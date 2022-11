Les effets mentaux et émotionnels du colorisme sont souvent cachés

Le colorisme s’exprime généralement à travers microagressions et des messages indirects sur les tons de peau jugés « beaux », explique Josephine Almanzar, PsyD, psychologue agréée et propriétaire des services psychologiques Oasis. Ces types de comparaisons sont souvent un moyen de se rapprocher d’un « blanc [European] référence », dit-elle.

Cela peut sembler extrêmement mélodramatique, mais d’innombrables personnes de couleur savent exactement à quoi cela ressemble et pourraient même être traumatisées à nouveau rien qu’en lisant cet exemple trop courant de colorismeou discrimination de couleur de peau, de ceux au sein de votre même groupe racial.

Mais vous ne pouvez pas faire ça. Les gens regardent. Un roulement d’yeux, un faux rire et un « tais-toi ! va falloir faire.

C’est comme si une lame tranchante vous transperçait le cœur, mais la douleur est toujours aussi stupéfiante et écrasante que la première fois. Vous souhaitez soudainement être seul, alors vous pouvez vous mettre en position fœtale, enfouir votre visage dans vos mains et pleurer.

En tant qu’enfants, nous assimilons l’estime de soi aux messages que nous recevons. Considérées comme moins favorables, les peaux plus foncées contrastent souvent avec des normes de beauté biaisées. (Deuxième d’une série en quatre parties sur le colorisme par WebMD)

Dans la nouvelle série de documents de WebMD “Color by WebMD”, nous examinerons davantage les implications pour la santé mentale de l’expérience du colorisme, souvent de la part de vos proches, ainsi que la manière de gérer le traumatisme qui peuvent accompagner ces rencontres.

Votre croyance fondamentale

L’un des plus grands impacts psychologiques du colorisme est la détérioration de sa «croyance fondamentale», explique Almanzar. La croyance fondamentale se construit pendant la petite enfance et repose en grande partie sur des interactions et des messages sur notre estime de soi. Elle utilise l’exemple du port de lunettes de soleil pour illustrer son propos.

“Si nous avons une certaine teinte sur nos lunettes de soleil, nous voyons le monde à travers cette couleur”, dit-elle. “Pour les enfants à la peau plus claire, ils reçoivent certains messages sur qui ils sont. Donc, si ma couleur de peau est louée, cela signifie que “je suis intrinsèquement bon”. Je suis digne. je suis adorable. J’appartiens.'”