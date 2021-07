Les efforts de Barcelone pour repousser Griezmann montrent à quel point les choses vont mal financièrement alors qu’ils essaient de garder Messi

« Tout peut arriver dans le football », a déclaré le président de l’Atletico Madrid, Enrique Cerezo. Même Barcelone a donné suite à sa décision de laisser un attaquant se rendre gratuitement à l’Atletico Madrid, de payer une partie de son salaire et de l’aider à gagner le championnat en… eh bien, en laissant un attaquant se rendre gratuitement à l’Atletico Madrid, en payant une partie de son salaire et les aider à gagner la ligue.

OK, donc l’Atletico ne gagnera peut-être pas la ligue la saison prochaine, et ils pourraient même ne pas conclure l’accord – en fait, cela semble assez difficile en ce moment – ​​mais le FC Barcelone leur parle vraiment cet été d’autoriser Antoine Griezmann retourner au Wanda Metropolitano et pour rien. Et cela deux ans après avoir payé 125 millions d’euros pour lui, soit un an après qu’il les ait très publiquement refusés.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Pas seulement lui permettre de revenir, en fait : l’obliger à le faire.

Lundi après-midi, Barcelone a ouvert des discussions sur la conclusion d’un accord d’échange pour le milieu de terrain Saul Niguez – bien qu’officiellement, il s’agirait de deux accords distincts. Cela peut ne pas arriver. Barcelone ne veut couvrir aucun salaire de Griezmann, estimé à environ 20 millions d’euros. L’Atletico ne veut pas que l’accord leur coûte et a laissé entendre qu’ils ne sont pas si dérangés: ils pourraient s’éloigner à tout moment, le laissant lui et eux coincés.

2 Liés

Ce qui peut être une tactique, bien sûr. C’est probablement le cas. Mais qu’il en est arrivé là.

Que Barcelone soit devenu si désespéré, dans des circonstances financières si désastreuses, qu’il essaie de forcer Griezmann à la porte, sachant maintenant qu’il leur est presque impossible de le garder lui et Messi.

Qu’après tout ce que Griezmann a fait, tout ce qu’il a été et pourrait encore être, il n’y a pas une file d’attente de clubs qui se construisent à l’extérieur, tous désespérés de l’avoir, d’énormes liasses d’argent agitant à Barcelone.

Que l’Atletico soit seul, prêt à tordre le bras de Barcelone ou à s’éloigner.

Et que Griezmann y retournerait, avec plaisir. Comme d’autres avant lui d’ailleurs. C’est marrant comme ça se passe.

Griezmann a été bon pour Barcelone depuis un transfert d’argent énorme, mais la situation financière désastreuse du club signifie qu’ils sont prêts à le laisser marcher. Comment les choses sont-elles arrivées ici ? Cristian Trujillo/Images sportives de qualité/Getty Images

Eh bien, en quelque sorte heureusement. Et ce n’est pas comme si le choix reviendrait à lui seul. Ce n’est pas non plus que Griezmann veuille quitter Barcelone pour l’Atletico ; c’est que s’il doit quitter Barcelone, l’Atletico est une alternative intéressante. C’est un club qu’il connaît et un manager (Diego Simeone) qui le soutient ; même Profe Ortega, le préparateur physique qui aime voir la sueur et le vomi couler librement de ses joueurs, ne lui fait pas peur. En fait, de la façon dont les choses se sont passées ces dernières années, il pourrait bien se réjouir de ce travail.

Mais Griezmann n’a pas cherché cette solution, Barcelone l’a fait. Si c’est vraiment une solution.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grandes intrigues. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement).

Pour tous les doutes autour de Griezmann au cours des deux dernières années au Camp Nou – ce sentiment persistant qu’il n’est jamais tout à fait en forme, que ce n’était jamais tout à fait sa place, qu’en vérité il n’aurait probablement pas dû venir en premier lieu et que il a coûté trop cher – les raisons pour lesquelles Barcelone est si désireux de le faire évoluer ne sont pas tant footballistiques que financières.

Actuellement, ils n’ont pas les moyens de payer leurs joueurs : il faut faire des économies, sécuriser les ventes. Griezmann n’est peut-être pas le plus gros revenu du club ni même dans le top trois, mais son départ permettrait d’économiser environ 20 millions d’euros sur leur masse salariale. Tout aussi important, il reste encore près de 80 M€ à amortir sur son contrat. Son départ les aiderait à alléger cette pression financière et à un moment où – et disons-le encore – ils ne peuvent pas se permettre de payer leurs joueurs et la ligue ne les laissera même pas les inscrire.

jouer 1:40 Gab et Juls discutent de la possibilité d’un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez.

Coincé avec une équipe aux salaires élevés et peu désireux de partir, Griezmann est l’un des rares joueurs qu’ils peuvent déplacer. Et pourtant, même lui n’a pas son choix de clubs, même à un moment où il semble qu’il se présenterait gratuitement. N’y a-t-il vraiment personne d’autre qui voit à quel point cela pourrait être une bonne affaire ?

C’est curieux. Lorsqu’il a rejoint Barcelone il y a deux ans, il n’y avait peut-être qu’un seul joueur offensif dans le monde qui a fait ce qu’il a fait. Il y avait une raison pour laquelle ses frais de transfert étaient de 125 millions d’euros, une raison pour laquelle Barcelone était prêt à revenir vers lui même après qu’il les avait rejetés l’année précédente – en direct à la télévision. Le problème était qu’un joueur était sur le point de faire partie de la même équipe que lui.

Griezmann – et cela vaut la peine de le dire aussi – n’a pas été un échec à Barcelone. Il a largement joué assez bien et il a marqué des buts importants – un nombre important de buts également (35 en 99 matchs). Demandez aux gens du club en privé, et la plupart du temps, ils parlent bien de lui. Et pourtant ce n’est pas tout à fait suffisant ; les attentes pour son arrivée étaient bien plus élevées que cela, et quelque chose n’allait pas. Ajoutez à cela une crise financière et des dysfonctionnements structurels, et maintenant il y a des doutes. Une situation aussi dans laquelle Griezmann n’est pas maître de son propre destin.

Il sait maintenant que Barcelone essaie de le repousser, qu’ils ont entamé un processus qui, ils l’espère, pourra assurer leur avenir à court terme. Car, ne vous y trompez pas, c’est ce qui est en jeu ici. C’est une histoire dans laquelle lui et l’Atletico espèrent pouvoir sécuriser leur passé et leur avenir aussi – conscients que si Barcelone fait pression pour son départ, désespéré de s’en débarrasser, le leur a le dessus, et le temps passe leur côté maintenant. Rien ne garantit que cela se produira : c’est un accord complexe, un accord encore hors de portée.

Mais il y a aussi une opportunité.

Beaucoup d’argent n’est pas toujours synonyme de succès ; Barcelone le sait mieux que quiconque. Philippe Coutinho était, a-t-on dit, mais il a remporté la Ligue des champions avec le Bayern Munich. Luis Suarez était terminé, mais il a remporté la ligue. « Folie », a appelé Messi. Maintenant, Griezmann pourrait être de retour. Tout le monde ne l’accueillera pas, pas après tout ce qui s’est passé, mais à l’Atletico, ils savent qu’il peut jouer. Ils l’ont vu alors et maintenant… eh bien, maintenant, tout peut arriver dans le football.