Les efforts de Niagara Health en matière de don d’organes et de tissus sont reconnus

Le taux de conversion de Niagara Health, qui correspond au pourcentage de donneurs d’organes potentiels qui sont devenus des donneurs réels, a dépassé l’objectif fixé par Santé Ontario

Depuis plus d’un demi-siècle, Niagara Health est reconnue par Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) pour avoir dépassé les objectifs en matière de don d’organes et de tissus.

En 2023-2024, Niagara Health a soutenu 13 donneurs d’organes, ce qui a permis de recueillir 36 organes pour des transplantations, sauvant ainsi 32 vies. De plus, 98 donneurs de tissus ont amélioré la vie d’innombrables personnes.

En reconnaissance de ce travail, Niagara Health a reçu le Hospital Achievement Award – Provincial Conversion Rate. L’hôpital a atteint un taux de conversion dépassant l’objectif de 63 % fixé par Santé Ontario (TGLN), atteignant 68 %. Le taux de conversion correspond au pourcentage de donneurs d’organes potentiels qui sont devenus des donneurs réels.

« Le don d’organes et de tissus peut être un processus complexe et constitue sans aucun doute le don le plus incroyable et le plus généreux qu’une personne puisse faire », a déclaré Heather Paterson, vice-présidente exécutive des opérations cliniques. « Niagara Health est heureuse de collaborer avec Santé Ontario (TGLN) pour sauver et améliorer des vies, et nous sommes honorés d’être reconnus pour la cinquième année consécutive pour nos efforts. »

La mission de Santé Ontario (TGLN) est de sauver et d’améliorer davantage de vies grâce au don d’organes et de tissus en Ontario.

Un seul donneur d’organe peut sauver jusqu’à huit vies et améliorer la vie de 75 autres personnes grâce au don de tissus. Par exemple, les yeux peuvent restaurer la vue ; la peau peut aider les patients à guérir de brûlures ; les os peuvent servir à remplacer des articulations ; les valves cardiaques peuvent aider à traiter les maladies cardiaques congénitales ; et les tendons et ligaments peuvent aider les receveurs à marcher et à courir. Les donneurs d’organes vivants, comme les reins, n’ont pas besoin de connaître la personne à qui ils font don.

Quel que soit l’âge ou l’état de santé, tout le monde est un donneur potentiel. Cependant, alors que 90 % des Ontariens sont favorables au don d’organes, seulement 35 % s’inscrivent, ce qui prend deux minutes. iciRejoignez les quatre millions d’autres Ontariens qui se sont inscrits pour faire un don et parlez à votre famille de vos souhaits.

