Les efforts républicains pour limiter les investissements ESG sont anticapitalistes

Il y a une cohorte d’élus aux États-Unis actuellement engagés dans une croisade anticapitaliste contre les principes du marché libre. Non, ce ne sont pas des socialistes. Ce sont des républicains du Congrès et ils tentent d’empêcher les institutions financières d’allouer des capitaux conformément aux préférences des investisseurs et aux principes de gestion des risques. Cette tentative de répression est de nature purement idéologique – c’est un exercice de pression politique pour forcer un gouvernement grossier à s’immiscer dans les marchés de capitaux américains.

Cette campagne, qui devrait offenser quiconque ayant même un minimum de sensibilité pro-marché, est défendue au sein du Parti républicain. Les législateurs républicains de l’État et membres du Congrès tentent d’étouffer la croissance de l’investissement durable et de punir les efforts des entreprises en matière de gestion des risques financiers liés au climat.

Le problème sous-jacent est que l’industrie des combustibles fossiles se heurte à un “mur des risques”, où les risques économiques établis de longue date associés au changement climatique sont désormais suffisamment clairs et présents pour déclencher des exigences ordinaires de déclaration des risques sur les marchés financiers. Plutôt que de réduire leurs émissions ou de faire face aux risques qu’elles entraînent, l’industrie des combustibles fossiles tente de briser et de refaire les rapports traditionnels sur les risques pour supprimer de manière sélective les rapports sur les risques liés au climat.

S’il semble que les républicains élus se soient très soudainement réveillés de l’élan vers les rapports sur les risques climatiques et la popularité des investissements dits environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et aient considérablement intensifié leur contre-offensive en conséquence, ce n’est pas une coïncidence. Il s’agit d’un programme étroitement coordonné effort politique animés par un réseau d’organisations d’argent noir la façade des groupes négationnistes du climat et des intérêts des combustibles fossiles.

Les récentes élections ont montré l’étendue de la dépendance du Parti républicain vis-à-vis des « dépenses extérieures ». Il s’agit généralement d’argent noir anonyme, et il est souvent retraçable jusqu’à l’industrie des combustibles fossiles. Ces millions en argent noir politique sont probablement venus avec des conditions, et ces conditions tirent probablement cet effort politique.

Dès cette année, il y a 8,4 billions de dollars d’actifs américains sous gestion qui emploient des stratégies d’investissement durable. Le boom de l’investissement durable et responsable s’est produit pour une raison très simple : il existe une énorme demande sur le marché. Les avertissements abondent sur les risques économiques importants qui sont clairement prévisibles si nous ne passons pas à une économie à faible émission de carbone.

Les investisseurs voient ce danger à venir. En conséquence, les propriétaires d’actifs réclament des options d’investissement responsable. Ils peuvent avoir déterminé que les placements durables conviennent mieux à leur tolérance au risque et à leurs objectifs à plus long terme, comme c’est le cas pour de nombreuses caisses de retraite dont les bénéficiaires dépendent d’une gestion prudente et à long terme de leur épargne-retraite.

Ou, ils peuvent répondre aux clients qui veulent des options de placement qui correspondent à leurs valeurs personnelles. Quoi qu’il en soit, les gestionnaires d’actifs ont simplement suivi le rythme de cette demande. Refuser de le faire reviendrait à perdre une part de ce marché concurrentiel en croissance rapide.

Les élus doivent s’assurer que les organismes de réglementation financière tiennent dûment compte des risques dans leur travail de stabilité financière et de surveillance. Le changement climatique pose des risques non ambigus pour le système financieret les institutions financières réglementées n’ont pas le luxe de choisir les risques à gérer et ceux à ignorer.

Mais les républicains sont engagés dans une poursuite entièrement différente. Ils tentent d’intimider les institutions financières et les régulateurs pour qu’ils ignorent la demande et le risque du marché. Imaginez des élus disant aux entreprises d’investissement qu’elles ne peuvent pas offrir de fonds à grande ou à petite capitalisation, ou des fonds des marchés émergents, ou des fonds de valeur – ou, d’ailleurs, des fonds sectoriels exposés aux sociétés énergétiques.

Ce serait considéré comme absurde. Il est tout aussi bizarre de dire aux gestionnaires d’actifs qu’ils ne sont pas autorisés à refléter les préférences de leurs investisseurs dans leur gestion des investissements et leur vote par procuration, ou de dire aux régulateurs qu’ils ne sont pas autorisés à prendre en compte une source majeure de risque économique et financier.

Ce n’est pas ainsi que fonctionne le marché libre. Il s’agit de choisir des gagnants et des perdants, en l’occurrence de mettre un pouce sur la balance en faveur de l’industrie des combustibles fossiles et d’ignorer complètement les risques écrasants que le changement climatique fait peser sur notre économie et notre système financier.

Il n’y a aucune raison de penser que les républicains s’arrêteront à l’ESG ; ensuite, ils pourraient très bien dire aux investisseurs de ne pas placer leur argent dans des entreprises technologiques ou des entreprises avec des syndicats. C’est un exercice stupéfiant d’hypocrisie éhontée de la part du parti qui prétend si souvent défendre les valeurs du marché libre. L’intention de leur effort est très simple : créer un effet dissuasif et forcer les sociétés financières à ignorer les préférences du marché et les régulateurs à ignorer le risque réel. Wall Street – et ses régulateurs – ne doivent pas être intimidés.