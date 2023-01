Les efforts de Poutine pour diviser l’Occident sur l’Ukraine tombent à plat

Pour la première fois, les dirigeants russes ont évoqué la possibilité d’une désescalade des combats en Ukraine, cette fois sous la forme d’un cessez-le-feu de 36 heures qui aurait eu lieu le week-end dernier.

Mais, selon un schéma qui est maintenant familier près d’un an après le début de la guerre, les dirigeants occidentaux et ukrainiens ont largement rejeté la proposition, la qualifiant d’effort cynique pour créer un espace pour le réapprovisionnement des forces russes.

Les analystes partagent généralement ce point de vue, affirmant que de telles propositions ont tendance à intervenir lorsqu’une pause profiterait le plus à la position de la Russie sur le champ de bataille, et non lorsqu’elles pourraient faire avancer les pourparlers de paix ou aider les civils.

Effectivement, même si le président russe Vladimir V. Poutine a promis une pause unilatérale dans certaines régions, il y avait peu d’indications sur le terrain, où les combats se sont poursuivis normalement.