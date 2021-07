Les efforts agressifs de Trump pour annuler les résultats des élections révélés dans le dernier communiqué du ministère de la Justice

Les efforts de l’ancien président Trump pour annuler les résultats des élections à la fin de l’année dernière en faisant pression sur les responsables du ministère de la Justice pourraient être pires qu’on ne le pensait initialement selon de nouveaux documents disponibles et un rapport du New York Times.

Lors d’une conversation téléphonique avec le sous-procureur général par intérim Richard P. Donoghue et l’ancien procureur général par intérim Jeffrey Rosen, Trump a suggéré que l’élection devrait être déclarée corrompue malgré l’absence de preuve de fraude généralisée. Ce nouveau l’information a été rendue publique vendredi lorsque le Comité de surveillance et de réforme a publié les notes manuscrites du sous-procureur général Donoghue documentant la conversation et aidant à remplir les blancs concernant Les efforts de Trump pour annuler les résultats des élections.

La conversation téléphonique en question a eu lieu le 27 décembre 2020 et consistait en grande partie à ce que Donoghue et Rosen informent Trump qu’ils n’étaient pas en mesure de changer le résultat des élections en sa faveur. D’après les notes de Donoghue, Trump aurait répondu en disant : « Dites simplement que l’élection était corrompue + laissez le reste à moi et au [Republican] Membres du Congrès.

Bien que Trump et d’autres politiciens républicains aient passé des semaines à dénoncer la fraude électorale et à cultiver la méfiance générale, leurs affirmations ne sont finalement pas étayées.

En fait, il a été largement considéré comme l’une des élections les plus sûres de l’histoire des États-Unis, comme l’a rapporté Jen Kirby de Vox peu après l’élection,

« L’élection du 3 novembre a été la plus sûre de l’histoire américaine. À l’heure actuelle, dans tout le pays, les responsables électoraux examinent et revérifient l’ensemble du processus électoral avant de finaliser le résultat », ont déclaré les organes de coordination sur l’infrastructure et la sécurité électorales dans une déclaration conjointe publiée par la Cybersecurity & Infrastructure Security du Department of Homeland Security. Agence (CISA). La déclaration contredit directement le président Donald Trump, qui a fait des allégations infondées d’irrégularités de vote et de fraude généralisées. Le président utilise ces affirmations pour contester le décompte des voix dans plusieurs États clés qui ont donné au président élu Joe Biden sa victoire apparente au Collège électoral.

Néanmoins, les attaques de Trump contre les résultats des élections sont venues rapidement, avant même que les résultats ne soient compilés, affirmant que les agents électoraux cachaient des valises remplies de bulletins de vote et que les fonctionnaires électoraux avaient manipulé une machine de vérification des signatures utilisée pour le dépouillement des bulletins de vote.

Ces deux affirmations ont été réfutées, mais cela n’a pas empêché la campagne Trump et de nombreux partisans de porter leurs préoccupations devant les tribunaux dans six États et de perdre rapidement plus de 60 affaires, y compris devant la Cour suprême. En réponse aux plaintes alléguant des activités illicites, le procureur général William P. Barr a déclaré début décembre : « à ce jour, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu avoir un résultat différent lors des élections ».

Les allégations de fraude électorale de Trump étaient inexactes et illégales

Trump n’a pas tardé à alléguer au cours de cette conversation téléphonique du 27 décembre que les résultats des États de Géorgie, du Michigan, du Nevada et de l’Arizona constituaient des « élections corrompues ».

« Nous faisons notre travail. Une grande partie des informations que vous obtenez sont fausses », a déclaré Donoghue, déclarant que le DOJ avait mené « des dizaines d’enquêtes, des centaines d’entretiens », et a constaté que l’élection était saine. Trump a riposté en posant des questions sur la fraude électorale dans le comté de Fulton et dans d’autres régions, et lorsqu’il a été rassuré qu’il n’y avait aucune preuve d’activité illicite, il a demandé à Donoghue de vérifier en personne les signatures sur les bulletins de vote dans le comté de Fulton. Trump a également affirmé que le taux d’erreur de dépouillement des bulletins de vote était de 68 % dans l’État du Michigan, tandis que le département a constaté qu’il n’était que de 0,0063 %. « Nous avons l’obligation de dire aux gens qu’il s’agissait d’une élection illégale corrompue », a déclaré Trump, selon la transcription de Donoghue.

Rosen est finalement intervenu pour expliquer la réalité de la situation ainsi que les limites du DOJ, demandant à Trump de « comprendre que le DOJ ne peut pas + ne claquera pas des doigts + changer le résultat des élections, cela ne fonctionne pas de cette façon. . «

Mais ce n’était pas ce que Trump voulait entendre. « Les gens me disent que Jeff Clark est génial, je devrais le mettre », a déclaré Trump, mentionnant alors le chef républicain de la division civile du ministère de la Justice. « Les gens veulent que je remplace la direction du MJ », a déclaré un menace moins que subtile pour les emplois de Donoghue et Rosen en faveur de Clark qui avait également poussé les responsables du ministère de la Justice à intervenir dans les résultats des élections. « Vous devriez avoir le leadership que vous voulez », a répondu Donoghue.

Bien qu’il soit de notoriété publique que Trump qualifiait les résultats des élections de frauduleux partout, des conférences de presse à Twitter, les notes de Donoghue documentant l’appel téléphonique sont importantes en raison de la gravité des demandes de Trump.

Hier, lors de la publication des documents, Carolyn B. Maloney, présidente du Comité sur la surveillance et la réforme, a publié une déclaration : élection dans les derniers jours de sa présidence. Toujours dans la déclaration, la présidente Maloney a écrit que le comité avait l’intention d’interroger des témoins dans le cadre d’une enquête plus large sur la « corruption » du président.

Les décisions du ministère de la Justice pourraient renverser l’espoir de Trump d’éviter la responsabilité

Cette action fait partie de plusieurs efforts récents du DOJ pour enquêter sur les actions de Trump à la fin de son mandat. Cette semaine, comme Maloney l’a mentionné dans sa déclaration, le ministère de la Justice a autorisé d’anciens responsables qui avaient travaillé sous l’administration Trump à être interrogés, notamment Donoghue et Rosen. Jeffrey Clark sera également interrogé spécifiquement sur son implication dans un complot visant à remplacer Rosen afin d’approfondir son enquête sur la fraude électorale.

Les fonctionnaires du ministère de la Justice ont été autorisés par le ministère à donner « un témoignage sans restriction, … tant que le témoignage est limité à la portée des entretiens définis par les comités ». Ceci est notable car, parallèlement aux problèmes liés à la fraude électorale et à l’annulation des élections, les comités auxquels les responsables témoigneront enquêtent également sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Trump, surtout compte tenu d’une deuxième décision du DOJ concernant le représentant Mo Brooks (R-AL) qui est poursuivi pour prétendument aidant à inciter les émeutes du Capitole dans un discours qu’il a prononcé devant ses partisans le matin de l’émeute. Brooks a rétorqué qu’il avait droit à l’immunité parce qu’il agissait en tant qu’employé fédéral lors de son discours. Cependant, le procureur général Merrick Garland a refusé de corroborer cela, laissant Brooks vulnérable. Cela peut avoir un impact Trump alors qu’il fait face à des accusations similaires d’incitation et que la décision de Garland sape la défense anticipée de Trump du « privilège exécutif ».

Ajoutant aux malheurs de l’ancien président, le ministère de la Justice a publié vendredi une note exigeant que le ministère du Trésor remette les déclarations de revenus de Trump à la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants.

« Le président de la commission des voies et moyens de la Chambre a invoqué des raisons suffisantes pour demander les informations fiscales de l’ancien président. Le Trésor doit fournir les informations au Comité », a écrit le procureur général adjoint Dawn Johnsen.

Le refus de Trump de libérer son plein la déclaration de revenus a été considérée comme une stratégie de garder ses affaires, à savoir celles impliquant son entreprise familiale, la Trump Organization, privées. En vertu de cette ordonnance, il est désormais tenu de divulguer ces informations au comité, la principale raison invoquée étant de s’assurer qu’il n’a pas profité des lois fiscales américaines.