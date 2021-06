Les efforts de recherche de l’effondrement d’un immeuble en Floride aidés par une équipe israélienne

SURFSIDE, Floride — Une équipe de spécialistes israéliens de la recherche et du sauvetage a uni ses efforts pour trouver des survivants et récupérer les corps de l’effondrement d’un condo de Surfside, en Floride, où les autorités affirment que 156 personnes sont toujours portées disparues et cinq sont confirmées mortes.

Les quelque 10 membres de l’équipe d’Israël Commandement du front intérieur sont des experts en ingénierie et en efforts de protection sociale. Ils ont marché sur le site dimanche matin pour rejoindre le recherche dangereuse dans le bâtiment de 12 étages en bord de mer, où les climatiseurs et les meubles tombent encore parfois. Les familles sont de plus en plus angoissées par la lenteur du rétablissement, et les autorités ont testé l’ADN de leurs proches pour les aider à faire des pièces d’identité.

Beaucoup de ceux qui se trouvaient dans le bâtiment partiellement effondré des tours Champlain Sud étaient juifs, et jusqu’à 20 des 159 personnes qui étaient toujours portées disparues vendredi sont croyantes, a déclaré Maor Elbaz-Starinsky, consul général d’Israël à Miami, à USA TODAY.

Une aile de l’immeuble résidentiel s’est effondrée jeudi vers 1h30 du matin, des séquences vidéo capturant la désintégration rapide du centre et de l’aile du bâtiment dans un nuage de poussière. Depuis lors, les incendies et les inondations ont entravé les efforts de recherche et de sauvetage, et les autorités ont procédé avec prudence, utilisant des lasers pour mesurer les déplacements de débris.

« Vous avez les incendies qui se sont produits, en fin de compte, cela crée une expansion dans le métal, une expansion dans le béton, cela crée de la fumée. Mais ceux-ci risquent également d’affaiblir un bâtiment déjà compromis », a déclaré Jimmy Patronis, le commissaire des incendies de l’État de Floride. Les sauveteurs « essaient de travailler aussi vite qu’ils le peuvent, tout en veillant à la sécurité et au bien-être de ceux qui font le travail pour sauver la vie des autres. C’est un véritable équilibre délicat.

Patronis a déclaré que des équipes de recherche et de sauvetage de toute la Floride et du Mexique se sont également jointes à l’effort, qui a été temporairement interrompu dimanche matin alors que les décombres se déplaçaient. Les équipes travaillaient des quarts de 12 heures dans des températures élevées avec des averses occasionnelles.

Dans le bâtiment, l’odeur des incendies électriques flotte dans les rues avoisinantes même si c’est étrangement calme. Le public est tenu éloigné du site, où la poussière emplit encore l’air entre les pluies torrentielles.

Le bâtiment a été érigé en 1981 et devait faire l’objet d’une inspection obligatoire de 40 ans avant son effondrement. Les autorités ont déclaré qu’il n’était pas clair pourquoi le bâtiment s’était effondré, mais les chercheurs et les ingénieurs ont souligné diverses possibilités, notamment l’élévation du niveau de la mer, l’effet corrosif de l’eau salée, la stabilité du sol en dessous, une construction de mauvaise qualité ou une surveillance laxiste.

« Tout le monde qui est nécessaire est sur le site et fait le travail. Et nous poursuivons nos efforts pour trouver des personnes vivantes », a déclaré dimanche la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, à CBS News « Face the Nation ». « La communauté se soutient vraiment les uns les autres et le cercle restreint de ceux qui sont directement touchés et de toute la communauté. Surfside est en attente pour cette période importante et solidaire et du monde entier, nous ressentons le soutien du monde entier pour nous ici même à Surfside. »