Les efforts de la Chine pour réduire les émissions de carbone augmentent les risques pour le nord

BEIJING – Les défauts d’obligations de la Chine sont de plus en plus concentrés dans une partie du pays dont la croissance pourrait faire face à une pression accrue du fait de nouvelles restrictions strictes sur les émissions de carbone, selon une analyse de Nomura.

« La nouvelle campagne environnementale a le potentiel d’atteindre le nord de la Chine – où une majorité d’acier, d’aluminium et d’autres matières premières sont produites et transformées – en particulier dur », ont écrit les analystes de Nomura.

Pendant ce temps, la Chine du Sud a plus de centres d’exportation comme les provinces du Guangdong et du Jiangsu. La région compte Shanghai et Shenzhen parmi ses principales villes et a été l’un des premiers bénéficiaires de la décision de la Chine d’autoriser davantage d’entreprises étrangères et privées sur le marché intérieur relativement fermé.

Alors que la Chine regarde équilibrer la croissance avec la réduction des émissions de carbone, la réduction de la pression sur les projets à forte teneur en carbone peut ne pas suffire. Les entreprises privées d’énergies renouvelables peuvent avoir du mal à obtenir du financement d’un système dans lequel les plus grandes banques appartiennent à l’État et préfèrent prêter à des entreprises également soutenues par l’État.

Une option pour financer des projets d’énergie renouvelable peut être l’émission d’obligations «vertes», dont 15,7 milliards de dollars a été vendu en Chine au premier trimestre, selon Reuters, citant des données de Refinitiv. Ce volume était presque quatre fois supérieur à ce qu’il était il y a un an, selon le rapport.

Les organismes d’investissement étrangers tels que le Centre financier international affilié à la Banque mondiale se sont également de plus en plus impliqués. Certains des plans de projet répertoriés par la SFI sur son site Web pour la Chine incluent le traitement des eaux usées et l’énergie solaire.

L’ampleur du financement d’IFC en Chine est passée de 500 millions de dollars par an il y a 15 ans à 1 milliard de dollars par an plus récemment, dont environ 60% sont liés au climat, a déclaré Randall Riopelle, directeur régional par intérim pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et directeur de pays pour Chine pour IFC.