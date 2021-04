Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui avoir reçu deux prix de distinction pour les efforts continus de l’entreprise en matière de développement durable de la part de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). L’EPA reconnaît chaque année les pratiques durables innovantes de Samsung depuis la Programme de gestion durable des matériaux (SMM)Les dernières récompenses incluent un Gold Tier Award, la plus haute récompense de l’EPA en matière de recyclage, pour le leadership de Samsung dans le recyclage responsable des déchets électroniques (e-déchets) et un Champion Award dans la catégorie Programme pour le Galaxy S10 eco -emballage.

L’EPA reconnaît chaque année les plus performants au sein de son programme SMM. Les participants au SMM Electronics Challenge repensent les cycles de vie des produits, s’engagent dans une gestion électronique innovante et responsable et réduisent les impacts environnementaux. Les lauréats du prix SMM Electronics Challenge 2020 seront récompensés lors d’une cérémonie de remise de prix virtuelle plus tard dans la journée.

«Samsung est honoré par la reconnaissance par l’EPA de son engagement à long terme en faveur de la collecte et du recyclage appropriés des déchets électroniques aux États-Unis et des innovations de conception durable que nous continuons de promouvoir dans les emballages de produits», a déclaré Mark Newton, Head of Corporate Durabilité pour Samsung Electronics America. «Nous continuerons d’investir pour promouvoir nos pratiques de gérance de l’environnement et réduire notre impact sur le changement climatique alors que nous nous efforçons de créer un avenir plus vert et meilleur.

«Les lauréats du prix Electronics Challenge sont des modèles d’entreprise qui créent de nouveaux produits qui montrent que l’amélioration de l’environnement peut aller de pair avec d’autres avancées technologiques. L’EPA encourage les autres à suivre leur exemple en mettant en œuvre des approches innovantes similaires », a déclaré Michael S. Regan, administrateur de l’EPA.

Samsung est l’un des plus grands fabricants d’électronique au monde et assume pleinement la responsabilité qui accompagne notre position sur le marché d’apporter des changements à grande échelle pour protéger l’environnement. Le prix EPA SMM Gold Tier reconnaît notre excellence dans la collecte des déchets électroniques à travers les États-Unis. Samsung collecte et recycle annuellement environ 100 millions de livres de déchets électroniques. Depuis 2008, nous avons recyclé plus d’un milliard de livres d’appareils électroniques, les détournant des décharges américaines et récupérant des matériaux réutilisables.

Le prix du champion EPA SMM dans la catégorie programme récompense les stratégies d’emballage innovantes du Galaxy S10 de Samsung pour son utilisation du matériau d’une manière plus respectueuse de l’environnement. La boîte sans plastique et l’emballage intérieur du smartphone ont été repensés pour réduire son empreinte environnementale et consommer moins de ressources. Par exemple, l’emballage comprend un moule à pâte tout-en-un pour le dispositif et ses composants afin de minimiser les déchets. D’autres ajustements comprennent le remplacement des attaches en plastique par des matériaux en papier. Ces changements de conception ont contribué à rendre l’emballage du Galaxy S10 plus léger de 32 g que celui de ses prédécesseurs – une réduction de 16% du poids de l’emballage.

Pour plus d’informations sur les efforts de développement durable de Samsung, cliquez sur ici, et pour en savoir plus sur l’EPA, veuillez visiter www.epa.gov.