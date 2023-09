Les efforts des démocrates pour faire travailler les migrants pourraient se heurter à des conventions – Shaw Local

Avez-vous des projets pour le 19 août 2024 ?

À moins que vous ne prévoyiez déjà de célébrer la Journée nationale de l’aviation, le lundi de la mi-août, dans environ 50 semaines, est important principalement pour ceux qui sont profondément investis dans les machinations politiques, car il représente l’ouverture de la Convention nationale démocrate au United Center de Chicago.

Organisé pour la dernière fois ici en 1996, le DNC entraîne d’innombrables considérations, et les spéculations sur pratiquement toutes ces considérations sont à la fois prématurées et il vaut mieux les laisser aux amateurs nationaux.

Mais le temps presse déjà pour une préoccupation locale. Écrire pour Capitol News IllinoisHannah Meisel a rapporté le mois dernier que les dirigeants de la ville ont déclaré que plus de 13 000 demandeurs d’asile étaient arrivés ici à bord de bus et d’avions.

Les dirigeants républicains des États frontaliers ont commencé à transporter des personnes en provenance des pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Si l’on peut mettre de côté les débats de démagogie et d’information par câble, les reportages actuels semblent tirés mot pour mot d’un manuel d’histoire, qu’il s’agisse des réfugiés politiques du début des années 1850, des constructeurs de canaux irlandais des années 1880, des Tchèques et des Autrichiens du début du 20e siècle et plus :

« La grande majorité n’est pas légalement autorisée à travailler aux États-Unis, ce qui ne leur laisse d’autre choix que d’attendre des services déjà très limités ou de trouver du travail au noir, souvent pour des salaires extrêmement bas et parfois dans des conditions dangereuses. » Meisel a écrit.

Il n’y avait pas de Département fédéral de la sécurité intérieure pendant ces vagues, mais de nombreuses conditions étaient les mêmes : l’Amérique – si ce n’est Chicago en particulier – offrait une vie meilleure que la patrie bien-aimée. La fierté autochtone encore évidente dans notre creuset municipal témoigne de la capacité de célébrer l’ancien et le nouveau, en partageant les traditions, les coutumes, les cuisines et la culture.

Mais d’une manière bien plus pratique, ces personnes doivent travailler. Et avec le DNC et son attention nationale imminente, les élus comme le sénateur américain Dick Durbin, le gouverneur JB Pritzker et le nouveau maire de Chicago Brandon Johnson ont une motivation supplémentaire associée à une pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs.

C’est pourquoi ils se joignent aux chefs d’entreprise pour exhorter le DHS à permettre aux gouvernements des États de parrainer les migrants et autres immigrants sans papiers afin qu’ils soient correctement autorisés à travailler. Les formalités administratives fédérales prennent généralement des mois. Cela peut être coûteux et déroutant. Ces systèmes sont en place pour de bonnes raisons, mais s’ils sont inefficaces ou incapables de répondre aux exigences modernes, il est logique que les dirigeants locaux plaident en faveur du changement.

« Les fabricants, comme les détaillants, les hôtels et les hôpitaux, ont tous du mal à trouver des travailleurs qualifiés, qu’il s’agisse d’ingénieurs ou de travailleurs de première ligne, d’employés de tous niveaux de compétence qui peuvent gagner un bon salaire et de bons avantages sociaux », a déclaré Mark Denzler, président et chef de la direction de l’Illinois Manufacturers’ Association. dit.

De nombreux démocrates puissants ont une chance de faire de la ville et de l’État une réussite. L’horloge tourne.

• Scott T. Holland écrit sur les questions liées au gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au [email protected].