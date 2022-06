Les efforts de secours s’intensifient en Afghanistan après un tremblement de terre dévastateur

La nouvelle de nouvelles secousses est survenue alors que les efforts de sauvetage du tremblement de terre de mercredi s’achevaient et que les responsables talibans lançaient de plus en plus d’appels à l’aide des agences d’aide et des gouvernements internationaux. Les talibans et les fonctionnaires locaux ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à trouver plus de survivants.