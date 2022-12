Les efforts de rétablissement progressent à la suite du feu de forêt de White Rock Lake dans l’Okanagan

Les efforts de rétablissement se poursuivent après le feu de forêt de White Rock Lake l’été dernier.

L’incendie a brûlé des milliers d’hectares et endommagé ou détruit 78 maisons dans le district régional de Central Okanagan (RDCO) à l’été 2021.

Bien que le bureau de rétablissement/résilience du RDCO soit maintenant fermé, le district régional continue de fournir aux résidents touchés des services et un soutien continus dans leurs différentes étapes de reconstruction. Cela se fait par l’intermédiaire du personnel des services d’ingénierie du district régional et des services communautaires.

Toute demande d’information ou d’assistance au bureau est transmise au ministère ou à l’organisme partenaire approprié pour suite à donner.

Début novembre, 61 demandes de permis de démolition avaient été reçues et approuvées, dont 42 déjà complétées. À ce jour, 34 permis de construire ont été reçus, dont 27 approuvés. Le personnel continue d’examiner ceux qui sont en cours.

Quatre demandes de permis temporaires pour véhicules récréatifs ont été reçues et approuvées, et six demandes de permis d’aménagement ont également été reçues et approuvées.

Les travailleurs sociaux ont contacté plus de 50 résidents qui ont été directement touchés par le feu de forêt pour leur intérêt éventuel pour le programme de gestion des débris et/ou de remboursement des arbres dangereux du RDCO. La Croix-Rouge canadienne a examiné les polices d’assurance de 21 propriétaires qui ont indiqué qu’ils étaient intéressés par le programme. Sur la base de ces recommandations et de la portée du programme, le DRCO a déterminé que 13 étaient éligibles à une assistance pour la gestion des débris ou des arbres dangereux.

Le RDCO a fourni son premier chèque de remboursement pour la gestion des débris à la fin mai et à la fin octobre, il avait remis plus de 100 000 $ aux propriétaires éligibles pour les aider à faire face au coût de l’enlèvement des sols contaminés, du béton et des arbres dangereux résultant de l’incendie de forêt.

Le site local d’élimination de béton et de gros débris de bois qui a été établi à la fin avril le long de la route de service forestier du Pain de Sucre a permis de réduire les coûts de transport pour les résidents. Le site est maintenant fermé et n’accepte plus de charges de débris. Il est prévu que certains des matériaux seront recyclés et utilisés localement. Le béton sera concassé pour éventuellement être utilisé comme base pour un projet d’agrandissement de la station de transfert North Westside.

Les propriétaires de terrains en pente qui ont été touchés par des incendies de forêt sont invités à connaître les signes avant-coureurs d’inondations et de glissements de terrain potentiels. Ces zones – dont environ 30 zones qui ont été identifiées dans les évaluations géotechniques effectuées après l’incendie de White Rock Lake – peuvent présenter un risque plus élevé, en particulier lors de fortes pluies et de la fonte des neiges.

