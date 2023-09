Les efforts de Blue Origin et de la station spatiale Sierra rencontrent des turbulences

Autrefois parmi les sociétés vedettes défendant un accord visant à créer un successeur privé à la Station spatiale internationale, les discussions entre Blue Origin de Jeff Bezos et Sierra Space concernant le projet Orbital Reef semblent désormais se détériorer.

CNBC rapports que les deux sociétés spatiales discutent potentiellement de la fin de leur partenariat concernant Orbital Reef, citant trois sources anonymes. La situation serait « fluide » et les pourparlers sont en cours, mais il est probable que les deux mettent fin à leur collaboration. Selon le média, d’autres projets des sociétés respectives ont priorité sur la station spatiale Orbital Reef. La NASA confirme cependant qu’Orbital Reef va de l’avant et que Blue Origin est toujours impliqué.

« Blue Origin continue de développer la destination commerciale en orbite terrestre basse Orbital Reef dans le cadre de son accord Space Act (SAA) avec la NASA. Il n’est actuellement pas prévu de transférer ou de résilier l’accord », a déclaré aujourd’hui Rebecca Turkington, responsable des affaires publiques de la NASA, à Gizmodo dans un e-mail. « Selon la SAA, toute modification apportée à l’attribution de l’accord à une autre entité devrait être approuvée par la NASA. De plus, toutes les parties devraient se mettre d’accord et respecter les dispositions requises.

La NASA n’a pas immédiatement confirmé l’implication continue de Sierra Space. Blue Origin a réitéré la disposition de la NASA en disant à Gizmodo au téléphone que la société était « activement engagée dans la conception et le test d’une multitude de livrables à la NASA pour notre CLD ». [Low Earth Orbit destinations] La phase 1 contrat et [is] enthousiasmé par la façon dont ce travail contribuera à façonner la phase 2 du CLD de la NASA objectifs de destination. Blue Origin n’a ni confirmé ni nié l’implication de Sierra Space dans Orbital Reef. Sierra Space n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.

Selon CNBC, Blue Origin souhaite davantage se concentrer sur son prochain atterrisseur lunaire, tandis que Sierra Space accorde davantage d’attention à son projet d’avion spatial. L’atterrisseur lunaire Blue Moon est en cours de développement après Blue Origin remporte un contrat de 3,4 milliards de dollars pour construire et tester un système d’atterrissage humain en collaboration avec Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic et Honeybee Robotics. L’atterrisseur lunaire entièrement réutilisable pourra accueillir un équipage de quatre personnes et devrait faire partie de la mission Artemis 5, dont le lancement est prévu en 2029.

Pendant ce temps, l’avion spatial Dream Chaser de Sierra Space semble enfin décoller. Dream Chaser est conçu pour voler en orbite terrestre basse après avoir fait du stop sur une fusée, comme le Vulcan Centaur d’ULA, tout en gérant sa propre rentrée atmosphérique et ses atterrissages sur piste. L’avion peut accueillir de trois à sept membres d’équipage et jusqu’à 12 000 livres (5 443 kilogrammes) de fret, transportant le tout vers des escales cruciales en LEO, y compris la Station spatiale internationale. La société a révélé plus tôt cet été que il avait effectué sa première mise sous tension de Dream Chaser, au cours de laquelle les ingénieurs ont simulé la puissance absorbée que l’avion spatial générerait avec son panneau solaire. Cette semaine, Sierra Space a également remporté la somme colossale de 290 millions de dollars en financement de série B pour développer sa propre station spatiale commerciale.

Blue Origin a dévoilé Orbital Reef en 2021 comme un « parc d’activités à usage mixte » en collaboration avec Sierra Space. Orbital Reef aidera la NASA à combler le vide en LEO qui sera laissé par la Station spatiale internationale, qui est dont la mise hors service est prévue en 2030. La station spatiale prévue a réussi une révision de la définition du système en août 2022la NASA ayant approuvé les plans de Blue Origin pour le projet, permettant à l’entreprise de passer à la phase de conception.

Sierra Space a développé son habitat à grand environnement flexible intégré (LIFE) pour Orbital Reef. LIFE est une plate-forme à trois étages conçue à la fois pour les missions en orbite terrestre basse et pour les missions de longue durée pouvant abriter des habitations et des efforts scientifiques. Les modules LIFE seraient rattachés à Orbital Reef pour accueillir des invités, et Sierra Space a intentionnellement fait exploser une maquette de l’un des habitats lors d’un deuxième test de résistance en décembre dernier.

Cet article a été mis à jour pour inclure les commentaires de Blue Origin.

