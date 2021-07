Les efforts de sauvetage lancés après des inondations record dans le centre de la Chine ont déplacé 100 000 personnes

La catastrophe a été suffisamment grave pour que le dirigeant chinois Xi Jinping publie mercredi une déclaration dans les médias d’État, ordonnant aux autorités d’accorder la priorité absolue à la sécurité et aux biens des personnes. Plus de 17 000 pompiers ont été mobilisés pour des opérations de sauvetage, selon le ministère de la Gestion des urgences, ainsi que des volontaires locaux et du personnel d’autres provinces.