L’Accord de Paris, qui vise à limiter l’augmentation de la température mondiale à 2 degrés Celsius – de préférence 1,5 degrés Celsius, a été adopté. À la suite d’une augmentation des événements météorologiques extrêmes dans le monde, des températures anormales aux sécheresses et aux typhons, les pays du monde entier sont parvenus à la conclusion que des changements devaient être apportés vers des modèles à faible émission de carbone.

Afin de contribuer à lutter contre cette crise mondiale, Samsung Electronics a mis au point des moyens durables de répondre au changement climatique dans tous les aspects de ses activités commerciales. Lisez la suite pour en savoir plus sur les mesures mises en œuvre par Samsung qui visent à offrir à tous un avenir meilleur et plus durable.

La consommation d’énergie renouvelable atteint 100% aux États-Unis, en Chine et en Europe

En juin 2018, Samsung s’est engagé à faire en sorte que tous ses chantiers aux États-Unis, en Chine et en Europe dépendent exclusivement de l’électricité d’origine renouvelable d’ici 2020. Grâce aux efforts incessants déployés par la suite, en 2019, 92% de l’énergie utilisée dans ces chantiers a été généré par des sources renouvelables; et en 2020, l’entreprise a atteint son objectif de 100% d’énergie renouvelable pour ces chantiers. Les efforts de Samsung pour utiliser les énergies renouvelables se poursuivent dans diverses autres régions du monde, y compris la Corée.

Sur divers chantiers en Corée, Samsung a installé des installations solaires et géothermiques pour la production d’énergie renouvelable. Sur les campus de la société à Suwon, Giheung et Pyeongtaek, des installations de production d’énergie géothermique ont été installées sur les parkings, les bâtiments, les toits et les nouveaux chantiers de construction des campus.

Dans chacune de ses régions opérationnelles à travers le monde, Samsung a développé et met en œuvre des plans d’action régionaux spécifiques afin de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables, y compris l’achat de certificats d’énergie renouvelable (REC) et les contrats d’achat d’énergie renouvelable (PPA). Certains exemples de ces plans d’action spécifiques à la région sont la signature d’un contrat d’approvisionnement en énergie renouvelable avec des fournisseurs d’énergie éolienne et solaire en Inde; l’achat de certificats d’énergie renouvelable au Mexique; et les pourcentages spécifiques d’énergie renouvelable fixés pour les chantiers de l’entreprise au Brésil.

Produits éco-conscients pour la vie de tous les jours

En 2008, Samsung Electronics a créé son Eco-Council d’entreprise et a commencé à tenir des réunions régulières dans ses différentes unités commerciales pour soutenir le développement de produits écoénergétiques. En partageant des technologies qui contribuent à réduire la consommation d’énergie et à suivre les tendances éco-conscientes, les nombreuses équipes de l’entreprise ont réussi à développer des produits qui maximisent simultanément les performances et minimisent la consommation d’énergie. Les résultats obtenus grâce à ces initiatives coopératives ont également été soutenus par les efforts déployés à l’échelle de l’entreprise pour développer des produits à haute efficacité énergétique.

Le 6 janvier, Samsung Electronics a dévoilé son portefeuille de produits TV 2021 lors de son événement virtuel First Look, et a également annoncé les derniers programmes de durabilité à long terme de la société qui incluent l’inclusion de télécommandes alimentées par des cellules solaires et la réduction de l’empreinte carbone des produits grâce au utilisation de matériaux recyclés.

Les QLED 2021 Neo de Samsung seront livrés avec une nouvelle télécommande alimentée par cellule solaire qui peut être rechargée via un éclairage intérieur ou extérieur, ou USB. Cette innovation permettra d’éviter le gaspillage d’environ 99 millions de piles AA au cours de sept ans d’utilisation.1

Samsung s’efforce également de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie des téléviseurs grâce à l’application de plastiques recyclés. Samsung a utilisé des matériaux recyclés dans les couvercles arrière de ses moniteurs et de sa signalisation et prévoit maintenant d’étendre son utilisation à encore plus de composants dans le portefeuille de produits d’affichage visuel de l’entreprise. Grâce à divers efforts, notamment l’extension de sa conception écologique à tous les téléviseurs Lifestyle 2021 et à la majorité de la gamme NEO QLED, l’activité d’affichage visuel de Samsung vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25000 tonnes par an, ce qui équivaut à l’absorption de gaz à effet de serre de 3,8 millions de pins de 30 ans en un an.2

En utilisant les smartphones Galaxy tous les jours, les utilisateurs peuvent également contribuer à protéger l’environnement. La polycétone, un matériau qui contribue à la réduction du monoxyde de carbone (gaz à effet de serre), est utilisée par Samsung sur ses smartphones et tablettes Galaxy depuis 2016. Plus récemment, afin de réduire l’empreinte carbone du produit, Samsung a appliqué Polyketone sur le côté. supports internes clés de sa série Galaxy S21.

En poursuivant une conception d’emballage minimale et en modifiant les matériaux utilisés tout au long du cycle de vie du produit – de la fabrication et de la distribution à l’utilisation et à l’élimination – le smartphone Galaxy S21 de Samsung a reçu le prix « Réduire le CO 2 ‘certificat du Carbon Trust,3 reconnaissant la réduction des gaz à effet de serre que produit le Galaxy S21 par rapport au modèle précédent.

En outre, la société a réduit la consommation électrique en veille des chargeurs de ses smartphones Galaxy phares depuis 2012 pour faire face au problème du gaspillage d’énergie. Au cours de l’année qui a suivi, la société a appliqué cette amélioration soucieuse de l’environnement aux chargeurs d’appareils de toute sa gamme de produits et vise actuellement à réduire à zéro la consommation d’énergie en veille des chargeurs.

En ce qui concerne les appareils électroménagers de Samsung, la mission de réduction de la consommation énergétique des produits est en cours. Les lave-vaisselle de Samsung sont également écoénergétiques. En 2021, les modèles DW80R9950UG et DW80R7060UG vendus aux États-Unis ont été inclus dans la liste 2021 des lave-vaisselle les plus efficaces d’Energy Star, satisfaisant aux critères de consommation d’énergie annuelle inférieure à 240 kWh par an et de consommation d’eau inférieure à 3,2 gallons par cycle pour les lave-vaisselle de taille standard. des modèles. Cela se traduit par 67 kWh par an d’économies d’énergie et 387 gallons par an d’économies d’eau par rapport à un produit conventionnel.

Dans le secteur des semi-conducteurs de la société, des progrès remarquables et durables ont également été réalisés. Au total, neuf produits de mémoire clés – quatre solutions DRAM, trois disques SSD (SSD) et deux périphériques de stockage embarqués (eStorage) – ont reçu la certification Carbon Trust’s Product Carbon Footprint (PCF). En plus de cela, l’eUFS 3.1 de 512 Go a été reconnu comme le premier Reducing CO de l’industrie des semi-conducteurs 2 étiqueter.

Samsung a également déployé des efforts en faveur de la durabilité dès la phase de fabrication des matériaux d’emballage pour le portable SSD T7 Touch en développant un matériau de pâte écologique pour remplacer les composants du plateau en plastique. En utilisant un tiers d’emballages de barquettes en moins, en remplaçant les plateaux en plastique par une pâte à papier écologique et en minimisant les émissions de gaz à effet de serre tout au long de sa production, l’entreprise a économisé environ 84 tonnes de carbone.

Recevoir des distinctions et des remerciements pour l’éco-efficacité

Six modèles de réfrigérateurs Samsung vendus aux États-Unis ont reçu le prix ENERGY STAR Emerging Technology Award 2020 de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). Chaque année, l’EPA, par le biais de son programme ENERGY STAR, choisit une ou deux technologies innovantes pour son prix des technologies émergentes. En 2020, les prix récompensaient six modèles de réfrigérateurs Samsung qui répondaient avec succès à trois critères de performance stricts: (1) compresseurs super efficaces; (2) agents gonflants à faible émission de gaz à effet de serre pour leur isolation; (3) réfrigérants à faible émission de gaz à effet de serre. Les compresseurs à onduleur numérique Samsung consomment environ 30% moins d’énergie que les compresseurs à moteur à induction à une vitesse et contribuent ainsi également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’effet de serre, causé par une utilisation mondiale accrue des combustibles fossiles, et le changement climatique observé ces dernières années sont deux de nos plus grandes menaces. Samsung continuera à surveiller la situation actuelle du changement climatique et à rechercher des produits et des processus de fabrication économes en énergie afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables.

L’entreprise continuera également à poursuivre ses politiques d’augmentation de l’efficacité énergétique et de minimisation de l’utilisation des ressources afin que ses utilisateurs puissent être assurés qu’ils font leur part pour aider à atténuer le changement climatique avec des produits qui nécessitent peu d’électricité et offrent des performances élevées.

1 7 ans est le cycle de vie moyen des produits TV.

2 Basé sur des recherches internes.

3 Le Carbon Trust est un organisme de certification accrédité à but non lucratif créé par le gouvernement britannique en 2001 pour attribuer la certification de l’empreinte carbone aux produits et services respectueux de l’environnement après une évaluation complète des émissions de carbone produites tout au long du cycle de production du produit.