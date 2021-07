Les efforts de sauvetage ont été interrompus ; Visites de Biden

SURFSIDE, Floride – Les efforts de sauvetage ont été interrompus tôt jeudi en raison d’inquiétudes concernant l’instabilité d’une section de condos encore debout une semaine après l’effondrement du bâtiment à l’extérieur de Miami.

Les sauveteurs ont arrêté le travail sur le site à 2 h 11 HAE lorsque les ingénieurs sur place ont identifié qu’une colonne s’était déplacée de 8 à 10 pouces et que trois fissures s’étendaient.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que les équipes de recherche et de sauvetage continueraient dès que cela serait sûr.

« Nous avons été contraints d’arrêter les opérations … tôt le matin en raison de problèmes structurels concernant la structure permanente », a déclaré Levine Cava. « Nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité de nos premiers intervenants. »

Levine Cava a souligné que l’arrêt des efforts de sauvetage n’avait rien à voir avec la visite du président Joe Biden en Floride jeudi et était uniquement dû à l’instabilité du bâtiment.

Le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah, a fait part de ses inquiétudes quant à la stabilité de cette partie du bâtiment lors d’une réunion avec les familles mercredi.

« Ce que nous savons, c’est que les colonnes du côté est du bâtiment sont en quelque sorte préoccupantes, pas compromises, mais juste en ce moment préoccupantes », a déclaré Jadallah. « Hypothétiquement, le pire des cas : si ces colonnes sont vraiment très mauvaises, nous craignons qu’elles ne s’effondrent directement dans le parking. »

Les membres de la famille ont demandé si les équipages pouvaient ajouter des tiges de tension, mais Jadallah a déclaré que les ingénieurs ont déclaré que ce ne serait pas possible.

Levine Cava a annoncé que deux des six corps retrouvés dans les décombres mercredi étaient des enfants âgés de 4 et 10 ans. Cela porte le nombre de morts à 18 ; 145 personnes sont portées disparues.

Alors que les familles se lassent d’attendre des nouvelles de leurs proches, la tempête tropicale Elsa s’est formée du jour au lendemain, menaçant de retarder davantage les recherches. Les équipages ont surveillé de près la progression de la tempête alors qu’elle se dirigeait rapidement vers les Caraïbes.

Le président et la première dame Jill Biden ont rencontré des responsables locaux, dont Levine Cava et le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Voici ce que nous savons jeudi:

Deux enfants parmi les morts

Les corps des deux enfants retrouvés sous les décombres ont été identifiés comme étant Lucia et Emma Guara, âgés respectivement de 10 et 4 ans. Leurs parents, Anaely Rodriguez, 42 ans, et Marcus Joseph Guara, 52 ans, ont également été confirmés morts.

« Toute perte de vie, surtout compte tenu de la nature de cet événement inattendu et sans précédent, est une tragédie », a déclaré Levine Cava. « Mais la perte de nos enfants est trop lourde à supporter. »

Après une veillée lundi, des membres de la communauté se sont rassemblés devant un mémorial de fortune près du site, dont Navah Lisman et Siena Falcone, des camarades de classe de 11 ans de Lucia. Ils étaient aussi amis avec sa sœur.

Navah a déclaré qu’elle avait pleuré avec ses amis pendant la veillée, ce qui lui a offert l’occasion de pleurer en communauté avec les autres.

« Voir cela rend les choses un peu plus réelles, ce qui est triste pour moi, mais c’est la vérité », a-t-elle déclaré. « Quand vous êtes avec des gens qui pleurent tous pour la même cause, cela vous fait vous sentir un peu mieux. »

Le président Biden visite la Floride

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont rencontré environ 50 premiers intervenants dans la salle de bal d’un hôtel après une table ronde avec des dirigeants étatiques, fédéraux et locaux, dont le gouverneur Ron DeSantis.

Le gouverneur républicain a salué la réponse de l’administration Biden à la tragédie, affirmant qu’il n’avait rencontré « aucune bureaucratie » dans ses relations avec le gouvernement fédéral: « Nous recevons littéralement des demandes acheminées du local à l’État au fédéral en un rien de temps et les approbations se produisent . «

Biden avait prévu de rencontrer les familles des victimes et des personnes disparues pour offrir son soutien.

« Je pense que la venue du président apportera une certaine unité ici pour notre communauté », a déclaré mercredi le directeur du département de police de Miami-Dade, Alfredo « Freddy » Ramirez. Il a déclaré que cela réconforterait les familles d’avoir « notre gouverneur, notre maire, nous tous ». ensemble. »

« C’est un grand message pour la famille », a-t-il déclaré.

L’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré jeudi sur Air Force One que le président souhaitait réconforter les familles et remercier les premiers intervenants.

« Nous voulions y aller pour les remercier et aussi pour envoyer un message d’unité, pour montrer comment les gouvernements des États, locaux et fédéraux se réunissent en cette période, surtout en cette période de tragédie pour la communauté », a-t-elle déclaré.

Voici le programme de Biden, selon la Maison Blanche :

11 h : Rencontre avec les premiers intervenants, les équipes de recherche et de sauvetage, les secouristes et les autres intervenants

12h30 : Rencontre avec les familles des victimes

15h50 : Allocution du président Biden

Après 17h : Départ de Miami

La tempête tropicale Elsa se prépare

Les équipes de sauvetage et de récupération surveillent la tempête tropicale Elsa alors qu’elle se dirige vers les Caraïbes.

Le cône d’incertitude du National Hurricane Center place tout le sud de la Floride sur le chemin potentiel de la tempête, et les résidents sont encouragés à faire les préparatifs nécessaires. On ne sait pas comment, le cas échéant, la tempête affectera la Floride et d’autres parties du pays.

Le gouverneur DeSantis a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que les responsables ne s’attendaient à aucun impact dans la région jusqu’à samedi. Les météorologues d’AccuWeather craignent qu’Elsa ne se transforme rapidement en ouragan à l’approche des îles du Vent.

Des conditions météorologiques extrêmes pourraient retarder davantage les efforts de recherche et de sauvetage, a déclaré mercredi Kevin Guthrie de la Division de gestion des urgences de Floride.

Guthrie a déclaré que son équipe travaillait avec le National Hurricane Center et les météorologues de l’État pour élaborer des plans d’urgence en cas de phénomènes météorologiques violents, y compris les cyclones tropicaux, et qu’ils pourraient avoir besoin de libérer des actifs de l’État centrés sur le site de l’effondrement. Mardi, Guthrie a déclaré que la menace de phénomènes météorologiques violents avait incité les responsables de l’État à demander au gouvernement fédéral une équipe supplémentaire.

Les sauveteurs étaient déjà aux prises avec des orages et des éclairs quasi quotidiens, ce qui a forcé la suspension des efforts de sauvetage.

Se souvenir de ceux qui sont morts

Sur les 18 personnes confirmées décédées, les autorités ont publié ces noms : Stacie Fang, 54 ans ; Marcus Joseph Guara, 52 ans, sa femme Anaely Rodriguez, 42 ans, et leurs filles Lucia Guara, 10 ans, et Emma Guara, 4 ans ; Frank Kleiman, 55 ans ; Michael Davis Altman, 50 ans; Leon Oliwkowicz, 80 ans, et sa femme, Christina Beatriz Elvira de Oliwkowicz, 74 ans ; Luis Bermudez, 26 ans, et sa mère, Ana Ortiz, 46 ans ; Antonio Lozano, 83 ans, et sa femme Gladys Lozano, 79 ans ; Manuel LaFont, 54 ans ; et Hilda Noriega, 92 ans.

La première victime identifiée était Fang, dont le fils de 15 ans a été tiré vivant de l’épave.

Agence qui examine les « catastrophes et les échecs » pour enquêter sur la cause de l’effondrement

L’Institut national des normes et de la technologie a créé une équipe nationale de sécurité dans la construction pour enquêter sur l’effondrement du bâtiment, a déclaré mercredi soir le directeur James Olthoff à Miami.

Olthoff a déclaré qu’il s’agirait d’une « enquête technique, et non d’une recherche de fautes » qui pourrait prendre plusieurs années. Cela ne prendra fin que lorsque l’équipe aura trouvé la « cause probable » de l’effondrement.

Le NIST est une agence non réglementaire qui examine les « catastrophes et les échecs » causés par les tremblements de terre, les incendies et les tornades. L’équipe comprendra des membres du personnel du NIST et des experts externes.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le président Biden pensait que les raisons de l’effondrement devaient faire l’objet d’une enquête et que diverses agences fédérales fournissaient leur expertise. La procureure de l’État, Katherine Fernandez Rundle, a déclaré qu’elle poursuivrait une enquête du grand jury sur ce qui a conduit à l’effondrement.

Les autorités demandent des dons pour soutenir les familles en deuil

Les gens peuvent envoyer des dons aux familles touchées par l’effondrement de la copropriété sur supportsurfside.org. Les responsables ont averti qu’un faux site Web de dons avait été signalé.

Au cours de deux conférences de presse, le maire de Surfside, Charles Burkett, a raconté l’histoire d’Ellie Shella, 12 ans, qui a perdu son père et un oncle dans l’effondrement et priait lorsqu’il l’a rencontrée sur le site.

Mardi soir, Burkett a déclaré que la mère d’Ellie était en difficulté financière, soulignant que le père d’Ellie était le pourvoyeur de la famille. La mère d’Ellie a demandé de l’aide pour sa famille.

« Cela fonctionne, vos dons ont un impact », a déclaré Burkett.

