Les efforts de lutte contre les incendies à North Shuswap sont frustrés par les vols d’équipement

Les efforts de lutte contre les incendies dans le nord de Shuswap sont frustrés par des personnes qui enlèvent de l’équipement.

Dans un plaidoyer public publié dimanche après-midi 20 août, le BC Wildfire Service (BCWS), et partagé par le district régional de Columbia Shuswap (CSRD), a déclaré dans le nord de Shuswap qu’un certain nombre de pompes, de gicleurs, de tuyaux et de VTT ont été prises. , « ayant un impact critique sur l’efficacité de la protection structurelle. «

« L’équipement qui protégerait des dizaines de maisons est déplacé vers les zones qui sont inefficaces et compromettent les plans de protection de la structure », a déclaré le BCWS. « Une partie de l’équipement a entièrement disparu et est soupçonnée d’avoir été volée. »

Les gicleurs, les pompes et les tuyaux installés sur le pont en bois de Scotch Creek ont ​​été retirés et pris trois fois, a déclaré le BCWS, ajoutant que « ce pont doit être protégé pour permettre un accès sûr à l’intérieur et à l’extérieur de la zone ».

Le BCWS a souligné que l’équipement est positionné par des experts en protection de structure là où il est le plus efficace et couvrira la plus grande zone, et a déclaré qu’une présence accrue de la GRC s’attaque activement au problème de l’équipement volé.

« Nous avons besoin du soutien de la communauté et du public pendant l’évacuation des résidents », a déclaré le BCWS. « Si vous restez dans la région et que vous voyez une activité criminelle, veuillez le signaler immédiatement à la GRC…

« Le district régional de Columbia Shuswap met tout en œuvre pour assurer la sécurité des zones évacuées, mais nous avons besoin de l’aide du public pour ne pas créer d’opportunités de vol…

« Nous apprécions le niveau de soutien de la communauté sur le terrain. Veuillez travailler ensemble en tant que communauté pour vous assurer que toutes les réponses sont coordonnées, sûres et efficaces.

