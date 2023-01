Les efforts de développement de Sauk Valley progressent en 2022 – Shaw Local

Ce fut une grande année pour faire avancer les projets de développement dans la vallée de Sauk.

Voici une liste de certains des événements majeurs qui se sont produits en 2022 dans la région.

Projet de passerelle Dixon

Les responsables municipaux et les promoteurs ont fait des progrès sur le projet Gateway, qui a débuté en avril.

[ Realizing the vision: Gateway Project breaks ground in Dixon ]

Le projet développera 27 acres dans le corridor de l’Interstate 88 pour apporter un nouvel hôtel, une station-service, des restaurants et des magasins le long de South Galena Avenue en face de Walmart entre les routes Keul et Bloody Gulch. Les plans prévoient la construction d’une douzaine de bâtiments.

Il est développé par Xsite Real Estate de Burr Ridge et Walsh Partners d’Elmhurst. Xsite est le développeur de Presidential Parkway Plaza, le projet de quatre bâtiments au nord de Walmart le long du côté sud de Keul Road. La ville, la Lee County Industrial Development Association et la Sauk Valley Bank sont partenaires du projet.

La ville engagera environ 4 millions de dollars dans des travaux d’infrastructure pour le projet, dont 3 millions de dollars seront payés par des subventions. Le projet est en préparation depuis plus de trois ans après avoir travaillé avec des promoteurs, des propriétaires fonciers et des représentants des gouvernements étatiques et locaux.

Gateway devrait créer plus de 600 emplois et générer 1 million de dollars par an en nouvelles recettes fiscales.

Un tracteur tirant un grattoir de nivellement se déplace à travers la propriété qui fait partie du développement de Dixon Gateway le long de la route 26 de l’Illinois et de Keul Road à l’extrémité sud de Dixon. L’inauguration du projet a eu lieu le 28 avril. (Troy Taylor)

La facilité

Le district de Dixon Park a terminé la construction d’un centre communautaire de « phase un » à Meadows Park.

[ The Facility opens, $1 million pledged for future aquatic center ]

Baptisé “The Facility”, le bâtiment de 3 millions de dollars situé au 1312 Washington Ave. a ouvert ses portes en août.

Il abrite deux terrains de basket avec deux filets de volley-ball automatisés et deux cages de frappeurs, ainsi qu’une salle communautaire avec un système de jeu, une terrasse extérieure et les bureaux administratifs du district.

Le district a également développé de nouveaux programmes jeunesse pour le centre.

Le district a émis 2 millions de dollars en obligations générales pour aider à financer une installation de phase 1 afin de répondre aux besoins communautaires de base qui peuvent être étendus à l’avenir. Le conseil municipal de Dixon a approuvé le don de 700 000 $ pour le projet.

Vendredi, Emma Nicklaus (à gauche), 11 ans, et Brooklyn Tegeler, 11 ans, se passent le volley-ball lors des cérémonies d’ouverture de l’installation du district de Dixon Park. L’installation intérieure accueille des terrains de volley-ball et de basket-ball, des cages de frappeurs et d’autres rassemblements à grande échelle. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Revitalisation du centre commercial Northland

Le centre commercial vintage de 1973 au 2900 E. Lincolnway à Sterling était à 30% de sa capacité lorsque Brookwood Capital Advisors l’a acheté fin janvier pour 1,7 million de dollars.

Quatre mois plus tard, grâce au modèle de Brookwood consistant à fournir six mois de loyer gratuit, 100 % des espaces étaient occupés ou prêts à être occupés, avec des baux à toute épreuve signés en main.

Les nouvelles entreprises locales comprennent des boutiques, une arcade, un magasin de jouets, un café-bar, des magasins de vêtements et un magasin de revente vintage.

Les détaillants nationaux Hobby Lobby ont signé un bail de 10 ans et devraient ouvrir en janvier dans l’ancien espace de Bergner à l’extrémité ouest, et Midwest Furniture, basé dans l’Indiana, a récemment ouvert Illinois Furniture and More dans l’ancien emplacement d’ancrage de JCPenney à l’est.

Ross Dress for Less, TJ Maxx et Big Lots ont également signé des lettres d’intention non contraignantes pour rejoindre la gamme du centre commercial, a déclaré le fondateur de Brookwood, Ben Hamd, en mai. Famous Footwear, qui se situe toujours avec un TJ Maxx, viendrait aussi.

Les voitures sont garées mercredi dans le parking devant l’entrée sud du Northland Mall à Sterling. (Troy Taylor)

[ Brookwood flips Northland Mall, makes $8.3 million on the sale ]

Le bord de la rivière Sterling prend vie

La ville de Sterling fait des progrès avec l’objectif à long terme de donner vie au bord de la rivière.

La ville s’est efforcée de coordonner des millions de dollars de fonds locaux, de subventions et privés pour le nettoyage de l’environnement le long du fleuve.

[ Sterling sets priorities for riverfront development ]

Cette année, Stanley Black & Decker a terminé l’assainissement souterrain du site national, la ville a nettoyé un réservoir souterrain ainsi que nettoyé et démoli l’ancienne usine nationale de traitement des eaux usées sur le bord de la rivière. La ville a également réhabilité l’ancien bâtiment d’entraînement national pour soutenir les utilisations futures dans la zone du parc.

La Riverfront Commission a également été formée pour concrétiser la vision future du secteur riverain.

La Sterling Riverfront Commission sollicite les commentaires du public sur des idées pour revitaliser les édifices National et Lawrence Brothers. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Parc RB&W

Le conseil municipal de Rock Falls consacre 250 000 dollars des fonds fédéraux américains de la loi américaine sur le plan de sauvetage à la construction de toilettes, qui figure sur la liste des tâches à effectuer au bord de la rivière depuis le début du développement en 2015 et totalisera probablement environ 500 000 dollars.

[ Rock Falls’ next big riverfront project: RB&W Park restrooms ]

Les toilettes sont “une entreprise énorme avec des fonds limités, et nous avons pensé que ce serait une bonne utilisation des fonds de l’ARPA”, a déclaré l’échevine Gabriella McKanna en septembre.

Le parc riverain s’agrandit depuis des années, y compris une gamme impressionnante d’événements allant des actes musicaux aux vendredis de food truck, ainsi que la promenade de la sculpture.

Le prochain projet sera une pièce d’eau pour le parc.