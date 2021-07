Les efforts de sauvetage indiens entravés par les pires pluies de mousson depuis des décennies alors que le nombre de morts dans l’État de la côte ouest atteint 149

Dans un tweet lundi, le bureau du ministre en chef du Maharashtra mentionné qu’Uddhav Balasaheb Thackeray n’a pas pu visiter les zones touchées par les inondations en raison de la mauvaise visibilité, forçant son hélicoptère à faire demi-tour et à retourner à Pune, la ville d’où il est parti.

Malgré la lutte du ministre en chef, il encouragé secouristes à continuer et à s’assurer qu’ils atteignent les zones touchées, notamment le district de Satara, avec l’aide nécessaire.

« Le travail de sauvetage doit être effectué avec soin, les victimes des inondations doivent recevoir immédiatement de la nourriture, des vêtements et des médicaments » son bureau mentionné dans un tweet, ajoutant que les eaux ne se sont pas encore calmées dans la région.

Un communiqué du gouvernement a indiqué que 149 personnes étaient mortes dans l’État occidental du Maharashtra en raison de glissements de terrain et d’autres incidents liés à la mousson, dont 37 décès enregistrés dimanche. Il a dit que 64 étaient toujours portés disparus.

« Nous nous efforçons de sauver les personnes piégées sous les débris des glissements de terrain à Raigad et Satara, mais la possibilité de les évacuer vivants est éloignée », a déclaré un haut responsable du gouvernement de l’État, notant que certaines personnes avaient été piégées sous le « boue » pendant trois jours. Raigad et Satara sont toutes deux situées au sud de la capitale financière du pays, Mumbai.

Maharashtra : @NDRFHQ L’équipe entreprend des opérations de recherche de personnes disparues de Khed, site de glissement de terrain. pic.twitter.com/onuG4rQgaM — Services de presse Prasar Bharati पी.बी.एन.एस. (@PBNS_Inde) 25 juillet 2021

Lundi matin, l’agence de presse ANI a rapporté que les opérations de sauvetage dans le village de Taliye, touché par un glissement de terrain, dans le Maharashtra de Raigad, avaient été annulées. Les 31 disparus seraient déclarés morts.

D’autres États de la côte ouest, Goa et Karnataka, ainsi que Telangana dans le centre de l’Inde, ont été touchés par certaines des pluies de mousson les plus abondantes depuis des années. Les autorités tentent de déplacer 230 000 personnes vers des endroits plus sûrs tout en entreprenant des opérations de sauvetage minutieuses pour récupérer les personnes victimes de glissements de terrain et d’inondations.

Des dizaines de personnes sont mortes dans le Karnataka et le Telangana à cause des inondations, bien que les autorités aient signalé que les niveaux d’eau des rivières Krishna et Godavari baissent.

Des centaines de maisons ont été endommagées dans la destination balnéaire populaire de Goa, sur la côte ouest de l’Inde. Le ministre en chef de l’État, Pramod Sawant, a déclaré qu’il subissait les pires inondations depuis près de quatre décennies.

Dimanche, neuf touristes sont morts dans l’Himalaya alors qu’un gigantesque glissement de terrain s’est abattu sur la vallée de la Sangla. Les autorités avaient déjà déconseillé les voyages touristiques pendant la saison des pluies.

Glissement de terrain massif autour de Batseri (vallée de Sangla) Kinnaur Très proche de notre village Rakcham A ce jour 8 touristes sont morts et 3 sauvés 🙏🏻 Himalaya fragile pic.twitter.com/yZzafVzDGi – Pradeep Sangwan (@iPradeepSangwan) 25 juillet 2021

Une vidéo horrible montre la force de l’éboulement, avec un atterrissage sur un pont, le faisant se briser en deux.

