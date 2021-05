Les effets personnels de Stephen Hawking seront exposés au London Science Museum

L’un des scientifiques les plus célèbres, Stephen Hawking, non seulement aux prises avec les grandes questions de l’univers, mais il a également essayé de communiquer les réalisations de la science aux jeunes esprits curieux. Trois ans après sa mort en 2018, le Science Museum Group et la Cambridge University Library ont acquis le bureau de Hawking, a informé le musée dans un article de blog le 26 mai.

Les effets personnels du scientifique décédé, qui incluent son fauteuil roulant personnalisé, des paris signés par ses empreintes digitales et ses scripts de la célèbre sitcom The Simpsons, seront conservés au Science Museum de Londres et quelques faits saillants seront exposés l’année prochaine. le musée photographiera et publiera les articles de Hawking plus tard l’année prochaine dans sa collection en ligne pour un public mondial.

Cependant, les vastes archives personnelles de Hawking de papiers scientifiques et personnels fondamentaux seront conservées par l’Université de Cambridge à la bibliothèque universitaire. Au moment de sa mort, Hawking était directeur de recherche au Centre de cosmologie théorique de l’université. Né en 1942, Hawking avait de nombreux titres à son nom. Il n’était pas seulement un brillant physicien théoricien qui a découvert le rayonnement émis par les trous noirs – maintenant connu sous le nom de rayonnement de Hawking – mais a également écrit « La brève histoire du temps », l’un des livres fondateurs qui a popularisé la science parmi les masses. Le brillant souffrait d’une maladie qui le paralysait le forçant à être en fauteuil roulant et à communiquer à l’aide d’un appareil générateur de parole.

Hawking a été le premier à développer une théorie combinant la mécanique quantique – la physique aux plus petites échelles – et la théorie générale de la relativité – la physique à grande échelle. En utilisant cette combinaison, il a cherché à expliquer tout ce que nous savons sur l’univers. Cependant, il a renoncé plus tard à conclure qu’une théorie de tout n’était pas réalisable. Un scientifique qui a capturé l’imagination populaire Hawking avait l’habitude de dire: «La vie serait tragique si ce n’était pas drôle.» En 2014, un film nominé aux Oscars et réalisé sur sa vie s’intitulait -La théorie de tout.

