Voici ce qui se passe lundi avec la pandémie aux États-Unis:

TROIS CHOSES À SAVOIR AUJOURD’HUI

– La campagne pour vaincre le coronavirus prend de la vitesse. La Grande-Bretagne a commencé à distribuer le deuxième vaccin de son arsenal. Et l’Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, a autorisé ses premiers clichés. Aux États-Unis, pendant ce temps, les responsables gouvernementaux affirment que le rythme des vaccinations s’est nettement accéléré après un démarrage décevant. Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré au cours du week-end que 1,5 million de vaccins avaient été administrés en 72 heures, portant le total à environ 4 millions.

– Alors que les États se préparent à une flambée de coronavirus après les rassemblements de vacances, un endroit surprenant se distingue comme un super-épandeur potentiel – les États où les législateurs aideront à façonner la réponse à la pandémie. De nombreuses législatures commenceront l’année à se réunir à distance, mais de nombreux États contrôlés par les républicains prévoient de tenir leurs sessions au moins partiellement en personne sans exiger ou imposer le port de masque. Les responsables de la santé publique affirment que ces décisions mettent en danger la sécurité des autres législateurs, des membres du personnel, des lobbyistes, du public et des journalistes. Les données de l’Associated Press montrent que plus de 230 législateurs des États à travers le pays ont contracté le COVID-19 et au moins sept sont décédés.

– Le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, a déclaré que la ville mettra en place ce mois-ci 250 sites de vaccination COVID-19 gérés par la ville afin d’administrer 1 million de doses de vaccin d’ici la fin du mois de janvier. Un peu plus de 100 000 personnes ont été vaccinées dans la ville depuis le début des vaccinations le 14 décembre. Mais de Blasio a déclaré lundi que les vaccinations vont s’accélérer maintenant que les gens voient que les deux vaccins qui ont été approuvés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis sont sûrs. De Blasio a déclaré qu’il faisait pression pour que les coups de feu soient disponibles pour les travailleurs essentiels, y compris les policiers, les pompiers et les enseignants.

LES CHIFFRES: La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux décès quotidiens aux États-Unis a augmenté au cours des deux dernières semaines, passant de 2 625 le 20 décembre à 2 637,4 le 3 janvier, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

DÉCÈS: Le nombre de décès liés au COVID-19 aux États-Unis s’élève à 351 590.

CITATION: Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert des maladies infectieuses du pays, a déclaré que la récente augmentation marquée des vaccinations montre «une petite lueur d’espoir» dans la lutte contre le coronavirus.

ICYMI: Des milliers de petites entreprises appartenant à des minorités étaient en bout de ligne dans le programme de secours du gouvernement contre les coronavirus, alors que beaucoup avaient du mal à trouver des banques pour accepter leurs demandes. Ou bien, ils étaient désavantagés par les conditions du programme. Les données du programme de protection des chèques de paie analysées par l’Associated Press montrent que de nombreux propriétaires minoritaires désespérés d’un prêt n’en ont reçu aucun avant les dernières semaines du PPP. Pendant ce temps, de nombreuses autres entreprises appartenant à des Blancs ont pu obtenir des prêts. Le programme a aidé de nombreuses entreprises à survivre aux premiers mois de l’épidémie virale. Mais il a eu du mal à tenir sa promesse d’aider les communautés qui, historiquement, n’ont pas eu besoin d’aide.

À L’HORIZON: Pour le Dr David Tom Cooke, participer à l’essai clinique du vaccin contre le coronavirus de Pfizer était une étape dans ses efforts pour dissiper les inquiétudes concernant la sécurité du vaccin dans la communauté noire. Cooke, qui est noir, est le chef de la chirurgie thoracique générale à l’UC Davis Health et l’un des nombreux fournisseurs de soins de santé et leaders communautaires qui comprennent personnellement le scepticisme de nombreux Noirs américains envers la profession médicale. Il partage maintenant des détails sur son expérience dans le but de renforcer la confiance. Les Noirs américains ont été plus durement touchés par le coronavirus que les autres, mais sont plus susceptibles de se méfier du vaccin en raison de problèmes de santé et de recherches médicales abusives.

