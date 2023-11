Les efforts de commercialisation des technologies de WPI se développent sous la direction de Todd KeillerLa commercialisation des technologies de WPI se développe

La « commercialisation de la technologie » fait référence au processus d’identification, de protection et de commercialisation de la propriété intellectuelle. Elle est importante pour les universités car elle permet aux innovations d’atteindre le public tout en rapportant de l’argent aux institutions et aux inventeurs. Chez WPI, le processus commence lorsqu’un étudiant, un membre du corps professoral, un membre du personnel ou une équipe de personnes dépose une « divulgation » auprès d’OTC décrivant une invention. Au cours de la dernière décennie, OTC a traité 559 divulgations.

Après avoir déterminé si une invention a un potentiel commercial, OTC travaille avec des avocats externes pour protéger l’invention avec un brevet provisoire pendant 12 mois. OTC commercialise ensuite l’invention auprès des entreprises existantes ou aide au démarrage d’une nouvelle entreprise. Deux méthodes de marketing récemment adoptées qui facilitent le processus sont un outil d’intelligence artificielle qui identifie les entreprises à contacter et un plateforme Web que les entreprises utilisent pour trouver des partenaires universitaires.

Au cours de la décennie se terminant en 2022, un total de 148 brevets ont été délivrés à WPI, soit plus de 70 % de tous les brevets délivrés à l’université depuis 1980. OTC estime que 40 % des brevets activement commercialisés par WPI ont fait l’objet d’une licence.

« L’objectif de notre bureau n’a jamais été simplement d’obtenir un brevet », explique Keiller. “L’objectif était d’avoir un brevet sous licence afin qu’une invention soit développée en un produit ou un processus pour résoudre un problème, tout en gagnant des frais et des redevances pour WPI et les inventeurs.”

Pour aider les inventeurs, OTC gère des programmes qui incluent le WPI Commercialization Fund pour les petits investissements dans les start-ups et un chapitre de la National Academy of Inventors. Depuis 2018, Keiller est le chercheur principal d’une subvention de 255 000 $ de la National Science Foundation (NSF) qui a fait de WPI un site régional pour I-Corps, un programme de formation entrepreneuriale de la NSF. Depuis, plus de 80 équipes ont complété le I-Corps au WPI.

L’université a surpassé ses pairs dans la transformation de la recherche en technologie sous licence, selon les critères de l’Association of University Technology Managers (AUTM), un groupe de professionnels universitaires en commercialisation. WPI a dépensé environ 38 millions de dollars en recherche en 2021 et a obtenu 14 nouvelles licences, tandis que les universités homologues dépensant un montant similaire en recherche cette année-là avaient obtenu en moyenne deux nouvelles licences.

De plus, AUTM a donné son Prix ​​Un monde meilleurqui honore les professionnels du transfert de technologie qui soutiennent un monde meilleur grâce à la commercialisation de la recherche universitaire, à WPI en 2022 pour la commercialisation par l’université de l’invention de Wang.

« WPI dispose des outils nécessaires pour aider les étudiants et les membres du corps professoral à en apprendre davantage sur l’innovation et à se développer en tant qu’entrepreneurs au profit des personnes, de la société et de l’environnement », a déclaré Rosanna Garcia, professeur Paul R. Beswick d’innovation et d’entrepreneuriat à la Business School. « OTC fait partie d’une équipe qui a démontré que les inventeurs de WPI peuvent poursuivre leurs passions et réussir à transformer des idées en produits et en entreprises ayant un impact réel.