Les effets secondaires du vaccin MILD Covid qui vous font vous sentir mal n’affectent qu’une personne sur quatre, selon une étude.

Même lorsque quelqu’un souffre de symptômes temporaires tels que la fatigue et la nausée, c’est un signe que le jab fait son travail, disent les experts.

Un quart seulement des personnes qui reçoivent un vaccin Covid souffrent d’effets secondaires, selon une étude du King’s College de Londres. Crédits: Getty

Mais ce n’est pas une indication du niveau de protection qu’une personne construit contre le virus.

Les maux de tête étaient l’effet secondaire le plus courant, ainsi que la fatigue et la sensibilité au site d’injection, selon les dernières recherches publiées dans le Lancet Infectious Diseases.

La plupart des effets d’un vaccin Pfizer ou AstraZeneca / Oxford atteignent leur maximum dans les 24 heures suivant la vaccination, durant généralement un à deux jours.

Le papier a rapporté une comparaison des deux jabs qui sont utilisés dans le programme de vaccination du Royaume-Uni.

L’analyse des chercheurs du King’s College de Londres a utilisé les données de l’application Zoe Covid Symptom Study, utilisée par les utilisateurs mobiles à travers le Royaume-Uni.

Plus de 627 000 personnes ayant reçu l’un des deux vaccins ont contribué.

Il vient comme:

Ils ont signalé des symptômes dans les huit jours après avoir reçu une ou deux doses.

Dans l’ensemble, l’étude a révélé que 25,4% avaient des effets systémiques – c’est-à-dire des effets secondaires à l’exclusion du site d’injection tels que maux de tête, fatigue, frissons et nausées.

Quelque 66,2% ont signalé des effets secondaires locaux – là où l’injection a eu lieu dans le bras – comprenaient des douleurs, un gonflement, une sensibilité et un gonflement des aisselles.

Les participants qui avaient déjà eu un coronavirus étaient plus susceptibles d’avoir des effets secondaires après un coup de deux à trois fois. Et les jeunes et les femmes sont plus vulnérables.

Mais l’étude a révélé moins d’effets secondaires dans la population générale avec les vaccins Pfizer et AstraZeneca que ceux rapportés dans les essais.

Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres et scientifique principal de l’application, a déclaré: «Les données devraient rassurer de nombreuses personnes sur le fait que, dans le monde réel, les séquelles du vaccin sont généralement bénignes et de courte durée, en particulier en les plus de 50 ans, qui sont les plus à risque d’infection. »

Les scientifiques disent que les effets secondaires d’un vaccin sont normaux parce que le corps réagit à ce qu’il croit être une véritable infection à coronavirus.

La première partie d’une réponse immunitaire est appelée immunité innée, qui lance une attaque contre le virus en provoquant une inflammation.

Le résultat est de la fièvre et de la douleur, selon Veenu Manoharan, professeur d’immunologie à l’Université métropolitaine de Cardiff.

Il a écrit pour la conversation: « C’est la réponse immunitaire innée qui provoque les effets secondaires courants que les gens ressentent un jour ou deux après avoir reçu le vaccin. »

Le professeur Manoharan a également déclaré que les personnes âgées peuvent avoir moins d’effets secondaires parce que l’activité immunitaire diminue avec l’âge – mais cela ne signifie pas qu’elles ont des niveaux d’anticorps plus faibles contre la maladie.

Et les hommes peuvent éviter les effets secondaires plus facilement grâce à la testostérone, qui «a tendance à atténuer l’inflammation et donc les effets secondaires qui y sont associés».

Les experts ont précédemment expliqué que ceux qui ont déjà souffert d’une infection à coronavirus sont déjà prêts à la combattre à nouveau, c’est pourquoi ils ont des effets secondaires après une première dose de Covid jab.

Un adulte sur quatre au Royaume-Uni a reçu deux vaccins contre les coronavirus, ce qui signifie qu’ils ont le niveau optimal de protection.

L’étude rapporte également une diminution des taux d’infection chez les personnes qui avaient été vaccinées par rapport à celles qui ne l’ont pas fait.

La baisse de l’infection au moins 21 jours après la première dose de Pfizer est de 69% et de 60% pour AstraZeneca, ce qui correspond aux études précédentes.

Les résultats sont une preuve supplémentaire que les vaccins empêchent non seulement la maladie Covid grave, mais aussi la transmission du virus entre les personnes.

Pendant ce temps, une étude distincte a révélé que la préférence du public pour le vaccin AstraZeneca a diminué depuis le mois dernier après des liens avec des caillots sanguins.

Malgré cela, la recherche suggère que la confiance dans les vaccins est plus élevée qu’elle ne l’était vers la fin de 2020, et il y a eu une forte augmentation de la proportion de personnes qui disent vouloir se faire vacciner le plus tôt possible.

Les régulateurs des médicaments au Royaume-Uni affirment qu’il existe un «lien plausible» entre le vaccin AstraZeneca et les cas de caillots sanguins.

Mais le risque est si minime que les gens sont mieux lotis de recevoir le vaccin lorsqu’il est offert, car Covid est plus susceptible de provoquer un caillot sanguin que le vaccin.

Dans l’ensemble, 81% des personnes disent maintenant que les vaccins sont sûrs, contre 73% qui ont dit la même chose vers la fin de 2020.