Les efforts de paix échouent face à la poursuite des violences entre Israël et la Palestine – médias

Ils ont échangé des tirs nourris jeudi alors que les pourparlers de paix négociés par l’Égypte étaient « bloqués », selon les médias

Les tentatives de parvenir à un cessez-le-feu entre Israël et les groupes militants de la bande de Gaza ont jusqu’à présent été infructueuses, a déclaré jeudi le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry, au troisième jour de l’escalade violente continue entre Israël et Gaza. La pire flambée de violence dans le conflit israélo-palestinien depuis des mois a déjà fait des dizaines de Palestiniens tués et fait au moins une victime en Israël.

« Malgré nos efforts actifs, ces [attempts] n’ont toujours pas … produit les résultats souhaités », a déclaré Shoukry lors d’une conférence de presse conjointe avec d’autres membres du soi-disant groupe de Munich, qui comprend également la France, l’Allemagne et la Jordanie.

Plus tôt, plusieurs médias ont rapporté que les pourparlers de paix négociés par le Caire avaient « bloqué » au milieu de l’escalade de la violence. Une source israélienne a déclaré au radiodiffuseur Kan que l’Egypte était « faire tout ce qui est en son pouvoir pour stabiliser la situation ».

Une source palestinienne a déclaré à l’agence de presse turque Anadolu que le groupe du Jihad islamique – l’une des factions militantes contrôlant des parties de Gaza – a lié un cessez-le-feu potentiel à ce qu’il a appelé l’accord d’Israël. « politique d’assassinat » faisant référence aux frappes aériennes israéliennes sur Gaza qui ont tué au moins cinq membres du groupe depuis mardi, lorsque les violences ont éclaté. Israël n’a pris aucun engagement sur cette question, ont rapporté les médias israéliens.

Le groupe de Munich a publié jeudi une déclaration commune, exprimant sa préoccupation face à la « détérioration de la situation sécuritaire dans les territoires palestiniens occupés et en Israël ». Il a également condamné ce qu’il a appelé « des pertes civiles inacceptables, y compris des femmes et des enfants », dans l’enclave.

La France, l’Allemagne, l’Egypte et la Jordanie ont alors exhorté « un cessez-le-feu global immédiat » finir « Opérations militaires israéliennes à Gaza et tirs de roquettes aveugles contre Israël. » Le groupe a également déclaré que tout « mesures unilatérales » il faut cesser de saper la viabilité de la solution à deux États, sans mentionner spécifiquement la politique de colonisation d’Israël en Cisjordanie occupée.

L’UE a publié jeudi une déclaration distincte, dans laquelle elle soutenait largement la position du groupe de Munich et appelait également à un cessez-le-feu.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a ordonné jeudi à l’armée de « prenez toutes les mesures nécessaires, préparez des actions supplémentaires et restez prêt pour la possibilité d’un incendie accru », selon les médias israéliens.

Le troisième jour de l’escalade, 29 Palestiniens ont été tués à Gaza. Les tirs de roquettes depuis l’enclave ont également tué une personne dans la ville israélienne de Rehovot. Cinq Israéliens ont également été blessés dans les attaques à la roquette à travers le pays.

La flambée de violence a été déclenchée par la mort de Khader Adnan, membre éminent du Jihad islamique, décédé en détention israélienne au début du mois après une grève de la faim de 86 jours. Mardi, le groupe militant a lancé un barrage massif de roquettes sur Israël, qui a répondu par des frappes aériennes. Les militants de Gaza ont lancé un total de 620 roquettes sur Israël depuis mercredi, selon l’AFP.

La flambée de violence est devenue la pire depuis une brève escalade en août dernier qui a vu 49 Palestiniens tués, sans aucun décès en Israël.