Les efforts du Canada apportent du secours à la Libye malgré la crise des inondations

Alors que les équipes de recherche et de sauvetage poursuivent leur mission de récupération des corps dans une ville côtière de Libye, au Canada, diverses organisations caritatives, institutions financières et particuliers ont mobilisé de l’aide pour soutenir les personnes touchées par les inondations dévastatrices.

Le bilan des inondations qui ont frappé la ville de Derna, dans l’est de la Libye, s’élève à environ 5 100 morts, et l’on craint que ce nombre continue d’augmenter.

À la suite de ces inondations catastrophiques, le nombre de personnes disparues a dépassé les 10 000, tandis que plus de 30 000 habitants ont été déplacés et ont un besoin urgent d’assistance et de soutien.

La Croix-Rouge canadienne (CRC) a lancé l’Appel pour les inondations en Libye, une initiative visant à fournir une aide immédiate aux personnes touchées par les inondations soudaines en Libye.

Selon la CRC, les fonds collectés grâce à cet appel permettront à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge d’offrir des secours immédiats, de faciliter les efforts de rétablissement et de mettre en œuvre des activités de résilience et de préparation aux événements futurs, tant dans les zones touchées que dans leurs régions environnantes.

Islamique Secours Canada (IRC) est une autre organisation caritative qui coordonne activement les efforts de secours en faveur des personnes touchées par les inondations en Libye.

« Islamic Relief coordonne désormais les efforts de secours. Nous travaillons avec des partenaires locaux pour fournir des vivres d’urgence, des abris et des produits de première nécessité, tels que des couvertures et des matelas, aux innombrables personnes touchées », a déclaré mercredi l’IRC dans un communiqué de presse.

Plusieurs banques au Canada, dont RBC, la Banque Scotia et la Banque TD, intensifient également leurs efforts pour fournir soutien et assistance aux organisations impliquées dans la fourniture de secours immédiats, les efforts de rétablissement et le renforcement des activités de résilience et de préparation en réponse aux inondations catastrophiques en Libye.

Les banques apportent également un soutien financier aux personnes touchées par le puissant tremblement de terre qui a frappé le Maroc, faisant plus de 2 900 morts et des milliers de blessés.

Selon l’Association des banquiers canadiens, les banques recueillent des dons financiers dans leurs succursales pour répondre aux appels de secours de la Croix-Rouge canadienne et versent des contributions d’entreprise directement à la Croix-Rouge et à d’autres organisations locales qui fournissent de l’aide sur le terrain.



Le reportage sur cette histoire a été financé par le projet des journalistes afghans en résidence financé par Meta.