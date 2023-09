Les efforts de la Russie pour accroître ses forces laissent des questions clés sans réponse, selon l’ISW

Les responsables russes maintiennent leurs efforts pour étendre les forces armées de Moscou le long des lignes de front en Ukraine, même si le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) note qu’il « reste flou » comment le Kremlin compte équiper les nouvelles brigades. , compte tenu des difficultés persistantes de recrutement.

média russe Izvesétie a rapporté lundi que les forces armées russes avaient commencé à recruter activement de nouvelles brigades qui seraient entraînées à effectuer des reconnaissances en « profondeur tactique », selon des responsables militaires de Moscou qui se sont entretenus avec le média. Certaines brigades seront également composées de troupes d’assaut destinées à percer les défenses en couches, et toutes les formations seront équipées de leurs propres chars, véhicules blindés, artillerie et drones.

L’objectif des nouvelles formations est de « vaincre » les positions défensives ukrainiennes, avec un accent particulier sur les positions de Kiev dans la région orientale du Donbass, a rapporté Izvesétie. Depuis le lancement de sa contre-offensive début juin, l’Ukraine a continué de s’attaquer aux territoires occupés par la Russie dans les parties est et sud du pays et a réussi à rénover certaines des infrastructures militaires clés de Moscou stationnées dans la péninsule de Crimée.

Des soldats russes patrouillent dans une rue le 11 avril 2022 à Volnovakha, dans la région de Donetsk en Ukraine. La Russie poursuivrait ses efforts pour développer son armée, mais l’Institut pour l’étude de la guerre examine les questions de recrutement et de dotation en personnel.

Comme l’écrit l’ISW dans son dernière évaluation sur la guerre en Ukraine, la Russie a « précédemment tenté de s’adapter aux leçons apprises en Ukraine » en formant des unités militaires plus petites, axées sur l’assaut, dans le but de cibler les zones urbaines et fortifiées, comme les compagnies « Storm-Z » largement constituées de des condamnés russes. Mais ces unités de la taille d’une compagnie ont été « pour la plupart infructueuses » pendant la guerre, note l’ISW, et le Kremlin ne semble pas avoir trouvé le moyen de surmonter ses obstacles en matière de recrutement et de formation pour répondre aux besoins des troupes sur le champ de bataille.

« ISW a rendu compte des réformes militaires russes en cours et de la création de nouvelles formations interarmes au niveau de l’armée et du corps d’armée, et on ne sait toujours pas comment l’appareil de génération de forces russe sera capable de recruter, entraîner et doter en personnel une brigade, une armée ou une armée. -des formations au niveau du corps, compte tenu de la multitude de problèmes de mobilisation endémiques auxquels l’armée russe est confrontée en ce moment », lit-on dans l’évaluation de l’ISW.

Le président russe Vladimir Poutine n’a pas annoncé de nouvelle mobilisation de troupes depuis qu’il a adopté une « mobilisation partielle » l’automne dernier, bien que certains responsables de Moscou aient indiqué qu’ils pourraient être favorables à une autre vague en raison des lourdes pertes de leurs forces armées.

L'Ukraine a connu une série de succès dans sa campagne de contre-offensive, notamment en éliminant 34 officiers russes lors d'une attaque contre le quartier général de la flotte navale russe de la mer Noire en Crimée la semaine dernière, y compris le commandant de la flotte. La Russie n'a ni confirmé ni démenti le rapport de Kiev.

L’ISW a également rapporté lundi que l’Ukraine pourrait avoir réalisé des progrès supplémentaires dans la région de Zaporizhzhia, même si les progrès restent incertains. La Russie, en revanche, aurait mené plusieurs offensives infructueuses près de la ville de Bakhmut, a indiqué le groupe de réflexion.