonnées qui sont souvent inondées. Il a déclaré que les habitants obtiennent parfois de petites concessions, puis font travailler des groupes de mineurs non syndiqués, généralement sans mesures de sécurité telles que des systèmes de ventilation, des puits de sortie de secours et des équipements de sécurité.

Ces opérations ne sont pas supervisées par le secrétaire au Travail, a-t-il déclaré.

Les accidents dans de telles opérations minimes sont courants car les mineurs travaillent sans cartes, souvent avec des marteaux pneumatiques qui enfoncent de vieux puits de mine remplis d’eau, a-t-il déclaré.

Dans ce cas, les chances de survie des mineurs sont « compliquées » et dépendraient de la force d’entrée dans l’eau, de la quantité de boue qu’elle transporte, si elle a emporté les supports en bois soutenant les parois du puits et si les mineurs pouvaient atteindre un coin d’air.

“Je remercie Dieu parce que ça avance, petit à petit ça avance”, a déclaré Elizabeth Vielma Moreno, une proche d’un des mineurs.

En juin et juillet 2021, des effondrements dans deux mines de Coahuila ont coûté la vie à neuf mineurs.

Le pire accident minier du Mexique s’est également produit à Coahuila le 19 février 2006, lorsqu’une explosion a ravagé la mine Pasta de Conchos alors que 73 mineurs se trouvaient à l’intérieur. Huit ont été secourus avec des blessures, dont des brûlures graves. Les autres sont morts et seuls deux de leurs corps ont été retrouvés.

L’administration de López Obrador a promis il y a deux ans de récupérer les 63 corps restants, une entreprise hautement technique qui n’a toujours pas commencé.

__

Sánchez a rapporté de Mexico.

Elizabeth Monroy et Fabiola Sánchez, The Associated Press