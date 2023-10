Les efforts américains pour libérer les otages de Gaza s’accélèrent alors que la guerre terrestre se profile

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

La libération vendredi de deux otages américains par le Hamas a mis en lumière ce qui reste un effort effréné du gouvernement américain pour négocier la liberté des autres encore en captivité, dans un contexte de sombres attentes selon lesquelles une invasion terrestre israélienne imminente de Gaza rendra ces efforts terriblement difficiles. La libération de Judith et Natalie Raanan a été une avancée majeure dans le travail tendu et complexe mené par une équipe composée du Département d’État, du FBI et de la communauté du renseignement. Travaillant avec des interlocuteurs au Qatar et aux côtés de leurs homologues du gouvernement israélien, les responsables américains ont transmis des messages au Hamas dans l’espoir que la mère et la fille, qui vivent dans la banlieue de Chicago, pourraient revenir en sécurité.

Mais la course pour sauver les autres est remise en question par une multitude de facteurs, selon des diplomates, des responsables travaillant sur le processus de prise d’otages et d’autres personnes proches du dossier, qui parlait sous couvert d’anonymat pour évoquer un processus fragile et anxieux.

Le gouvernement américain ne sait pas exactement combien de citoyens américains sont retenus captifs. Après la libération des Raanans vendredi, 10 Américains sont toujours portés disparus. Tous ne sont pas présumés être des otages, a déclaré une personne. Israël n’a pas encore identifié les restes de toutes les personnes tuées lors de l’assaut initial du Hamas.

Le principal défi à venir est l’attente qu’une fois l’invasion israélienne effectuée, les pourparlers échouent et que la question des otages soit laissée de côté.

Lorsqu’on lui a demandé vendredi si Israël devait retarder son invasion terrestre de Gaza pour laisser le temps à d’autres otages d’être libérés, le président Biden a répondu « oui », une rupture apparente avec les affirmations précédentes de l’administration selon laquelle elle ne dicterait pas le calendrier de libération d’un plus grand nombre d’otages. l’attaque devrait commencer. La Maison Blanche a déclaré plus tard que le président avait mal entendu la question et affirmait plutôt qu’il souhaitait que davantage d’otages soient libérés.

« Le travail urgent pour libérer chaque Américain et tous les autres otages se poursuit, tout comme notre travail pour garantir le passage sûr hors de Gaza pour les Américains qui y sont coincés », a déclaré plus tôt le secrétaire d’État Antony Blinken aux journalistes. Vendredi.

Biden a maintenu que la libération des otages était sa priorité absolue. Environ une semaine après le massacre transfrontalier du Hamas, Biden s’est entretenu avec les familles d’Américains présumés retenus en otages. Il a fait de même mercredi, pendant ses sept heures sur le terrain à Tel-Aviv, consolant cette fois les membres des familles des otages israéliens ainsi que les victimes de l’attentat.

Et vendredi, Biden s’est entretenu avec les Raanans après leur libération, leur disant qu’« ils bénéficieront du plein soutien du gouvernement américain pour se remettre de cette terrible épreuve », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Alors que le Hamas a mené l’attaque du 7 octobre à la frontière entre Israël et Gaza, plusieurs groupes militants détiennent désormais des otages, ont déclaré trois personnes informées des négociations. Cela a exacerbé les difficultés auxquelles sont confrontés les États-Unis et d’autres responsables directement impliqués dans le processus, car il n’est pas clair quels groupes détiennent quels otages, ont indiqué les sources.

Une partie du problème réside dans le fait que, selon le Hamas, après que ses membres ont démoli la barrière frontalière entre Gaza et Israël, des militants affiliés à plusieurs groupes se sont précipités, y compris des membres du Jihad islamique, a déclaré un diplomate connaisseur des négociations. Le Hamas lui-même prétend ne pas avoir une image complète de tous les otages, du lieu où ils sont détenus et de qui les détient, a déclaré le diplomate.

Au total, environ 200 personnes seraient en captivité, a annoncé vendredi l’armée israélienne. De nombreuses nationalités sont représentées, y compris les binationaux qui sont également israéliens. Les responsables israéliens disposent d’un processus de négociation distinct pour leurs citoyens, mais travaillent en étroite collaboration avec les Américains et les représentants d’autres gouvernements.

Les frappes aériennes israéliennes incessantes sur Gaza compliquent également les négociations et rendent plus difficile l’évaluation du lieu où les otages sont détenus et s’ils sont en vie, ont déclaré des sources proches du processus. Biden a déclaré vendredi dans son déclaration saluant la libération des Raanans et affirmant que les efforts pour libérer les otages détenus par le Hamas se poursuivraient, un signe potentiel que la Maison Blanche estime que le groupe possède des Américains supplémentaires.

La Maison Blanche a dépêché Steven Gillen, un expert de longue date du Moyen-Orient au Département d’État, pour diriger les efforts de récupération des otages d’Israël. Il était aux côtés de Blinken pendant une grande partie de l’engagement diplomatique du secrétaire d’État au cours de la semaine dernière.

Par ailleurs, l’administration Biden estime qu’environ 500 Américains sont coincés à l’intérieur de Gaza, non pas en tant qu’otages mais parce qu’ils étaient là lorsque l’attaque du Hamas a eu lieu et qu’ils n’ont pas pu partir en raison des représailles de l’armée israélienne. Les responsables américains s’efforcent d’assurer aux Américains un passage sûr hors de Gaza via le poste frontière de Rafah vers l’Égypte, mais celui-ci n’était pas encore ouvert vendredi. Cette initiative dépend de la coopération du gouvernement égyptien, du Hamas et d’Israël.

La libération des Raanans est un signe que les négociations n’étaient pas désespérées, a déclaré une personne proche des efforts américains.

«Cela montre que cela peut arriver», a déclaré cette personne. « À tout moment, tout le monde ici est très prudent quant à l’espoir. »

Cette personne a déclaré qu’au lendemain de l’attaque du Hamas, les spécialistes américains des otages étaient très sceptiques quant à leurs chances de succès. L’ambiance s’est améliorée vers le week-end dernier, a déclaré la personne, refusant d’être plus précise sur la cause de ce changement.

Mais la situation reste précaire. Blinken et ses principaux collaborateurs ont exhorté les Israéliens à autoriser l’aide à Gaza, à envisager une stratégie de fin de partie et à œuvrer pour limiter les pertes civiles, bien qu’ils se soient abstenus de leur demander de retarder leur attaque, ont déclaré des sources proches du dossier.

La visite de Biden en Israël cette semaine a peut-être eu cet effet.

Un responsable américain a déclaré qu’il était clair que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’allait pas attendre que la crise des otages soit résolue pour lancer une offensive terrestre et que Washington ne pouvait pas faire grand-chose pour changer ce calcul. Le dirigeant israélien a constamment résisté aux exigences américaines pendant l’ère Biden et les responsables sont réticents à créer une querelle publique alors que les républicains du Capitole recherchent le moindre signe que le président n’est pas suffisamment pro-israélien.

Le gouvernement américain a réorganisé la procédure par laquelle il gère les négociations internationales sur les otages il y a moins de dix ans, après que les familles d’Américains retenus en otage en Syrie se soient plaintes d’être transmises aux agences gouvernementales, dont aucune ne semblait capable de communiquer des informations sur des proches disparus ou sur des personnes disparues. coordonner la réponse américaine.

Le bureau de l’envoyé spécial du président a été créé pour répondre efficacement aux questions clés soulignées par ces défaillances.

« Nous sommes en mesure d’établir, peut-être à l’avance, une longue liste de choses que nous pourrions offrir pour faire passer quelqu’un », a déclaré Roger Carstens, l’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages, sur Internet. public plus tôt cette année lors d’une conférence organisée par l’International Spy Museum. Il est essentiel de mettre en place un moyen de parler aux preneurs d’otages, a déclaré Carstens, mais la logistique des différents scénarios peut créer des obstacles importants.

« Ensuite, vous vous posez le problème du type de concessions que vous pouvez accorder », a déclaré Carstens. « S’il s’agit d’un terroriste, il y a certaines choses que nous n’avons pas le droit de mettre sur la table. Par exemple, vous ne voudriez pas mettre une somme d’argent sur la table pour un groupe d’otages.

Il y a des considérations juridiques et politiques, ainsi que des parties prenantes du Congrès qui doivent être impliquées. Dans de telles négociations, a déclaré Carstens, l’approche consiste à « essayer de s’asseoir et d’avoir une vraie conversation ».