Les efforts de cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas semblent prendre de l’ampleur

Les efforts visant à parvenir à un nouveau cessez-le-feu entre Israël et le Hamas semblent prendre de l’ampleur.

Les responsables égyptiens et américains ont confirmé cette semaine qu’ils cherchaient activement des moyens de mettre fin à une guerre qui fait rage. depuis plus de 110 jours. Un responsable égyptien a déclaré qu’Israël avait présenté une proposition de pause dans les combats, tandis que la Maison Blanche a déclaré avoir envoyé un envoyé principal dans la région pour des consultations avec l’Égypte et le Qatar.

Un char de l’armée israélienne se déplace près de la frontière de la bande de Gaza, dans le sud d’Israël, le mercredi 24 janvier 2024. (AP Photo/Tsafrir Abayov)

Tout accord devrait inclure une pause dans les combats, un échange de otages détenus par le Hamas pour les prisonniers palestiniens détenus par Israël et de grandes quantités d’aide humanitaire dont la bande de Gaza, ravagée par la guerre, a désespérément besoin.

Mais trouver une formule acceptable pour les deux parties s’avère difficile. Les écarts entre Israël et le Hamas restent importants et les chances d’un accord dans un avenir proche semblent encore minces.

“Il y a des contacts tout le temps mais ils n’ont pas donné de résultats”, a déclaré un responsable israélien, s’exprimant sous couvert d’anonymat car ils discutaient des négociations en coulisses. “Il y a un long chemin à parcourir.”

Voici un aperçu plus approfondi des efforts de cessez-le-feu :

UNE PREMIÈRE AFFAIRE

Les Palestiniens recherchent des survivants dans une mosquée détruite lors d’une frappe israélienne à Rafah, dans la bande de Gaza. Mercredi 24 janvier 2024. (AP Photo/Hatem Ali)

Israël a déclaré la guerre à la suite d’une attaque transfrontalière surprise du Hamas le 7 octobre qui a tué 1 200 personnes et pris 250 autres en otages. Depuis, une offensive aérienne et terrestre israélienne a fait plus de 25 000 morts Palestiniens, déplacé environ 85 % de la population de Gaza et provoqué des destructions et des souffrances humanitaires généralisées, selon les responsables locaux de la santé et les agences d’aide internationales.

Les Israéliennes May, à gauche, et Lilach, à droite, se réconfortent mutuellement alors qu’elles visitent le monument dédié à Tifret Lapidot, leur ami qui a été tué le 7 octobre 2023 au festival de musique Nova par des militants du Hamas lors d’une attaque transfrontalière. ils visitent le site de Re’im, dans le sud d’Israël, près de la frontière avec Gaza, le mercredi 24 janvier 2024. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

Israël s’est engagé à aller de l’avant jusqu’à ce qu’il détruise les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et libère tous les otages.

Fin novembre, les parties ont convenu d’un cessez-le-feu d’une semaine. Le Hamas a libéré plus de 100 des 250 otages qu’il détenait, pour la plupart des femmes et des enfants, tandis qu’Israël a libéré 240 prisonniers palestiniens.

Les parties se sont mutuellement reprochées échec de la prolongation de l’accordet les combats se sont aggravés depuis.

DOSSIER – Des soldats israéliens se tiennent près d’un camion rempli de détenus palestiniens ligotés et les yeux bandés, à Gaza, le vendredi 8 décembre 2023. (AP Photo/Moti Milrod, Haaretz, File)

QUE VEUT CHAQUE CÔTÉ ?

Israël estime que le Hamas détient toujours environ 110 otages, en plus des corps de quelque 25 autres personnes tuées le 7 octobre ou mortes en captivité. Il souhaite que tous les otages et restes soient restitués dans le cadre de tout accord. Israël propose également une pause temporaire dans les combats, mais affirme qu’il poursuivra la guerre jusqu’à ce que tous ses objectifs soient atteints.

Le Hamas souhaite qu’Israël libère les milliers de prisonniers palestiniens qu’il détient. Il s’agit notamment de prisonniers reconnus coupables d’attaques meurtrières contre des Israéliens ainsi que de centaines de militants du Hamas qui ont participé au massacre du 7 octobre. Il souhaite également la fin de l’offensive israélienne et le retrait permanent de toutes les forces israéliennes de Gaza.

QU’EST-CE QUI A ÉTÉ PROPOSÉ?

Selon le responsable israélien, plusieurs propositions circulent. Mais les parties restent en désaccord sur la durée de toute pause dans les combats, le rythme des libérations d’otages et la portée de toute libération de prisonniers.

Un haut responsable égyptien a déclaré qu’Israël avait proposé un cessez-le-feu de deux mois au cours duquel les otages seraient libérés en échange de la libération des Palestiniens emprisonnés par Israël, et hauts dirigeants du Hamas à Gaza seraient autorisés à déménager dans d’autres pays.

Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à informer les médias, a déclaré que le Hamas avait rejeté la proposition et insisté sur le fait qu’aucun autre otage ne serait libéré jusqu’à ce qu’Israël mette fin à son offensive et se retire de Gaza. Il a également déclaré que les dirigeants du Hamas à Gaza ne voulaient pas s’exiler.

Le gouvernement israélien a refusé de commenter les négociations.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 7 juin 2017, Brett McGurk, l’envoyé américain pour la coalition mondiale contre l’EI, prend la parole lors d’une conférence de presse à l’ambassade américaine à Bagdad, en Irak. (Photo AP/Hadi Mizban, dossier)

L’Égypte et le Qatar – qui ont négocié des accords passés entre Israël et le Hamas – élaboraient une proposition en plusieurs étapes pour tenter de combler les divergences, a déclaré le responsable.

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré mardi qu’un envoyé principal, Brett McGurk, était au Caire pour des discussions sur une « pause humanitaire » qui inclurait un accord d’otages.

“C’est définitivement à l’ordre du jour”, a-t-il déclaré.

McGurk a continué son voyage vers le Qatar mercredi, a déclaré Kirby.

UNE Trêve POURRAIT-ELLE METTRE FIN À LA GUERRE ?

À court terme, cela semble peu probable.

DOSSIER – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au centre, porte un gilet de protection et un casque alors qu’il reçoit un briefing de sécurité avec des commandants et des soldats dans le nord de la bande de Gaza, le lundi 25 décembre 2023. (Avi Ohayon/GPO/Handout via AP , Déposer)

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël poursuivra l’offensive jusqu’à ce qu’une « victoire finale » atteigne tous ses objectifs. Il s’attend à ce que la guerre dure jusqu’en 2024 et a résisté aux appels des États-Unis et d’autres alliés à élaborer un plan clair pour l’après-guerre pour Gaza.

Mais une pause prolongée pourrait rendre difficile la reprise des combats par Israël, d’autant plus que le monde en apprend davantage sur l’ampleur des dégâts causés à la population et aux infrastructures de Gaza. Les médiateurs espèrent également que cela pourrait servir de base à de nouvelles ententes entre les ennemis.

Jusqu’à présent, l’opinion publique israélienne a massivement soutenu l’effort de guerre. Mais la lenteur de l’offensive et le nombre croissant de morts parmi les soldats israéliens risquent d’affaiblir ce soutien.

Des Palestiniens prient à côté des corps de ceux qui ont été tués lors de l’offensive terrestre israélienne et du bombardement de Khan Younis, devant une morgue à Rafah, dans le sud de Gaza, le mercredi 24 janvier 2024. (AP Photo/Fatima Shbair) Des soldats israéliens portent le cercueil drapé du drapeau de la réserviste Elkana Vizel lors de ses funérailles au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem, le mardi 23 janvier 2024. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Alors qu’Israël affirme avoir tué plus de 9 000 militants du Hamas, le groupe continue d’opposer une résistance farouche. Mardi, Israël a déclaré 21 soldats ont été tués lors d’une explosion dans le centre de Gaza. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière depuis qu’Israël a envoyé des troupes terrestres à Gaza en octobre.

Nahum Barnea, chroniqueur chevronné du plus grand quotidien israélien Yediot Ahronot, a écrit mercredi qu’il pensait que le public restait favorable à ce qui est considéré comme une guerre juste, mais qu’il commençait à peser les coûts et les bénéfices de la campagne.

« Je ne pense pas que le nombre de victimes lundi ait modifié le degré de soutien du public israélien à la guerre ; mais à l’avenir, le prix commencera à avoir un impact », a-t-il écrit.