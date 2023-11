Les efforts de sensibilisation de Biden auprès des Arabes et des musulmans américains « s’effondrent » au milieu de la guerre à Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Washington DC – La Une était accompagnée d’une photo pleine largeur du président américain Joe Biden et d’un message brutal : « Il a perdu nos votes », écrit en grosses lettres rouges.

C’était le titre principal pour l’Arab American News de la semaine dernière, une publication hebdomadaire bilingue de Dearborn, Michigan, qui s’adresse à l’importante population arabophone de la région.

Mais alors que Biden fait campagne pour sa réélection en 2024, le titre du journal sert de baromètre de ses perspectives parmi les électeurs arabes et musulmans américains – et de la façon dont ses ouvertures envers leurs communautés sont reçues.

De nombreux Américains palestiniens, arabes et musulmans ont exprimé leur frustration face au soutien « inébranlable » de l’administration Biden à la guerre israélienne à Gaza. Biden et ses principaux collaborateurs ont répondu par un effort de sensibilisation au cours des deux dernières semaines, dans le but apparent d’apaiser une partie de l’indignation.

Il s’agissait notamment de réunions du Département d’État et de la Maison Blanche fin octobre avec des défenseurs arabes et musulmans, ainsi que de l’annonce d’une toute première stratégie nationale de lutte contre l’islamophobie le 1er novembre.

Le discours du gouvernement américain sur la guerre a également changé, avec un accent plus explicite sur la protection des civils et des appels à des « pauses humanitaires » au milieu des combats pour permettre l’aide à Gaza.

Mais les défenseurs des droits palestiniens affirment que l’offensive de charme de l’administration Biden échoue.

«Ils essaient de se cacher. C’est pourquoi nous n’adhérons pas à cette stratégie islamophobe. Nous n’adhérons pas à ces réunions », a déclaré Abed Ayoub, directeur exécutif du Comité américano-arabe contre la discrimination (ADC).

« Nous avons dépassé cela. Nous avons besoin d’action. Nous avons besoin que cette administration fasse preuve de leadership et ne nous jette pas des miettes. Nous ne nous soucions pas d’une réunion. Nous ne le faisons vraiment pas. Rien ne sort évidemment de ces réunions.





Réunions officieuses

Une enquête réalisée le mois dernier par l’Arab American Institute a montré une baisse drastique du soutien à Biden dans les communautés arabo-américaines. Seulement 17 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles soutiendraient le président, contre 59 % en 2020.

De même, un Actualités NBC Une enquête menée cette semaine a révélé que seulement 16 % des Arabes et musulmans interrogés dans l’État clé du Michigan ont déclaré qu’ils voteraient pour Biden si les élections avaient lieu aujourd’hui.

Les analystes affirment que plusieurs facteurs ont contribué à cette baisse du soutien. Au début de la guerre, Biden a exprimé sans équivoque son « soutien indéfectible » à Israël, mais a peu parlé de la situation humanitaire qui s’aggrave à Gaza.

Pendant ce temps, il a promis un soutien politique et militaire accru à Israël, demandant au Congrès de fournir plus de 14 milliards de dollars d’aide supplémentaire à l’allié des États-Unis alors qu’il bombardait Gaza. Israël reçoit déjà 3,8 milliards de dollars d’aide par an.

Biden a encore plus mis en colère les Arabes américains et les progressistes lorsqu’il a mis en doute le nombre de morts à Gaza, affirmant qu’il n’avait « aucune confiance dans le nombre utilisé par les Palestiniens ». Ce nombre de décès a depuis dépassé les 10 000.

Mais les rapports croissants sur l’islamophobie intérieure ont provoqué un changement de ton dans l’administration Biden. Le 14 octobre, un garçon palestino-américain de six ans nommé Wadea Al-Fayoume a été poignardé à mort près de Chicago dans le cadre d’un crime de haine présumé. Sa mère a été grièvement blessée.

Biden a répondu à l’attaque par un discours public. « Nous devons dénoncer sans équivoque l’antisémitisme », a-t-il déclaré. « Il faut aussi, sans équivoque, dénoncer l’islamophobie. »

Des réunions officieuses avec des défenseurs palestiniens et musulmans ont suivi l’assassinat d’Al-Fayoume.

Le 23 octobre, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré avoir rencontré « des représentants des communautés arabo-palestino-américaines », et quelques jours plus tard, la Maison Blanche a accueilli cinq défenseurs et responsables musulmans lors d’une réunion qui n’a pas été rendue publique par le gouvernement. administration.





Dana El Kurd, chercheur principal au Centre arabe de Washington DC, a déclaré à Al Jazeera que ces efforts de sensibilisation semblaient « performants » et « tombaient à plat ».

« Les gens sont très en colère contre la façon dont l’administration a abordé tout cela. Ils ont l’impression que cela alimente les flammes de la violence continue », a déclaré El Kurd peu après les réunions.

Pour sa part, Yasmine Taeb, directrice législative et politique de MPower Change, un groupe de défense des musulmans américains, a déclaré que les messages de l’administration aux Américains musulmans et arabes semblent conçus pour remédier à la baisse des résultats des sondages de Biden, rien de plus.

« Je ne pense pas que cela soit authentique », a déclaré Taeb à propos des pressions de l’administration. “Ils sont en mode contrôle des dégâts.”

Stratégie islamophobie

Une autre facette des efforts de sensibilisation de la Maison Blanche est sa stratégie nationale de lutte contre l’islamophobie, annoncée la semaine dernière.

« Le président Biden s’est présenté aux élections pour restaurer l’âme de notre nation. Il est sans équivoque : il n’y a pas de place pour la haine contre qui que ce soit en Amérique. Période », a déclaré la Maison Blanche dans son annonce du 1er novembre.

L’administration n’a pas fourni de délai quant à la date à laquelle le plan serait finalisé.

Lutter contre la haine est une priorité nationale. Aujourd’hui, @POTUS et j’annonce la première stratégie nationale du pays pour lutter contre l’islamophobie. Cette action constitue la dernière avancée en date dans notre travail visant à lutter contre une vague de haine en Amérique. pic.twitter.com/pxZAn7RymY – Vice-présidente Kamala Harris (@VP) 1 novembre 2023

Cependant, le Council on American Islam Relations (CAIR), l’un des plus grands groupes de défense des musulmans du pays, n’a pas tardé à rejeter la pression de la Maison Blanche.

« La première et la plus importante mesure que le président Biden doit prendre pour lutter contre la montée du sectarisme anti-musulman est celle que les dirigeants et organisations musulmans américains ont réclamée à plusieurs reprises : exiger un cessez-le-feu à Gaza », a déclaré le CAIR dans un communiqué.

« L’islamophobie augmente en raison des massacres de civils à Gaza par le gouvernement israélien et de la rhétorique déshumanisante, raciste et islamophobe utilisée pour justifier ces massacres comme le « prix de la guerre » et fomenter la haine contre les musulmans et les Palestiniens dans le monde entier.

Le mois dernier, Biden a décrit les milliers de morts civiles à Gaza comme « le prix de la guerre ».

Taeb a déclaré que les défenseurs musulmans américains faisaient pression depuis des années pour que les États-Unis prennent des mesures formelles pour lutter contre l’islamophobie, ce qui soulève des questions sur le moment choisi pour l’annonce de la semaine dernière.

« Maintenant, finalement, au milieu d’un génocide qui se produit à Gaza, parce qu’ils veulent atténuer les réactions négatives qu’ils subissent, ils essaient de déployer cette stratégie pour dire qu’ils se soucient de la vie des musulmans ici », a déclaré Taeb à Al Jazeera. “Tout cela n’a aucun sens.”

L’avocate palestino-américaine Hanna Hanania a également déclaré que les efforts de sensibilisation de l’administration Biden étaient « trop peu, trop tard ».

« En ce qui concerne la communauté elle-même et la manière dont elle perçoit ces réunions, je ne pense pas que cela fasse une énorme différence », a déclaré Hanania à Al Jazeera.

« Je pense que la communauté est extrêmement en colère et très bouleversée. Et au fond, de nombreuses voix s’élèvent pour dire : nous ne devrions pas voter pour Biden la prochaine fois.»

Il a également critiqué l’administration pour s’être concentrée sur l’islamophobie et ignorer largement le sentiment anti-palestinien, qui affecte les chrétiens palestiniens américains, ainsi que les alliés juifs qui soutiennent les droits des Palestiniens.

‘C’est fait’

Hanania a également déclaré que l’administration Biden contribue à une perception des Palestiniens comme barbares, alors qu’en fait ils sont des victimes.

Il a souligné les récentes déclarations de la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui a évoqué les manifestations néonazies de 2017 à Charlottesville, en Virginie, lorsqu’elle a été interrogée lors d’un point de presse sur les manifestations « anti-israéliennes » en cours.

Biden a également affirmé à tort qu’il avait vu des photos d’enfants israéliens décapités après l’attaque du Hamas, a ajouté Hanania.

Samedi, alors que des dizaines de milliers de personnes se rassemblaient à Washington pour exiger un cessez-le-feu à Gaza, Biden a été la principale cible de discours, de chants et de pancartes l’accusant de parrainer des crimes de guerre contre les Palestiniens.

Mais alors que les communautés arabes et musulmanes semblent s’éloigner collectivement de Biden et de son Parti démocrate, nombre d’entre elles se retrouvent sans foyer politique.





Les Républicains ont exprimé des opinions encore plus bellicistes en faveur d’Israël. La semaine dernière, les législateurs républicains a présenté un projet de loi interdire aux Palestiniens d’entrer aux États-Unis et expulser les Palestiniens déjà présents dans le pays et qui ont reçu des visas après le 1er octobre.

Malgré de telles initiatives, plusieurs manifestants ont déclaré samedi à Al Jazeera que l’argument du « moindre mal » pour les amener à voter pour les démocrates ne fonctionnait plus compte tenu du nombre croissant de morts à Gaza.

“Ils n’ont plus de voix – de moi, de ma famille ou de qui que ce soit”, a déclaré Maria Habib, une manifestante libanaise américaine, à propos des démocrates. “C’est fait. J’ai voté pour eux dans le passé parce que, fondamentalement, nous n’avons pas de meilleur choix. Maintenant, ce n’est même plus un choix.