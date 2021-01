Godwin Aniagbo

Les plaintes concernant la police brutale au Nigeria aujourd’hui font écho à la réaction aux morts par balle par des policiers coloniaux de mineurs de charbon en grève en 1949 et, comme le rapporte Nduka Orjinmo de la BBC, certains pensent qu’il y a un lien direct.

Lorsque l’ikoro a retenti l’après-midi du 18 novembre 1949, l’écolier Godwin Aniagbo savait que quelque chose n’allait pas.

Dans la société traditionnelle Igbo, l’ikoro, un énorme tambour en bois évidé principalement sculpté dans l’iroko dur et dense, était assis en permanence sur la place de la ville et ne sonnait qu’en période de crise grave ou pour convoquer les gens à une réunion importante.

Quelques heures auparavant, sur le chemin du retour de l’école avec des amis, M. Aniagbo avait croisé des membres de la police coloniale qui avaient l’air de s’attendre à des problèmes.

Il y avait eu des jours de tension à la suite de manifestations dans une mine de charbon locale.

« J’ai vu les Européens, [about six of them] assis sur la voie ferrée … avec leurs fusils au centre de la voie ferrée.

« Ils nous ont appelés pour venir vers eux, mais nous avons eu peur et nous nous sommes enfuis », a-t-il déclaré à la BBC, se remémorant ses premières années d’adolescence.

Peu de temps après être arrivé chez lui dans la vallée d’Iva, dans la ville d’Enugu, il a entendu des coups de feu, puis l’ikoro a retenti.

La police coloniale, composée de Nigérians et d’Européens, avait abattu des grévistes réclamant de meilleures conditions de travail à la mine de charbon de la vallée d’Iva, dans le sud-est du Nigéria, tuant au moins 21 mineurs et en blessant beaucoup d’autres.

Célébrité locale

« Les gens couraient partout … beaucoup [of those coming back from the mines] ont été blessés », a déclaré M. Aniagbo, maintenant âgé de 80 ans.

Curieux de savoir ce qui s’était réellement passé, il partit pour les mines, mais à un moment donné, la foule était trop dense pour se frayer un chemin et M. Aniabgo, déçu, rentra chez lui.

Faisant partie des rares personnes de l’époque encore en vie à raconter l’histoire du massacre, M. Aniagbo est en quelque sorte une célébrité locale.

Titre de journal du massacre de la vallée d’Iva

L’incident a conduit à de nouvelles frappes, principalement dans le sud du Nigéria et certains affirment qu’il a contribué à galvaniser le soutien au mouvement anticolonial en plein essor qui a conduit à l’indépendance 11 ans plus tard.

L’histoire continue

Lors d’une enquête officielle, la police a défendu les tirs en disant qu’elle craignait d’être débordée.

Mais parmi ceux que l’enquête a imputés, il y avait les colonialistes en charge de la police pour avoir enflammé la situation. Les morts sont désormais célébrés dans la région comme des héros.

Ce qui pourrait être maintenant un événement à rappeler et à commémorer a néanmoins encore une résonance au Nigéria aujourd’hui.

Malgré sept décennies et 60 ans d’indépendance, qui se sont écoulés depuis le massacre, certains affirment que la police conserve des éléments du passé colonial.

La vague de manifestations de l’année dernière contre la brutalité policière au Nigéria sous la bannière #EndSars a abouti à la fusillade au péage de Lekki à Lagos le 20 octobre, ce qui a conduit à des comparaisons avec ce qui s’est passé en 1949.

À ces deux occasions, des manifestants pacifiques ont été confrontés à la force brutale, bien que les autorités continuent de nier que des manifestants aient été tués à Lekki. Amnesty International dit que plus de 10 personnes sont mortes.

Les manifestations ont été menées par des jeunes qui ont appelé avec succès au démantèlement de la brigade spéciale anti-vols (Sars), qu’ils accusaient d’abuser de leurs pouvoirs par le biais d’arrestations arbitraires, de harcèlement et parfois de meurtres.

Le mouvement anti-Sars était à bien des égards une manifestation de décennies de méfiance entre le peuple et la police.

Un rapport publié en 2004 dans le Police Journal, une publication universitaire internationale, a déclaré que l’image publique de la police nigériane à l’époque ne s’était pas améliorée par rapport à ce qu’elle était pendant et après la période coloniale, la décrivant comme fonctionnant toujours « avec le même arbitraire et la même impitoyable. , brutalité, vandalisme, incivilité, faible responsabilité envers le public et corruption « .

« La police s’adresse à la classe dirigeante »

Et peu de choses ont changé depuis, selon une enquête menée dans certains pays africains par Afrobaromètre en 2016 et 2018. Cela a montré que la police se méfiait de la majorité des citoyens du Nigeria, du Ghana et du Kenya, toutes d’anciennes colonies britanniques.

Carte: Nigéria

Certaines personnes, comme Okechukwu Nwanguma de Noprin, une ONG engagée dans la réforme de la police au Nigéria, estiment que la méfiance entre la population et la police dans la plupart des pays africains est due à la manière dont les forces ont été créées.

« La police nigériane, par exemple, a été mise en place par les Britanniques pour répondre aux caprices de la classe dirigeante et cela explique pourquoi, bien que les Nigérians soient aux commandes depuis 1964, la police au Nigéria ne s’est pas améliorée », a-t-il déclaré.

C’est un expert en sécurité ponctuel, Kemi Okenyodo, est d’accord avec lui, affirmant que « l’élite politique nigériane aime ce qu’elle a hérité des maîtres coloniaux et a donc maintenu le statu quo ».

« Il n’y a aucune différence entre les politiciens qui utilisent la police maintenant et la façon dont ils ont été utilisés à l’époque coloniale où ils protégeaient les intérêts du monarque britannique et tout ce qui était lié à la Royal Niger Company », a-t-elle déclaré.

Après des décennies d’appels à des réformes globales de la police au Nigéria, une loi a été adoptée en 2020 et beaucoup espèrent qu’elle fournira un nouveau tremplin aux forces de police.

Bien qu’il y ait eu d’autres réformes mineures, cette nouvelle loi abroge essentiellement une loi antérieure à l’indépendance, adoptée en 1948, sur laquelle la police agissait.

Les manifestations #EndSars ont été décrites comme un moment décisif dans l’histoire du Nigéria

Les législateurs affirment que la nouvelle loi prévoit une «force de police efficace et efficiente basée sur les principes de responsabilité et de transparence, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le partenariat avec d’autres institutions de sécurité».

Mais la loi de 2020 a ses sceptiques, dont M. Nwanguma.

Il a déclaré que les gouvernements successifs avaient mis en place des comités pour examiner les réformes de la police mais que leurs recommandations n’avaient jamais été mises en œuvre.

« Entre les anciens présidents Olusegun Obasanjo et Goodluck Jonathan, nous avions trois comités différents – sous cette administration Buhari, nous en avons également eu quelques-uns, mais il n’y a eu aucune volonté politique de mettre en œuvre des réformes de grande envergure », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la volonté politique fait défaut pour mettre en œuvre les réformes parce que les politiciens préfèrent la police telle qu’elle est afin qu’ils puissent utiliser des officiers pour leurs propres objectifs, « dont l’un est de truquer les élections ».

Le mari de la reine Elizabeth, le prince Philip (C), a visité la mine Iva Valley en 1956

Le porte-parole de la police n’a pas répondu aux demandes de commentaires, mais un ancien porte-parole qui aide maintenant à diriger le collège des relations publiques de la police a convenu qu’il y avait un problème avec l’héritage colonial.

« N’oubliez pas que la police initiale créée par les maîtres coloniaux n’était pas pour faire respecter les droits, leur intention n’était pas de nous faire du bien, mais de nous faire du mal », a déclaré Emmanuel Ojukwu à la BBC.

Mais il est convaincu que les réformes juridiques transformeront la force.

« Ce [new] la loi, dit pour la première fois que l’objectif fondamental de la police est de protéger les droits de l’homme.