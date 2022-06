Les effondrements de Bitcoin, Terra et Celsius soulèvent des questions sur l’assurance crypto

L’industrie de la crypto est en train de cratériser. Les prix du Bitcoin sont au plus bas depuis 2020 ; une plate-forme a interdit aux utilisateurs de retirer des fonds, et bon nombre des plus grandes sociétés de cryptographie, dont Coinbase et BlockFi, ont annoncé des licenciements. Cette perturbation reflète la tourmente économique qui se répercute sur l’ensemble du marché, mais sert également d’avertissement sévère aux gens ordinaires qui, d’une manière générale, la crypto peut être précieuse un jour et sans valeur le lendemain.

Bien que les entreprises que les gens utilisent pour acheter et stocker la cryptographie ressemblent à certains égards aux banques, ces plateformes ne disposent pas de l’assurance-dépôts dont disposent les comptes bancaires ou d’investissement. Si les entreprises qui exploitent ces plates-formes devaient faire faillite, rien ne garantit que les gens seraient en mesure de récupérer la valeur de leur crypto. Ce manque de protection reflète le fait que les régulateurs rattrapent encore l’industrie de la cryptographie. Cela rappelle également que même si les plates-formes de cryptographie peuvent sembler sécurisées – certaines sont des sociétés cotées en bourse – elles opèrent dans une industrie qui n’a presque pas de règles et peu de filets de sécurité. Même UST, une crypto-monnaie «stablecoin» censée suivre la valeur du dollar américain, s’est écrasée le mois dernier, éviscérant l’équivalent de dizaines de milliards de dollars.

« Mon sommeil a été gravement perturbé, j’ai perdu 4 kilos en quelques jours, j’étais dans un état extrêmement déprimé », a déclaré Yuri Popovich, un concepteur de sites Web basé à Kyiv qui a transféré les économies de sa famille à l’UST au milieu de la guerre en Ukraine. Recoder. « Malheureusement, dans notre pays, il n’y a pas de législation couvrant ce type de pertes. »

Bien qu’investir dans la cryptographie reste incroyablement risqué dans le monde pour de nombreuses raisons, les comptes bancaires américains réguliers bénéficient d’une certaine protection offerte par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Fondée pendant la Grande Dépression pour renforcer la confiance dans le système financier, la FDIC est conçue pour garantir que les titulaires de comptes récupéreront au moins une partie de leur argent en cas de faillite d’une banque. Les banques financent la FDIC, qui, à son tour, assure les comptes bancaires jusqu’à 250 000 $.

Étant donné que les plates-formes cryptographiques ne sont techniquement pas des banques et ne paient pas dans le système FDIC, les comptes cryptographiques individuels ne bénéficient pas de cette forme de protection. Pendant ce temps, les comptes d’investissement cryptographiques ne sont généralement pas soutenus par la Securities Investor Protection Corporation, qui assure les comptes gérés par des sociétés de courtage, comme Fidelity ou Vanguard, jusqu’à 500 000 $ si l’entreprise fait faillite.

« La plupart des gens achètent de la crypto-monnaie pour spéculer, n’est-ce pas ? Ils y voient un atout à investir », a déclaré Lee Reiners, directeur exécutif du Global Financial Market Center de la Duke Law School. « Si vous achetez des actions Apple, il n’y a vraiment aucune assurance non plus. Le concept d’assurance ne s’applique plus vraiment maintenant.

La nature risquée de la cryptographie est devenue un sujet de discussion plus important, car plusieurs sociétés de cryptographie montrent des signes de faiblesse. Coinbase, l’un des échanges de crypto les plus populaires au monde, a déclaré dans un rapport sur les résultats le mois dernier que les utilisateurs pourraient théoriquement perdre l’accès à leur crypto si l’entreprise faisait faillite. (Coinbase a ensuite tenté de revenir sur l’avertissement dans un article de blog et a déclaré qu’il n’y avait « jamais de situation où les fonds des clients pourraient être confondus avec les actifs de l’entreprise ».)

Les choses n’ont fait qu’empirer pour l’industrie de la cryptographie ces derniers temps. À la suite du crash de l’UST, la Securities and Exchange Commission aurait enquêter pour savoir si la société derrière la pièce, Terraform Labs, a violé la loi sur les valeurs mobilières. Et la semaine dernière, Celsius Network, une plate-forme de cryptographie qui n’est pas une véritable banque mais prétend offrir des prêts de crypto-monnaie à haut rendement, a soudainement interdit à ses utilisateurs de se retirer de la plate-forme ; les autorités de réglementation des valeurs mobilières de plusieurs États enquêtent actuellement sur cette décision. Les temps d’arrêt peuvent être extrêmement coûteux pour les investisseurs en crypto, car la valeur d’une seule pièce peut varier de centaines ou de milliers de dollars en quelques heures seulement. Au milieu de toutes ces perturbations, le prix du bitcoin est d’environ 20 000 $, une forte baisse par rapport à son sommet de novembre de près de 70 000 $.

« Pour le moment, il n’y a pas de moyen facile pour les clients de déterminer la nature et l’étendue de leur exposition à la faillite d’une plateforme de crypto-trading », a déclaré Dan Awrey, professeur de droit à Cornell, à Barron’s le mois dernier. « Les clients doivent supposer que la faillite d’une plate-forme les exposerait à des retards importants de récupération, à la fin desquels ils ne pourraient récupérer que quelques centimes par dollar. »

« Les investisseurs doivent comprendre que ce qu’ils font n’est pas de mettre de l’argent dans une banque. Ce qu’ils font, c’est jouer.

Mais il y a aussi d’autres risques. Un portefeuille crypto peut être piraté, et une fois que quelqu’un a volé ce qu’il contient, ce crypto peut être incroyablement difficile à récupérer. Certaines personnes essaient d’éviter ce risque en protégeant leur crypto avec ce qu’on appelle le « stockage à froid », qui revient à stocker les clés que les gens utilisent pour accéder à leur crypto sur un disque dur qui n’est pas connecté à Internet. Cette méthode comporte le même type de risques que tout autre bien physique, et ces risques sont encore plus importants pour les entreprises qui stockent de nombreuses cryptos d’autres personnes dans des entrepôts frigorifiques, et pour les opérations de minage de crypto qui produisent de nouvelles crypto-monnaies à l’aide d’entrepôts. plein d’ordinateurs puissants.

« Vous avez un tremblement de terre, une inondation, un incendie, la foudre, le vent, la grêle », a déclaré Ben Davis, chef d’équipe chez Superscript, un programme d’assurance qui couvre la crypto et est enregistré en tant que courtier sur le marché de l’assurance Lloyd’s. « Si vous avez beaucoup d’équipements très coûteux au même endroit, vous voudrez qu’ils soient assurés. »

Alors que certains fournisseurs d’assurance conventionnels se préparent lentement à couvrir la crypto, il existe également une nouvelle génération de startups qui se concentrent spécifiquement sur l’assurance crypto. Il s’agit notamment d’entreprises comme InsurAce, qui couvre les pertes résultant de piratages cryptographiques, et Coincover, qui propose une assurance NFT, parmi plusieurs autres produits axés sur la cryptographie qui sont accompagnés d’une assurance.

Certaines personnes déposent déjà des réclamations pour pertes cryptographiques. Un juge de l’Ohio a statué en 2018 que le bitcoin volé sur le compte en ligne d’un homme était légalement la propriété – et non de l’argent – et devait donc être couvert par l’assurance habitation de l’homme pour sa pleine valeur, qui, à l’époque, était de 16 000 $. Après une explosion dans une sous-station utilisée par un mineur de bitcoins dans le nord de l’État de New York le mois dernier, une entreprise touchée, ainsi que le crypto-mineur, Blockfusion, ont déclaré qu’ils déposeraient une réclamation pour les revenus qu’ils ont perdus.

Plus récemment, Dan Thomson d’InsurAce a déclaré que la société avait versé plus de 11 millions de dollars aux personnes qui avaient acheté une assurance « depegging » pour leur UST, le stablecoin conçu par Terraform Labs (le depegging se produit lorsque la valeur d’une crypto-monnaie ne correspond plus à la monnaie fiduciaire, ou à un autre type d’actif, qu’il est conçu pour suivre). La société a également remboursé certains de ses clients après que des pirates ont attaqué une plateforme de cryptographie appelée Elephant Money en avril.

Bien que l’assurance devienne une partie légèrement plus importante de l’industrie de la cryptographie, la couverture est toujours disparate. Et même lorsqu’une plate-forme de cryptographie achète une assurance, rien ne garantit que les détenteurs de crypto individuels qui utilisent la plate-forme de cette société sont entièrement protégés. Coinbase, par exemple, affirme que si certains événements de sécurité sont protégés par son assurance, même si l’entreprise essaie de rendre les gens entiers, son plan peut ne pas couvrir l’intégralité des pertes de quelqu’un. Dans l’ensemble, la plupart des activités dans le monde de la cryptographie restent non assurées.

« C’est vraiment, vraiment, vraiment petit », a déclaré Eyhab Aejaz, co-fondateur et PDG de Breach Insurance, une compagnie d’assurance qui se concentre sur la cryptographie. « Il n’y a tout simplement pas assez de capacité d’assurance sur le marché pour garantir que même une petite fraction de l’exposition totale est là-bas. »

Cela met en évidence un problème majeur en matière de réglementation de la crypto : il n’y a pas de consensus fort sur ce qu’est la crypto. Est-ce de l’argent sur Internet, une propriété, une arnaque, un actif numérique, une sécurité, un investissement raisonnable ? Et parce qu’il n’y a pas d’accord sur ce qu’est la cryptographie, il est difficile de trouver une bonne approche pour assurer sa valeur – ou de déterminer si elle devrait même être protégée en premier lieu.

Les régulateurs étudient toujours comment aborder la crypto. La SEC a fait valoir qu’au moins certains produits cryptographiques sont des valeurs mobilières, et plus tôt cette année, le président Joe Biden a ordonné aux agences fédérales de commencer à rédiger de nouvelles règles pour l’industrie. Un projet de loi bipartisan des Sens. Kirstin Gillibrand (D-NY) et Cynthia Lummis (R-WY) vise à protéger l’accès des clients à leur crypto-monnaie en cas de faillite de l’échange de crypto qu’ils utilisent, entre autres propositions de réglementation de l’industrie . Au moins un législateur, le représentant Josh Gottheimer, a proposé que le gouvernement étende la couverture de la FDIC à certains types de crypto-monnaies stables, à condition qu’elles soient fournies par des institutions qualifiées par le gouvernement. La FDIC, la Réserve fédérale et le Bureau du contrôleur de la monnaie ont suggéré des plans similaires. Pourtant, tout le monde ne pense pas que ce soit une bonne idée ou que cela ait du sens pour chaque type de crypto.

« Si la cryptographie est un investissement entièrement spéculatif, alors je pense qu’il est imprudent de mettre l’assurance-dépôts et le soutien du gouvernement derrière ces actifs cryptographiques », a déclaré Hilary Allen, professeur de droit à l’American University. « Les investisseurs doivent comprendre que ce qu’ils font n’est pas de mettre de l’argent dans une banque. Ce qu’ils font, c’est jouer.

L’effort croissant pour réglementer l’industrie de la cryptographie ne sera probablement pas terminé de si tôt. En attendant, tout le chaos sur le marché de la cryptographie fait que plus de gens réfléchissent au sort de leur argent. Ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour les investisseurs en crypto, mais c’est certainement une bonne nouvelle si vous êtes dans le secteur en plein essor de l’assurance crypto.