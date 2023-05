Les efforts caritatifs de MrBeast ont aidé des milliers de personnes. Mais son approche de la philanthropie est-elle problématique ?

Tapisserie53:52L’association caritative spectaculaire, populaire et controversée de MrBeast

Tiffany Ferguson se retrouve souvent en conflit quand il s’agit de sa carrière.

« J’aimerais que mon gagne-pain ne dépende pas des clics [and] attirer l’attention des gens, car il est vraiment difficile de rivaliser dans l’économie de l’attention », a déclaré le vlogger et commentateur des médias sociaux basé en Californie. Tapisserie. « Parfois, il est tentant d’opter pour plus d’appâts à clics ou de couvrir des sujets plus controversés, ou simplement de trouver un truc qui incitera plus de gens à cliquer. »

Ferguson est une créatrice numérique, et ses vidéos sur YouTube critiquer et commenter les tendances Internet. L’un des créateurs sur lesquels elle a jeté son dévolu est également l’une des plus grandes célébrités de YouTube : Jimmy Donaldson, également connu sous le nom de MrBeast, dont les vidéos virales ont suscité un large éventail de réactions, allant des éloges pour leur altruisme à la controverse pour l’exploitation perçue.

Les vidéos de MrBeast comportent régulièrement des vignettes personnalisées pour attirer l’attention des téléspectateurs potentiels. Son contenu présente à la fois des cascades virales, ainsi que ses efforts caritatifs. (MrBeast/Youtube)

Les vidéos de Donaldson ont recueilli plus de 26 milliards de vues sur YouTube. Alors que son succès a commencé par des cascades virales, comme compter jusqu’au nombre de 100 000 devant la caméra, la plupart de son contenu est désormais axé sur des actions caritatives.

Ses vidéos philanthropiques incluent le don de 10 000 $ US à un sans-abri et le financement d’opérations de la cataracte pour 1 000 personnes aveugles. Dans sa vidéo la plus virale avec plus de 424 millions de vues, il a recréé la série à succès Netflix Jeu de calmar donner à un gagnant la chance de gagner 456 000 $. Contrairement à la série télévisée fictive, personne n’a été blessé dans la version de Donaldson.

Toutes ces vidéos sont des sources de revenus pour Donaldson. Il affirme que l’argent qu’il gagne est utilisé pour des causes plus caritatives.

Tiffany Ferguson, à droite, a réalisé des vidéos sur la philanthropie virale de MrBeast sur sa propre chaîne YouTube où elle discute des tendances Internet. (Tiffany Ferguson/Youtube)

Faire entrer les jeunes dans la philanthropie ?

Le style vidéo de MrBeast lui a valu une énorme popularité auprès des jeunes. « Il est tellement maximaliste en termes d’optimisation du contenu et de rétention des téléspectateurs », a déclaré Ferguson. « Ses motifs sont tous très forts et brillants. Et la façon dont il construit son contenu pour aimer la seconde ? Il sait qu’il doit faire des modifications rapides pour garder les gens engagés. »

Et ses vidéos caritatives sont certainement conçues pour être divertissantes.

Eddy Hogg, maître de conférences en politique sociale à l’Université du Kent, au Royaume-Uni, a déclaré que ces spectacles caritatifs ne sont que la continuation de ce qui l’a précédé, sauf que cette fois-ci, c’est à travers le prisme du modèle d’engagement de YouTube.

« Cela fait partie d’une longue tradition du téléthon caritatif, l’idée que les célébrités encouragent les gens à donner à des causes souvent de manière assez spectaculaire, que ce soit assis dans une baignoire pleine de fèves au lard ou en sautant d’un avion », a-t-il déclaré.

Eddy Hogg, maître de conférences à l’Université du Kent, dit qu’il pense que MrBeast offre aux jeunes une opportunité de s’intéresser à la philanthropie. (Fourni par Eddy Hogg)

En même temps, Hogg voit Donaldson comme une sorte de perturbateur.

« Les grandes choses spectaculaires qu’il fait, elles font du bon contenu sur YouTube et il peut ensuite utiliser ce contenu pour gagner de l’argent en utilisant les algorithmes de YouTube pour faire de la philanthropie plus spectaculaire », a observé Hogg. « En ce sens, c’est quelque chose de vraiment tout à fait nouveau. »

De plus, Hogg a affirmé que l’approche de MrBeast en matière de philanthropie aidait les jeunes à s’engager dans des œuvres caritatives.

« Dans l’ensemble, ce qu’il fait, c’est prendre de la philanthropie, faire de la charité et le faire d’une manière qui est, d’accord, spectaculaire », a déclaré Hogg. « Mais [he] c’est aussi donner l’exemple et montrer aux jeunes que la charité peut être amusante et excitante, et qu’on peut aider les gens de toutes sortes de façons différentes. »

La charité comme « philanthropie-divertissement »

D’autres soutiennent que les actions caritatives de Donaldson ne traitent pas les problèmes fondamentaux qui créent des inégalités au sein de la société.

Après la vidéo où MrBeast a payé l’opération de la cataracte pour 1 000 personnes, il a été critiqué pour ne pas aborder des problèmes plus larges lorsqu’il s’agit d’accès aux soins de santé dans certains pays.

Matthew Wade, maître de conférences à l’Université de Canberra, en Australie, affirme que Donaldson n’est pas la figure d’un altruiste modeste qui donne uniquement pour le bénéfice des autres.

« Ce n’est pas un altruiste froidement utilitaire et efficace qui calcule exactement où il donne pourrait avoir le plus grand impact en termes de vies sauvées, mais il donne en gardant un œil sur ce qui est divertissant, ce qui fait de bons visuels [and] quel est le type idéal de destinataire qui jouera bien avec le public », a déclaré Wade. « Il aime les réponses qu’il reçoit des gens.

Wade a reconnu que MrBeast procure au public le bonheur ou le plaisir de voir des personnes dans des circonstances malheureuses recevoir de l’aide.

« Donaldson dit que rien qu’en regardant ces vidéos, vous contribuez à la charité… Si vous continuez à regarder, nous pouvons continuer ces actes vraiment généreux. Et donc c’est ce double sens de ce plaisir par procuration et de se sentir faire partie d’un mouvement, « , a déclaré Wade.

Donaldson s’engage certainement dans une philanthropie plus conventionnelle. Son organisation Beast Philanthropy a plaidé pour des causes telles que l’aide humanitaire en Ukraine et réduire l’insécurité alimentaire dans la ville natale de Donaldson, Greenville, Caroline du Nord

L’universitaire Matthew Wade est sceptique quant au fait que la forme de philanthropie de MrBeast puisse faire une réelle différence pour la société. (Fourni par Matthew Wade)

Malgré son admiration générale pour le vlogger, Hogg a déclaré qu’il comprenait comment ce modèle de philanthropie pouvait être considéré comme nuisible.

« Je pense que les différentes vidéos réalisées par MrBeast sont dans une certaine mesure problématiques et d’autres moins », a déclaré Hogg. « Il a fait plus d’efforts pour situer et contextualiser ce qu’il fait dans le cadre de discussions plus larges sur la pauvreté. »

Wade n’est pas d’accord, citant la vidéo de la cataracte comme un excellent exemple de la grossièreté au cœur de la sortie vidéo de MrBeast.

« Nous supposons que la charité doit toujours être faite de cette manière très discrète, effacée et digne », a-t-il déclaré. « [But] une vidéo de MrBeast est de divertir et d’atteindre un public aussi large que possible, et la vidéo est intentionnellement assez dépourvue de toute réflexion, de tout commentaire social, et est vraiment obstinément apolitique. »

En fait, le chef de Beast Philanthropy, Darren Margolias, appelle ce qu’ils font « philanthropie-divertissement », selon Wade.

REGARDER: Pourquoi planter plus d’arbres ne suffit pas (même quand MrBeast le fait)

Pourquoi planter plus d’arbres ne suffit pas Les arbres peuvent-ils s’adapter assez rapidement au changement climatique ? Et est-ce que planter plus d’arbres suffira à aider ? Johanna Wagstaffe et Laura Lynch, de la CBC, expliquent pourquoi nous ne pouvons pas planter pour nous sortir du changement climatique.

Selon ce modèle, il n’y aura jamais de vidéo de MrBeast qui explore un territoire plus diviseur, a expliqué Wade.

« Je ne pense pas qu’il y aura une vidéo mettant en vedette MrBeast établissant une clinique de méthadone pour les toxicomanes dépendants aux opioïdes à long terme. Il n’y aura jamais de vidéo de MrBeast pour soutenir le mouvement de justice reproductive – ce ne sont que des causes qui ne résonnera pas avec l’audience massive qu’il essaie d’accumuler », a-t-il déclaré.

CBC Radio a contacté Donaldson pour obtenir des commentaires, mais n’a pas obtenu de réponse.

Le contenu de Donaldson se retrouve dans une double impasse, comme le note son compatriote YouTuber Tiffany Ferguson : ses vidéos se situent quelque part entre le don pur et la gestion de marque experte.

« C’est étrange, pour moi, cette façade de » je donne juste pour être une bonne personne, je donne juste pour aider les gens « », a-t-elle déclaré.

« De toute évidence, il réfléchit à ce qui fonctionnera le mieux, à ce qui obtiendra le plus de vues et de likes et donc aux accords de marque de revenus AdSense pour développer sa chaîne. »