Les efforts humanitaires en Israël fournissent de la nourriture et des produits de première nécessité aux soldats isolés

Samedi matin, les civils israéliens ont été réveillés en sursaut par des téléphones qui bourdonnaient et transmettaient des messages terrifiants faisant état d’attaques à la roquette et d’infiltrations terroristes au sein de l’État d’Israël.

Les frappes aériennes depuis Gaza ont frappé des villes israéliennes et des civils ont été violés, torturés et assassinés et des corps sans vie ont été promenés par le Hamas. Les Forces de défense israéliennes ont riposté aux actes terroristes odieux et auraient tué au moins 1 500 terroristes du Hamas.

Noa Feigenbaum et son mari vivent à 20 minutes au sud de Jérusalem, où il a été rare d’entendre des sirènes pendant les années de conflit entre Israël et le Hamas.

LA MÈRE DU FILS AMÉRICAIN-ISRAÉLIEN « CHASSÉ PAR LE HAMAS » PARTAGE LES DERNIERS TEXTES QU’ELLE A REÇU : « JE T’AIME, JE SUIS DÉSOLÉE »

« Vous savez que les choses vont si mal si cela nous parvient », a déclaré Feigenbaum à Fox News Digital. Elle est à la fois rédactrice en Israël et coordinatrice des médias sociaux pour la base Michael Levin à Jérusalem. Elle et son mari se sont cachés dans un abri anti-aérien, ce qu’elle n’a jamais enduré auparavant. « C’était très surréaliste pour moi », a-t-elle déclaré.

Une fois les sirènes éteintes, Feigenbaum et son mari ont accéléré la planification d’un certain nombre de situations théoriques, juste au cas où. Ils ont décidé que s’il était déployé, elle déménagerait dans sa famille ailleurs en Israël. Il a deux frères dans l’armée israélienne qui sont stationnés relativement près l’un de l’autre, alors qu’il a ensuite été appelé dans le nord. Le mari de Feigenbaum a fait ses valises frénétiquement pour un mois de déploiement avant de rejoindre ses frères et sœurs israéliens au combat.

UN PROF AMÉRICAIN S’EXPOSE APRÈS L’ASSASSINAT DE SA FILLE PAR LE HAMAS : PAS UNE GUERRE, MAIS DES ATTAQUES « FANATIQUES » CONTRE DES CIVILS

Pendant que lui et ses frères luttent contre les terroristes du Hamas, Feigenbaum donne de son temps et de ses efforts pour nourrir, soutenir et fournir des produits de première nécessité aux soldats solitaires actuels et anciens qui cherchent de l’aide et des fournitures.

Les soldats seuls sont ceux qui viennent servir dans l’armée israélienne mais qui n’ont aucune famille en Israël. Feigenbaum a expliqué que lorsque son mari a déménagé pour la première fois en Israël, il était un soldat solitaire puisque sa famille n’y vivait pas jusqu’il y a deux ans.

Non seulement Feigenbaum répond à tous les messages transmis sur les comptes de médias sociaux de la Michael Levin Base, mais elle participe également aux efforts visant à rassembler des bénévoles et des dons.

Un Israélien disparu a assisté au festival avant de se taire au milieu des attaques du Hamas

« Nous avons pu collecter des fonds pour acheter des fournitures pour nos soldats isolés et ouvrir nos portes aux gens qui viennent faire don de nourriture, de vêtements, de fournitures, etc. », a-t-elle déclaré. « C’est franchement magnifique. »

Des volontaires en Israël contribuent à l’organisation en collectant des dons vers des bases dispersées où des fournitures et de la nourriture sont nécessaires dans le sud, au nord près du Liban, et même vers un soldat isolé au sud de Jérusalem, dans le Gush Etzion. Chaque dollar collecté par l’organisation sert à tout ce que les soldats ont demandé et que les bénévoles peuvent obtenir.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Feigenbaum maintient le contact avec son mari, mais pas autant qu’elle le souhaiterait, et elle ne sait pas vraiment où il a été déployé.

« Je lui ai demandé de ne pas me le dire », a-t-elle déclaré. Feigenbaum estime que si elle le sait, elle se tournera trop souvent vers son emplacement pour s’assurer qu’il est en sécurité.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré samedi la guerre à l’organisation terroriste Hamas. Depuis, plus de 1 000 Israéliens ont été massacrés dans leur lit, dans les rues de leurs quartiers, dans des cachettes et lors d’un festival. Au moins 40 bébés ont été retrouvés morts par les soldats israéliens, certains décapités.

Mardi, le président Biden a confirmé que 14 Américains avaient été tués dans le cadre de la guerre en cours entre Israël et le Hamas.