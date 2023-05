Les efforts de plantation d’arbres remis en question 1 an après la tempête de Derecho très destructrice

Certains critiques disent que la ville n’en fait pas assez pour planter des arbres de remplacement un an après qu’une tempête de derecho a détruit des milliers d’arbres à Ottawa et après que le maire Mark Sutcliffe a fait campagne en promettant d’en planter un million pendant son mandat.

Au cours d’une année typique, la ville plante environ 100 000 arbres. Ils refroidissent les déserts de chaleur urbains, ombragent les maisons et séquestrent le carbone, et ils augmentent la valeur des propriétés et améliorent la qualité de vie, entre autres avantages.

Mark Sutcliffe prend la parole lors d’un débat à la mairie sur l’environnement l’automne dernier. (Patrick Louiseize/CBC)

Sutcliffe a déclaré lors de la campagne électorale de l’année dernière qu’il ferait planter 250 000 arbres par an.

En 2023, sa première année complète au pouvoir, la ville continuera d’en planter environ 100 000.

Le chiffre de routine – un an après ce que la ville décrit à plusieurs reprises comme «la perturbation forestière liée aux conditions météorologiques la plus importante depuis des décennies» – déçoit Paul Johanis, président de la Greenspace Alliance of Canada’s Capital.

Il n’est pourtant pas surpris.

« Il n’y avait pas de dollars supplémentaires dans le budget cette année pour la foresterie. Il est donc difficile, vous savez, de résoudre cette énigme », a déclaré Johanis.

Une comparaison des images satellite de 2018 et des images de drones de la CBC de Hazeldean Woods du 17 mai 2023. La ville a planté environ 3 500 jeunes arbres à Hazeldean Woods l’automne dernier. Au total, il en a planté environ 90 000 à travers la ville en 2022. (Google Earth/CBC News)

Le budget forestier a augmenté de 3,5 % par rapport à l’an dernier, pour atteindre un peu plus de 27 millions de dollars. En comparaison, le budget de fonctionnement total de la ville a augmenté d’environ 9 % par rapport à 2022, et le taux d’inflation du Canada au cours de la dernière année était de 4,4 %.

Angela Keller-Herzog, directrice exécutive des Associations communautaires pour la durabilité environnementale d’Ottawa, a déclaré qu’il faudrait « un effort sérieux » pour restaurer la canopée après des tempêtes de plus en plus puissantes et fréquentes.

« Je pense que nous avons besoin d’un gros coup de pouce de la part du maire », a-t-elle déclaré.

« En ce qui me concerne, il est temps de s’asseoir à la table et de retrousser nos manches et de commencer à faire des plans beaucoup plus concrets et à allouer des ressources. »

Hazeldean Woods vu plus tôt cette semaine. La ville commencera à élaborer une stratégie de plantation d’arbres plus tard cette année. (Félix Desroches/CBC)

La ville a perdu plus de 2 500 arbres dans les parcs et les emprises devant les maisons, ce qui ne tient pas compte des plusieurs dizaines de milliers détruits ou abattus dans les zones boisées, les haies, les ravins et autres lieux arborés, ce que la ville ne fait pas. ‘t compter individuellement.

La quantité exacte de couverture arborée perdue n’est pas encore connue. Des analyses détaillées de l’ensemble de la région de la capitale nationale ont commencé peu de temps après le derecho, mais l’analyse n’est pas attendue avant la fin de 2023, selon Jason Pollard, chef de section au service des forêts de la ville.

Il montrera le changement de la canopée exprimé en pourcentage. En 2017, la dernière fois que l’enquête a été réalisée, environ 31 % des terres appartenant à la ville étaient couvertes d’arbres.

L’objectif est de 40 %.

Stratégie de plantation d’arbres à venir

Pour obtenir plus de canopée, la ville élabore une stratégie de plantation d’arbres plus tard cette année. La stratégie sera ajoutée « pour faire lentement une différence en termes d’augmentation du nombre d’arbres plantés et d’augmentation de notre canopée », a déclaré Pollard, ajoutant des arbres progressivement au fil du temps.

Angela Keller-Herzog, directrice exécutive des associations communautaires pour la durabilité environnementale d’Ottawa, affirme que la ville a besoin de plus de transparence, de surveillance et de données sur les arbres. (Réno Patry/CBC)

Il comprendra un examen des programmes de plantation d’arbres existants tels que Trees in Trust, dans lequel les résidents demandent à la ville de faire planter des arbres sur les emprises en échange de leur arrosage.

Depuis le derecho, 251 arbres ont été plantés grâce à Trees in Trust.

Keller-Herzog ne pense pas que ce soit suffisant et espère que la ville trouvera des moyens d’aider les résidents de manière plus proactive.

« Il y a beaucoup d’énergie positive non exploitée dans les communautés en termes d’identification d’espaces plantables », a-t-elle déclaré.

« C’est une question de priorités et une question de planification. »

« Nous espérons que nous ne sommes pas dans un schéma régulier de ces événements météorologiques violents, mais actuellement nous sommes en mesure de réagir et nous pouvons lentement commencer à reconstruire et replanter des arbres pour aider notre canopée à se rétablir », déclare Jason Pollard du ville. (Francis Ferland/CBC)

Pollard a déclaré qu’il restait du travail à venir et que répondre à un événement comme le derecho prend du temps.

Le personnel « sera méticuleux en termes d’évaluation de chaque site où des perturbations se sont produites et cherchera à rétablir et à replanter des arbres », a-t-il déclaré.

Par rapport aux autres pressions de la ville, telles que le logement abordable, Johanis a déclaré que la canopée des arbres est un problème numéro un pour les associations communautaires.

« On l’entend partout, tout le temps, sans même le solliciter », a-t-il dit.

« Si cela se traduit par le conseil en action, nous verrons. »

La forêt de Pinhey a perdu des milliers d’arbres lors du derecho de 2022. (Félix Desroches/CBC)

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Sutcliffe n’a pas répondu aux questions concernant sa promesse de campagne de planter un million d’arbres.

Au lieu de cela, le maire a écrit qu’il travaillait sur la stratégie de plantation d’arbres avec le personnel de la ville, et engager des groupes communautaires, des entreprises, des partenaires et des écoles pour organiser des événements de plantation d’arbres et faire du bénévolat serait un élément « important ».

« Cela instille non seulement un sentiment de fierté et d’accomplissement au sein de notre communauté, mais aussi [ensures] que les connaissances et la passion pour la gérance de l’environnement soient transmises aux générations futures », a écrit Sutcliffe.

Une comparaison des images satellite de Google Earth de 2018 et des images de drones de CBC de Pinhey Forest prises le 17 mai 2023. (Google Earth/CBC News)

Commission de la capitale nationale

Quant à ses terrains, la Commission de la capitale nationale (CCN) a déclaré qu’il en était encore aux premiers stades de sa récupération et qu’il était « trop ​​​​tôt pour fournir des détails spécifiques sur le nettoyage du derecho et les étapes ultérieures ».

Johanis a dit qu’il pense que c’est une indication de la façon dont la commission est « submergée » et « submergée ».

« Je pense que c’est un très, très gros succès pour leurs avoirs, et même si la Ceinture de verdure, sa gestion et sa conservation font partie de leur activité, ils ont d’autres… priorités plus élevées », a-t-il déclaré.

« Notre grande préoccupation est que cela conduira, à un moment donné, à l’aliénation de certains terrains de la CCN parce qu’ils ne peuvent pas les gérer. »

