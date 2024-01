Les efforts pour obtenir un accord sur les otages et une pause dans les combats à Gaza s’intensifient alors que Biden envoie le chef de la CIA pour des négociations cruciales en Europe

CNN

Les efforts visant à obtenir la libération des otages détenus à Gaza et à négocier une pause prolongée dans les combats se trouvent à un moment important alors que le président Joe Biden déploie son interlocuteur pour les négociations sur les otages en Europe pour des négociations multipartites sur les contours d’un éventuel accord.

Les réunions du directeur de la CIA, Bill Burns, dans les prochains jours, avec les chefs des services de renseignement israéliens et égyptiens ainsi qu’avec le Premier ministre qatari sont le signe de progrès continus alors que la Maison Blanche fait pression pour parvenir à un accord.

Il reste à voir s’ils s’avéreront décisifs dans la conclusion d’un accord, et les responsables ont mis en garde contre le fait que les discussions jusqu’à présent ont été volatiles et que des obstacles subsistent pour parvenir à un accord sur lequel toutes les parties peuvent s’entendre.

Parmi les principaux points de friction : Israël a catégoriquement affirmé qu’il ne pouvait pas accepter un cessez-le-feu permanent à Gaza, ce qui était une exigence clé du Hamas. On ne sait pas comment cette différence majeure serait résolue.

Des progrès ont néanmoins été réalisés sur les paramètres d’un accord d’otages qui se déroulerait en trois étapes et comprendrait la libération des civils, des soldats et des corps des otages morts pendant leur détention en captivité.

Les rencontres de Burns avec le directeur du Mossad David Barnea, le directeur des renseignements égyptiens Abbas Kamel et le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani devraient avoir lieu en France ce week-end, selon deux sources proches. La CIA a refusé de commenter son voyage.

Burns et Barnea ont joué un rôle central dans un accord de novembre qui a abouti à une pause d’une semaine dans les combats en échange de la libération de plus de 100 otages.

Ces pourparlers sont les derniers d’une série d’efforts diplomatiques récents visant à libérer plus de 100 otages restants tout en progressant vers une cessation plus prolongée des hostilités. Ce tourbillon d’activités représente l’effort le plus intense depuis des mois pour parvenir à un accord qui pourrait modifier considérablement la trajectoire de la guerre à Gaza.

S’exprimant depuis la Maison Blanche vendredi après-midi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a qualifié les pourparlers en cours de productifs, mais n’ayant pas encore atteint le point de succès.

“Nous avons bon espoir quant aux progrès, mais je ne m’attends pas – nous ne devrions pas nous attendre – à des développements imminents”, a déclaré Kirby.

Il a déclaré vendredi que Biden s’était entretenu avec le président égyptien Abdel Fatah al-Sisi ainsi qu’avec l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour discuter des pourparlers en cours sur les otages.

“Nous continuons à faire tout notre possible pour faciliter une nouvelle transaction d’otages, tout comme nous l’avons fait en novembre”, a déclaré Kirby.

Un communiqué de la Maison Blanche vendredi a déclaré que Biden et Al Thani « ont affirmé qu’un accord d’otages est essentiel pour établir une pause humanitaire prolongée dans les combats et garantir qu’une aide humanitaire supplémentaire et vitale parvienne aux civils dans le besoin dans tout Gaza ».

Les deux dirigeants « ont souligné l’urgence de la situation » au cours de leur conversation, note le communiqué.

Kirby a également déclaré que Brett McGurk, le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, revenait vendredi à Washington après des réunions dans la région.

Il a décrit ces pourparlers comme une « bonne série de discussions ».

« À tous les niveaux, depuis le président jusqu’en bas, nous faisons tout ce que nous pouvons pour ramener ces mamans et papas, ces fils et filles, ces frères et sœurs chez eux, dans leurs familles », a déclaré Kirby. « Nos pensées restent avec eux, bien sûr avec leurs proches, ainsi qu’avec tous les Palestiniens innocents qui continuent d’être pris dans cette guerre. »

Le Premier ministre du Qatar devrait se rendre à Washington la semaine prochaine, a indiqué une source diplomatique à CNN. Le Qatar a joué un rôle d’intermédiaire clé dans les négociations avec le Hamas.

Les responsables américains espèrent désormais une cessation beaucoup plus longue des combats, estimant que cela pourrait permettre un afflux d’aide humanitaire supplémentaire vers Gaza ainsi que la poursuite des discussions sur l’avenir de la campagne israélienne contre le Hamas et l’avenir de Gaza.

Le Qatar, l’Égypte et les États-Unis s’efforcent de trouver un terrain d’entente sur les propositions avancées il y a plusieurs semaines par le Hamas et Israël, selon un responsable proche des discussions en cours. La semaine dernière, le Qatar a envoyé des idées à chacun d’entre eux, notamment un calendrier de cessez-le-feu de deux mois qui verrait la libération progressive des otages.

Les premières femmes, enfants et personnes âgées seraient libérés, suivi d’une autre phase qui inclurait les soldats israéliens et les corps des otages morts.

En échange, les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes seraient libérés au taux de trois pour un, semblable à l’accord conclu l’année dernière, a déclaré une deuxième source proche du dossier, qui a déclaré que le processus prendrait environ un mois.

Chaque étape s’accompagnerait d’une pause dans les combats et dans l’acheminement de l’aide au nord et au sud de Gaza.

Des obstacles demeurent



Le principal point de friction pour le Hamas a été le refus d’Israël de discuter d’une fin de la guerre au-delà d’un cessez-le-feu temporaire. L’objectif d’Israël, a déclaré le responsable, a été d’essayer de discuter d’une phase à la fois – avec des pauses et des libérations de prisonniers – tandis que le Hamas a fait pression en faveur d’un plan global qui inclurait l’acceptation par Israël de mettre fin à la guerre contre le Hamas.

Dans le cadre des propositions actuellement discutées, la fin du processus de libération des otages s’accompagnerait d’un cessez-le-feu permanent, une étape qu’Israël n’est pas disposé à accepter.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, ont déclaré que la guerre pourrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, voire jusqu’en 2025. Et Netanyahu a été de plus en plus public dans son rejet d’un État palestinien, une priorité pour Biden. et les États-Unis.

L’administration Biden a ouvertement fait pression sur Israël pour qu’il passe à une phase d’opérations de moindre intensité, notamment lors d’appels téléphoniques entre Biden et Netanyahu.

Outre l’intérêt même de l’administration Biden de voir une demi-douzaine d’otages israélo-américains libérés, les responsables américains considèrent un accord de cessez-le-feu et la libération des otages comme la clé pour parvenir à une pause significative dans les combats qui facilitera le flux de l’aide humanitaire et permettra aux Palestiniens de de retourner dans leurs maisons, dont beaucoup ont été détruites.

Mais avec deux parties clés qui ont leurs propres priorités, en plus d’au moins trois médiateurs principaux, un éventail complexe d’idées, de propositions et d’initiatives sont avancées.

“Ces choses sont très fluides, elles changent à chaque minute”, a déclaré le responsable.

Il reste à voir si toutes les parties parviendront à un accord, et les pourparlers se dérouleront dans un contexte de tensions renouvelées entre Israël et le Qatar, déclenchées par la fuite d’un enregistrement prétendument de Netanyahu critiquant l’État du Golfe.

Les discussions de Burns et McGurk avec des acteurs régionaux surviennent dans un contexte de tensions entre Israël et le Qatar suite à une fuite d’un enregistrement qui serait celui du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu critiquant le Qatar.

Sur l’enregistrement, diffusé à la télévision israélienne, une voix prétendument celle de Netanyahu décrit le Qatar comme « problématique ». L’orateur se dit également « très en colère contre les Américains » pour avoir renouvelé le bail de leur base militaire au Qatar sans obtenir de concession sur les otages du pays. CNN ne peut pas vérifier que la voix figurant sur l’enregistrement divulgué appartient à Benjamin Netanyahu.

En réponse à l’enregistrement, le Qatar a déclaré que Netanyahu sapait les efforts de médiation dans la guerre entre Israël et le Hamas.

La Maison Blanche a réitéré jeudi sa gratitude envers le Qatar – qui a joué le rôle de médiateur clé dans les pourparlers sur les otages – en réponse à la fuite de l’enregistrement.

« Le Qatar est un partenaire clé dans la région. Nous sommes reconnaissants pour leur soutien dans nos efforts continus pour tenter de faire sortir les otages de Gaza et de les réunir avec leurs familles », a déclaré Kirby dans un communiqué jeudi soir.

Cette histoire a été mise à jour avec des rapports supplémentaires.

Betsy Klein et Katie Bo Lillis de CNN ont contribué au reportage.