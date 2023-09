Les efforts de l’Égypte pour exporter du gaz naturel vers l’Europe entraînent des pannes d’électricité à répétition

Commentez cette histoire Commentaire

LE CAIRE — Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine l’année dernière et que la demande européenne de gaz naturel est montée en flèche, l’Égypte a vu une opportunité. Fort de la découverte d’un énorme gisement offshore en 2015 et désespéré de trouver des liquidités étrangères, le gouvernement a accéléré ses expéditions de gaz à travers la Méditerranée. Un an plus tard, au cours d’un été étouffant, les pénuries de gaz ont obligé l’Égypte à avoir du mal à maintenir l’éclairage. Les exportations sont au point mort. Pour la première fois depuis près d’une décennie, le Caire est confronté à des coupures d’électricité généralisées, alimentant le mécontentement de l’opinion publique alors que le président Abdel Fatah El-Sissi se prépare à courir pour un troisième mandat.

Pendant une heure chaque jour, les climatiseurs et les ventilateurs s’arrêtent. Les ascenseurs ne fonctionnent plus. Internet est coupé. Les quartiers sans électricité la nuit ne sont éclairés que par les phares des voitures qui passent.

Dans les zones rurales en dehors de la capitale, les pannes sont plus fréquentes et durent plus longtemps.

Une population croissante et des étés plus chauds ont accru la demande intérieure d’électricité dans le pays le plus peuplé du monde arabe, mettant à rude épreuve un réseau fortement dépendant du gaz naturel.

L’Égypte a fait preuve d’un zèle excessif dans sa volonté de produire et d’exporter du gaz naturel, estiment les analystes, sans avoir réussi à planifier le déclin des gisements ni à diversifier les sources d’énergie qui alimentent son réseau.

Au début de l’été, l’électricité a commencé à être coupée de manière apparemment aléatoire, racontent les Égyptiens – parfois plusieurs fois par jour, parfois pendant des heures.

Hussein Anwar, 22 ans, travaille dans une pharmacie à Gizeh, à l’ouest du Caire. En juillet, lorsque l’électricité a été coupée pendant trois à quatre heures consécutives, Anwar a dû rassembler tous les médicaments réfrigérés – hormones, insuline, vaccins – et les acheminer à travers le quartier jusqu’à un bâtiment alimenté en électricité.

À Mahalla, une ville moyenne du delta du Nil, les coupures d’électricité restent « très aléatoires », allant de cinq minutes à trois heures par jour, selon Khaled, directeur général d’une entreprise de taille moyenne.

L’entreprise, qui traite régulièrement des transactions internationales, a dû récemment acheter un nouveau générateur, qui a coûté plus de 100 000 livres égyptiennes (environ 3 200 dollars). La loi égyptienne interdit le transport de carburant dans des jerrycans, donc « tous les deux jours, je dois louer un camion pour emmener le générateur jusqu’à une station-service pour le faire le plein », a déclaré Khaled.

Comme d’autres personnes dans cet article, il a partagé son histoire avec le Washington Post à condition qu’il soit identifié par son prénom afin de pouvoir parler librement d’une question sensible.

Le gouvernement « échoue de façon dramatique », a déclaré Khaled. « Nous sommes confrontés à une catastrophe, et la catastrophe n’est pas également répartie. »

En juin, conscient que le réseau électrique était sous pression, le gouvernement a interrompu les exportations de gaz. Mais une brutale vague de chaleur s’en est suivie en juillet.

Le gouvernement a annoncé mesures ce mois-là pour économiser l’énergie – y compris un calendrier des coupures de courant quotidiennes à travers le pays. Le Premier ministre Mostafa Madbouly a annoncé que l’Égypte importerait davantage de diesel pour alimenter ses centrales électriques.

Les régions côtières égyptiennes, qui attirent les touristes étrangers et l’élite du Caire pendant les mois d’été, ont été exemptées des coupures d’électricité prévues.

« Les touristes étrangers viennent et payer en devises fortes, ce qui constitue une source de revenus majeure pour le gouvernement égyptien », Madbouly dit alors. « Si nous coupons l’électricité dans les zones côtières, les touristes ne viendront pas. »

Certaines banlieues huppées nouvellement construites de la capitale ont également été épargnées.

Mais les pannes de cette année sont remarquables car elles touchent certains des quartiers les plus huppés du Caire. À Zamalek, un refuge verdoyant sur une île du Nil, un bar à vin a récemment servi des clients en sueur dans l’obscurité totale.

Dans un magasin d’épices d’Al Haram, un quartier bourgeois proche des pyramides de Gizeh, une récitation coranique émanait d’un écran de télévision noir — endommagé lors d’une coupure de courant, selon Mahmoud, qui y travaille avec son oncle.

Les deux hommes s’appuient sur des balances numériques pour répartir le cumin en vrac, le curcuma et les haricots secs.

« Nous avons vraiment du mal », a déclaré Mahmoud. « S’il n’y a pas d’électricité, nous ne pouvons rien mesurer. »

Pour le gouvernement, la crise énergétique « ne pourrait pas survenir à un pire moment », a déclaré Timothy Kaldas, directeur adjoint de l’Institut Tahrir pour la politique au Moyen-Orient.

« Le pays souffre d’une pénurie massive de devises fortes, a d’énormes dettes extérieures liées au service de sa dette et a un accès très limité au financement extérieur », a-t-il déclaré. « Ainsi, acheter de l’énergie, en plus des prix alimentaires mondiaux élevés et tout le reste, fait peser des charges supplémentaires sur l’État. »

La dernière fois que les Cairens ont connu des coupures d’électricité généralisées pendant plusieurs mois, c’était entre 2012 et 2014, après la révolution de 2011 qui a renversé l’autocrate de longue date Hosni Moubarak.

Les infrastructures électriques grinçantes des années Moubarak, associées aux troubles politiques et financiers, ont contribué à de fréquentes coupures d’électricité de plusieurs heures à travers le pays, selon les analystes.

Après que Sissi soit devenu président en 2014, il a investi massivement dans l’augmentation de la capacité de production, attribuant à l’entreprise allemande Siemens son le plus gros contrat jamais réalisé construire de nouvelles centrales à gaz massives en Égypte.

Le gaz naturel a été découvert pour la première fois en Égypte dans les années 1960. Mais l’industrie a décollé au cours de la dernière décennie avec la découverte en 2015 du champ de Zohr, la plus grande découverte de gaz en Méditerranée.

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022 et que les pays européens dépendants du gaz russe ont dû chercher ailleurs, l’Égypte est intervenue. À la fin du mois d’avril, l’Égypte avait gagné autant grâce aux exportations de gaz qu’au cours de toute l’année 2021 : 3,9 milliards de dollars, Quartz signalé.

Dans le cadre d’un accord signé en juin 2022 avec Israël et l’Union européenne, Gaz israélien a également été fourni aux usines égyptiennes pour être converti sous forme liquide et envoyé en Europe.

L’Égypte a exporté 8,5 millions de tonnes de GNL en 2022, ce qui en fait le 12e exportateur mondial, selon Rystad Energy. Pour la première fois, 60 pour cent de sa production de gaz naturel était destinée à l’Europe, ont annoncé les autorités.

Les analystes du marché ont commencé à alarmes sonores à propos production en baisse au printemps de cette année, au milieu de rapports faisant état de problèmes de filtration de l’eau sur le champ de Zohr. Mais l’Egypte a continué à exporter du GNL au même rythme.

Les responsables égyptiens ont reconnu qu’une pénurie de gaz a conduit aux coupures d’électricité cet été, mais ont minimisé les problèmes sur le champ de Zohr.

Sissi a blâmé les températures élevées et déclaré que la pénurie d’électricité serait pire sans le boom gazier égyptien. « Lorsqu’il y a un fardeau, nous devons tous nous entraider », a-t-il déclaré en août.

Certains analystes affirment que l’Égypte a agi trop fort et trop vite en matière de gaz naturel.

« Même si vous disposez d’un grand gisement, si vous décidez de produire une quantité très importante de gaz dans un court laps de temps, vous faites face à certaines difficultés », a déclaré Siamak Adibi, du cabinet mondial de conseil en énergie FGE.

Le gouvernement aurait dû prendre en compte le déclin des gisements de gaz et les besoins d’une population croissante, a déclaré Kaldas.

« Il était entendu que le statut d’exportateur de gaz de l’Égypte serait temporaire, à moins que d’autres découvertes massives ne soient réalisées », a-t-il déclaré. « Pourquoi l’État n’a-t-il pas planifié ? »

Les coupures d’électricité sont particulièrement embarrassantes pour Sissi car il a misé son héritage sur l’amélioration des infrastructures, a déclaré Bessma Momani, politologue à l’Université de Waterloo au Canada.

« Je pense que la crise de l’électricité frappe les gens en plein visage, car elle contraste fortement avec ce que Sissi défend », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement a annoncé mardi son intention de forer 35 puits d’exploration et d’augmenter la capacité du champ de Zohr. d’Israël décision la semaine dernière, accroître les exportations de gaz naturel vers l’Égypte pourrait également aider à terme.

Pour l’instant, l’Égypte table sur des températures plus fraîches à l’automne. Les médias locaux ont rapporté cette semaine que les coupures d’électricité devraient prendre fin en septembre.

Pour Mahmoud et son oncle du magasin d’épices d’Al Haram, ce jour ne peut pas arriver assez tôt.