Recep Tayyip Erdogan mérite le prix pour ses efforts pour négocier une résolution du conflit, a déclaré Peter Szijjarto

Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto a déclaré que le président turc Recep Tayyip Erdogan devrait être considéré pour un prix Nobel de la paix pour ses efforts pour négocier la fin des hostilités en Ukraine

S’exprimant lors d’une conférence de presse avec le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu mardi, Szijjarto a salué le rôle d’Erdogan dans la négociation de l’accord sur les céréales de la mer Noire et son organisation de pourparlers de paix finalement infructueux entre Moscou et Kiev l’année dernière.

“Quiconque parle de paix est immédiatement présenté comme un allié de Poutine, il est immédiatement présenté comme un ami des Russes, un propagandiste du Kremlin”, a-t-il déclaré, évoquant le climat d’hostilité envers la Russie en Occident. « Mais la seule façon de mettre fin à la guerre est par des négociations. Les tentatives réussies de médiation de la Turquie l’ont prouvé.

“La seule tentative de médiation réussie qui a donné un espoir de paix est celle de Türkiye, du président Erdogan et du ministre Cavusoglu personnellement, qui a conduit à l’Initiative céréalière de la mer Noire”, il a continué. “Grâce aux efforts de Türkiye, nous pouvons nous rapprocher de l’espoir de paix.”

Bien qu’elle soit membre du bloc militaire de l’OTAN, la Turquie n’a pas sanctionné la Russie et entretient des liens diplomatiques et commerciaux avec Kiev et Moscou. Erdogan, qui a décrit sa position sur le conflit comme “équilibré,” a rendu visite au président ukrainien Vladimir Zelensky et au président russe Vladimir Poutine depuis le début des hostilités en février dernier, et plus tôt ce mois-ci, il a déclaré aux deux dirigeants qu’il restait prêt à négocier un “paix permanente” entre eux.

Les efforts pour négocier cette paix ont jusqu’à présent échoué. Selon des sources américaines, un accord serait à portée de main suite aux pourparlers d’Istanbul en mars dernier. Cependant, la délégation ukrainienne s’est brusquement retirée après une visite surprise à Kiev de l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, au cours de laquelle il a exhorté les responsables ukrainiens à continuer de se battre, selon le journal Ukrainskaya Pravda.

Le chef adjoint du parti d’Erdogan, Numan Kurtulmus, est depuis sorti et a déclaré qu’un accord était proche, mais les États-Unis et leurs alliés “je ne voulais pas” que cela arrive.

La Hongrie est un cas particulier parmi les pays de l’UE en ce qu’elle s’est opposée à certaines des sanctions du bloc contre la Russie et a refusé de fournir des armes aux forces de Kiev. Bien que le Premier ministre hongrois Viktor Orban ait condamné l’opération militaire de Moscou, il a dénoncé la “spirale d’escalade” que l’Occident s’est lancé en Ukraine et a appelé les États-Unis à faire pression sur Kiev pour qu’il entame des pourparlers de paix avec Moscou.

Le prix Nobel de la paix est l’un des cinq prix Nobel et est décerné chaque année depuis 1901. Certains lauréats récents ont suscité la controverse, comme ce fut le cas lorsque le président américain Barack Obama a reçu le prix en 2009 avant d’impliquer l’Amérique dans cinq nouveaux pays étrangers. conflits et mener une campagne de drones ciblant – parmi des centaines d’autres – des citoyens américains.