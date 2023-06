Les efforts des États-Unis pour réduire le risque d’incendie de forêt dans l’Ouest trébuchent par endroits

DOWNIEVILLE, Californie (AP) – À l’aide de tronçonneuses, de machinerie lourde et de brûlages contrôlés, l’administration Biden tente d’inverser la tendance à l’aggravation des incendies de forêt dans l’ouest des États-Unis grâce à un nettoyage de plusieurs milliards de dollars de forêts étouffées par des arbres morts et des sous-bois.

Pourtant, un an après ce qui est envisagé comme un effort d’une décennie, les gestionnaires des terres fédérales se démènent pour rattraper leur retard après avoir pris du retard sur plusieurs de leurs forêts prioritaires pour l’éclaircissage, même s’ils ont dépassé les objectifs ailleurs. Et ils ont sauté certaines communautés à haut risque pour travailler dans des zones moins menacées, selon les données obtenues par l’Associated Press, les archives publiques et les témoignages du Congrès.

Alors que le changement climatique rend la situation de plus en plus désastreuse, les premiers résultats mitigés de l’initiative de l’administration soulignent le défi d’inverser des décennies de gestion forestière laxiste et de suppression agressive des incendies qui ont permis à de nombreuses forêts de devenir des poudrières. L’effort ambitieux vient au milieu du recul des législateurs mécontents des progrès à ce jour et des critiques de certains écologistes pour avoir coupé trop d’arbres.

Lors d’entretiens et de témoignages, des responsables de l’administration ont soutenu que les travaux d’éclaircie font une différence. Les travaux annoncés à ce jour, ont-ils déclaré, contribueront à réduire les risques d’incendie de forêt auxquels sont confrontés plus de 500 communautés dans 10 États. Mais ils ont également reconnu que terminer la tâche nécessitera beaucoup plus de ressources que ce qui est déjà dédié.

« Autant d’argent que nous recevons, ce n’est pas suffisant pour régler les problèmes que nous constatons, en particulier dans l’Ouest », a déclaré le chef du Service forestier, Randy Moore. « Il s’agit d’une situation d’urgence dans de nombreux endroits, et nous agissons avec un sentiment d’urgence. »

GROS ARGENT POUR GROS PROBLÈME

Au cours des deux dernières années, le Congrès a approuvé plus de 4 milliards de dollars de financement supplémentaire pour empêcher la répétition des enfers destructeurs qui ont incendié des communautés, notamment en Californie, au Colorado et au Montana.

En abattant et en brûlant des arbres et de la végétation basse, les responsables espèrent réduire les combustibles forestiers et empêcher les incendies qui prennent naissance sur les terres fédérales d’exploser dans les villes et villages voisins.

L’énormité de la tâche est évidente dans une vue aérienne de la forêt nationale de Tahoe en Californie, où les flancs des montagnes sont colorés de brun et de gris avec le grand nombre d’arbres tués par les insectes et la sécheresse. Après que les travaux sur le Tahoe aient été retardés l’année dernière, les équipes et les entrepreneurs du Service forestier ont récemment commencé à abattre des arbres sur des milliers d’acres.

« Les forêts telles que nous les connaissons en Californie et dans tout l’Ouest, elles meurent. Ils sont détruits par le feu. Ils meurent de sécheresse, de maladies et d’insectes », a déclaré le superviseur forestier Eli Ilano. « Ils meurent à un rythme que nous avons du mal à suivre. »

L’ampleur des dépenses est sans précédent, a déclaré Courtney Schultz de la Colorado State University. L’expert en politique forestière a déclaré que des millions d’acres ont fait l’objet d’un examen environnemental et sont prêts à être exploités.

« Si nous voulons vraiment voir grand dans le paysage – pour réduire suffisamment les combustibles pour affecter le comportement du feu et avoir un impact sur les communautés – nous devons planifier de grands projets », a-t-elle déclaré.

La clé de cette stratégie consiste à s’attaquer aux parcelles forestières où les simulations informatiques montrent que les incendies de forêt pourraient facilement se propager aux zones habitées.

Seul un tiers environ des terres traitées par le US Forest Service l’année dernière ont été désignées comme présentant un risque élevé d’incendie de forêt, selon des documents de l’agence. Environ la moitié de la forêt se trouvait dans le sud-est des États-Unis, où les incendies de forêt sont moins graves mais les conditions météorologiques facilitent l’utilisation de brûlages intentionnels, selon les documents.

Le projet de loi sur les infrastructures adopté il y a deux ans avec le soutien bipartite prévoyait l’obligation pour l’administration de traiter les forêts sur 10 millions d’acres – 15 625 milles carrés ou 40 500 kilomètres carrés – d’ici 2027. Moins de 10 % de ce problème a été traité la première année.

« Le Service forestier engage des centaines de millions de dollars, mais pas dans les domaines requis par la loi », a déclaré le sénateur Joe Manchin, un démocrate de Virginie-Occidentale qui préside le Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles.

Le porte-parole du Service forestier, Wade Muehlhof, a déclaré que l’agence était confiante dans la stratégie de l’administration, mais a refusé de dire si elle respecterait les mandats de superficie.

DES RÉSULTATS MIXTES POUR LA PREMIÈRE ANNÉE

Une analyse AP des données fédérales révèle l’ampleur du défi : des centaines de communautés sont menacées par la possibilité que des incendies s’enflamment dans les forêts fédérales et se propagent aux zones peuplées.

En Californie, les zones d’amincissement annoncées à ce jour ne traitent le risque que d’environ une maison sur cinq et d’autres bâtiments potentiellement exposés aux incendies sur les terres fédérales, selon l’analyse. Au Nevada et en Oregon, c’est environ la moitié des structures exposées, et au Montana, c’est une sur 25.

Selon les documents de planification du gouvernement, la plupart des zones identifiées comme des points chauds où les incendies de forêt ont un potentiel élevé de brûler dans des zones peuplées ne seront pas traitées avant au moins les prochaines années. Et les modèles informatiques prévoient que jusqu’à 20 % des zones qui doivent être éclaircies seront touchées par des incendies avant que les travaux n’aient lieu.

Les architectes de la stratégie du Service forestier l’ont basée sur des dizaines de millions de simulations informatiques d’incendies de forêt utilisées pour prédire les zones qui présentent le plus grand risque. Ces scénarios ont montré que des incendies sur seulement 10 à 20 % des terres représenteraient 80 % de l’exposition des communautés.

« Il s’agit d’un plan cartographié dans le temps, où nous pouvons nous concentrer sur un problème très important : le problème des communautés détruites par les incendies de forêt qui se sont déclarés sur les terres publiques », a déclaré Alan Ager, spécialiste des incendies du Service des forêts.

ÉCHEC DANS UNE ZONE À RISQUE

En 2022, le Service forestier a manqué ses objectifs de traitement dans quatre des 10 domaines ciblés comme prioritaires. L’un était la région de North Yuba de la forêt nationale de Tahoe, où l’agence n’a traité que 6% de la superficie prévue.

Les petites villes nichées dans les canyons de la forêt ont échappé au désastre il y a deux ans lorsque l’incendie de Dixie a fait rage juste au nord, détruisant plusieurs communautés et brûlant environ 1 500 miles carrés (3 900 kilomètres carrés) dans la chaîne de la Sierra Nevada. Ces communautés ont également échappé à un autre incendie au sud qui a brûlé plus de 1 000 maisons et structures. L’année précédente, un autre incendie avait tué 15 personnes et incendié plus de 2 000 maisons et structures dans la région.

Les mêmes conditions qui ont transformé ces incendies en enfers existent dans la forêt de Tahoe – des arbres densément peuplés et des sous-bois prêts à brûler après des années de sécheresse. Et la modélisation informatique du gouvernement suggère qu’elle fait partie des communautés américaines les plus exposées aux incendies de forêt sur les terres fédérales.

Cinq millions d’arbres sont morts sur le Tahoe l’année dernière seulement, a déclaré Ilano, le superviseur forestier.

« Ce que nous réalisons, c’est que nous n’avançons pas assez vite, que les incendies brûlent plus gros et plus intenses, plus rapidement que nous ne l’avions prévu », a déclaré Ilano.

Plus tôt ce mois-ci, des véhicules à chenilles, dont un connu sous le nom de « moissonneuse », ont traversé des peuplements denses sur le North Yuba, coupant de grands arbres à leur base et les dénudant des branches en quelques secondes, puis empilant les troncs à brûler plus tard. Ailleurs, des équipes de travail marchaient lentement derrière une déchiqueteuse de bois alors qu’elle était tirée le long d’un chemin forestier, bourrant la machine de petits arbres et de branches coupées pour dégager le sous-bois.

L’augmentation de l’exploitation forestière nécessaire pour atteindre les nobles objectifs du gouvernement a été acceptée alors que le bilan croissant des incendies de forêt atténue l’opposition de longue date de certains groupes environnementaux et écologistes.

« L’époque où les choses étaient en noir et blanc et bonnes ou mauvaises est révolue », a déclaré Melinda Booth, ancienne directrice de la South Yuba River Citizens League. « Nous avons besoin d’un traitement ciblé, d’une éclaircie ciblée, qui inclut l’exploitation forestière. »

D’autres pensent que les responsables vont trop loin. Sue Britting de Sierra Forest Legacy affirme que le plan de North Yuba comprend environ 23 kilomètres carrés d’arbres plus anciens et de peuplements le long des voies navigables qui devraient être préservés. Pourtant, pour la plupart des travaux, Britting a déclaré qu’il était temps d’« aller de l’avant » sur un projet d’éclaircie qui se prépare depuis des années.

OBSTACLES À LA STRATÉGIE D’AMINCISSEMENT

Entraver le Service forestier à l’échelle nationale est une pénurie de travailleurs pour couper et abattre les arbres à l’échelle exigée, selon des responsables gouvernementaux et des experts forestiers. Les litiges lient de nombreux projets, les examens environnementaux prenant en moyenne trois ans avant le début des travaux, selon le Property and Environment Research Center, un groupe de réflexion de Bozeman, dans le Montana.

Autre problème : les opérations d’éclaircie ne sont pas autorisées dans les zones sauvages désignées par le gouvernement fédéral. Cela met hors limites environ un tiers des zones forestières nationales qui exposent les communautés à un risque élevé d’incendie de forêt et signifie que certains travaux d’éclaircie doivent être effectués de manière disparate.

Suivre les progrès présente ses propres défis. Les acres qui sont travaillées sont souvent comptées deux fois ou plus – d’abord lorsque les arbres sont abattus, encore une fois lorsque les tas de matériaux ligneux restants sur le même site sont enlevés, et encore une fois lorsque ce paysage est ensuite soumis à un feu dirigé, a déclaré Schultz de Université d’État du Colorado.

Même là où l’éclaircie est autorisée, les responsables sont confrontés à d’autres contraintes potentielles, telles que la protection des bosquets plus anciens importants pour l’habitat faunique. Un inventaire Biden des terres publiques en avril a identifié plus de 175 000 miles carrés (453 000 kilomètres carrés) de forêts anciennes et matures sur les terres du gouvernement américain.

L’inventaire sera utilisé pour élaborer de nouvelles règles afin de mieux protéger ces forêts des incendies, des insectes et d’autres effets secondaires du changement climatique. Mais il y a un chevauchement entre les forêts plus anciennes et de nombreuses zones destinées à être éclaircies. Cela comprend plus de la moitié de la zone de traitement à North Yuba, selon une analyse AP des données sur les forêts matures compilées par le groupe de conservation Wild Heritage.

« Ce qui motive tout cela, c’est l’infestation d’insectes, le stress dû à la sécheresse et tout cela est lié au climat », a déclaré Dominick DellaSalla, scientifique en chef de Wild Heritage. « Je ne pense pas que vous puissiez vous en sortir en éclaircissant. »

Sur Twitter, suivez Matthew Brown @MatthewBrownAP et Camille Fasset @camfassett.

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Matthew Brown, Terry Chea, Caleb Diehl et Camille Fassett, Associated Press