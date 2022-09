Les efforts acharnés de Princeton portent leurs fruits à Mendota – Shaw Local

MENDOTA – C’était un “fraise” départ pour les Princeton Tigers de plus d’une manière qu’un vendredi à Mendota.

Ils ont échappé le ballon lors du coup d’envoi d’ouverture, et après avoir récupéré un échappé de Mendota, les Tigers ont remis le ballon sur le gazon.

Puis un chien a traversé le terrain et à la fin du premier quart-temps, l’équipe de classe 3A classée n ° 4 de l’État ne menait que 7-0.

Mais la fête ne faisait que commencer pour Princeton.

Les Tigers ont marqué sept touchés au deuxième quart pour prendre une avance de 49 points à la mi-temps en route vers une victoire de 70-21.

“Ce n’était en aucun cas un début idéal”, a déclaré l’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson. “Merci à Mendota. Ils sont sortis. Ils ont eu un coup de pied sur nous. Heureusement, notre défensive nous a renfloués, mais l’offensive l’a raté dès le premier jeu. On ne peut pas commencer comme ça.

« Mais cela étant dit, je suis très, très fier de la façon dont nos enfants ont terminé. Pour notre F/S [freshman/sophomore] les enfants à entrer et à faire aussi bien qu’eux [in the second half]c’est un excellent travail parce que c’est contre la défense n ° 1 de Mendota.

Les 70 points sont les plus de Princeton datant d’au moins six décennies.

Le quart-arrière de Princeton, Teegan Davis, évite Logan Muller (23 ans) de Mendota et Dimitri Rodriquez vendredi soir. (Mike Vaughn)

Le quart-arrière de Princeton, Teegan Davis, a couru pour deux touchés, en a lancé deux autres et, pour faire bonne mesure, a renvoyé une interception de 42 verges pour une autre, le tout au deuxième quart.

Il a terminé avec 316 verges par la passe, le deuxième plus grand nombre de l’histoire de l’école, et cinq touchés.

Noah LaPorte, un étudiant de deuxième année de 6 pieds 4 pouces, était à la réception de quatre des passes de Davis, bon pour un record scolaire de 206 verges et trois touchés, dont un de 80 verges et un de 48 verges au deuxième quart. .

LaPorte a déclaré que l’établissement de records est quelque chose qu’il pensait qu’il ne ferait jamais.

“J’étais sur JV l’année dernière. Cette année, ils voulaient des trucs de moi, alors j’ai dû fournir », a-t-il déclaré. “C’était tellement amusant avec tous les blocages et tout ça. La chimie [with Davis] nous construisons ne cesse de s’améliorer.

Le jeu de course des Tigers a accumulé 214 verges au sol et les Troyens n’ont eu aucune réponse à leur jeu de passes.

« Nous entrons chaque semaine [saying] on ne va pas essayer de forcer les choses, on va essayer de prendre ce que la défense nous donne. Et nous avons vu un look que nous avons vraiment aimé », a déclaré Pearson. « Notre ligne offensive a fait un excellent travail de protection. Je dirais que Noah a eu un sacré match, et Teegan mettait la balle dans l’argent ce soir.

“Nous n’avons peut-être pas eu beaucoup de verges au sol, mais s’ils vont empiler la boîte pour essayer d’arrêter la course, nous avons la capacité de mettre le ballon en l’air.”

Anthony Childs a donné à la foule locale de quoi se réjouir avec un TD de 70 verges, rebondissant sur deux Tigers au milieu de terrain pour faire entrer les Trojans au tableau avec 6:25 à jouer au deuxième quart pour porter le score à 21-7.

“Nous l’avons bloqué et l’avons frappé”, a déclaré l’entraîneur de Mendota, Keegan Hill. « Cela nous a donné une chance d’être sur le tableau de bord et dans le déroulement du match. Idéalement, nous marquerions plus tôt et capterions un certain élan.

Mais Davis a trouvé LaPorte pour une frappe TD de 48 verges et le train des Tigers s’est accéléré pour cinq autres scores, plafonné par le choix six de Davis de 42 verges pour porter le score à 56-7 à la mi-temps.

Le junior Andrew Peacock, qui a marqué le premier touché du match sur une réception de 17 verges au début du premier quart, a ajouté une course de touché de 53 verges avec 5:01 à jouer au troisième quart.

L’étudiant de première année Casey Etheridge a réussi une course de 19 verges au quatrième quart.

Hill a déclaré que les Tigres étaient aussi bons qu’annoncés.

« Ils sont explosifs, rapides et équilibrés. Oui, absolument », a-t-il déclaré.

Les Tigers se sont améliorés à 4-0 au total et 2-0 dans le jeu TRAC East,

“C’est là où nous voulions être, mais notre mantra est en quelque sorte une étape à la fois”, a déclaré Pearson. « Heureusement, nous avons pu nous en sortir avec une belle victoire sur la route. Nous en avons un gros qui revient la semaine prochaine avec Kewanee. Nous sommes vraiment excités à ce sujet.