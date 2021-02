Trois assistants médicaux effectuent des tests de conduite Covid-19 dans le parking de l’UNLV Medicine à Las Vegas en avril 2020. | Ethan Miller / Getty Images

Des perspectives d’emploi perdues aux examens de licence retardés, de nombreux jeunes estiment que leur carrière a été entravée par Covid-19.

Marisa Reynolds a passé des mois à anticiper les effets de la pandémie sur sa dernière année à l’école de médecine. Son stage clinique a été retardé et son séjour de recherche aux National Institutes of Health a été annulé. Il en était de même pour les parties de l’examen du conseil de quatrième année que Reynolds s’attendait à passer et la possibilité de participer à un stage hors de l’État – des opportunités cruciales sont généralement offertes aux étudiants avant de postuler à des programmes de résidence de troisième cycle.

«La pandémie n’est pas quelque chose que nous contrôlons, mais c’est frustrant, pour le dire à la légère, qu’elle aura ces effets à long terme sur nos carrières et nos vies pour les années à venir», a déclaré Reynolds, un étudiant en médecine de l’État du Michigan à la recherche de compétences internes. résidences en médecine. C’est un processus à enjeux élevés, et malgré les défis logistiques qui ont affecté la qualité de la candidature de Reynolds et de ses pairs – tels que des résultats de test tardifs et un calendrier d’entretien de résidence raccourci – il n’y a pas d’option pour réessayer l’année prochaine.

Elle craint également que la pandémie n’ait rendu le processus moins équitable: certains étudiants n’ont pas reçu autant d’entretiens que d’autres, et le temps était limité pour faire forte impression sur le programme de leur choix.

«Vous entrez essentiellement dans un mariage de carrière pour les prochaines années de votre vie», a-t-elle déclaré à Vox. «Ma résidence en médecine interne dure environ trois ans, mais pour quelqu’un en neurochirurgie, cela pourrait durer sept ans.»

Pour de nombreux jeunes, la pandémie a solidifié leur engagement à travailler dans le domaine de la santé, même si elle a un impact négatif sur leur progression de carrière. La crise actuelle de la santé publique peut sembler profiter aux hôpitaux ou, à tout le moins, aux perspectives d’emploi pour ceux de l’industrie médicale. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité actuelle, et les jeunes travailleurs débutants sont souvent les premiers à en être témoins.

Le coronavirus a conduit beaucoup de gens à réévaluer les risques et les sacrifices qui accompagnent le travail, et les conséquences des soins de santé dans un monde post-pandémique. Simultanément, les gens reconnaissent les faiblesses et les inégalités de longue date du système médical américain. Les étudiants potentiels et actuels des facultés de médecine sont également devenus préoccupés par les questions d’accès et d’égalité, dans leur domaine d’études et leurs programmes.

Ils ont également dû faire face aux paradoxes émergents en médecine: les travailleurs de la santé sont plus nécessaires que jamais, mais les infirmières et les médecins en activité sont au bord de l’épuisement professionnel au milieu de la troisième vague d’infections qui dure depuis des mois. À la fin de janvier, plus de 100 000 patients sont actuellement hospitalisés à travers le pays avec Covid-19. Les hôpitaux, en particulier ceux des grandes régions métropolitaines, sont surpeuplés et manquent de personnel.

Malgré le déluge de patients, les travailleurs médicaux ont dû faire face au gel des embauches, aux licenciements, aux négociations contractuelles et au manque d’équipement de protection individuelle. Environ 1,4 million d’emplois dans le secteur de la santé ont été perdus en avril 2020 et, bien que l’emploi se soit rétabli avec la réouverture des États, la pandémie a mis à rude épreuve le fonctionnement du système de santé américain.

Les jeunes adultes du secteur de la santé – ou ceux qui se préparent à y entrer – savent qu’ils sont au pied de l’échelle. De nombreux diplômés universitaires assument des rôles peu rémunérés ou bénévoles dans les cliniques et les hôpitaux, et pourraient même ne pas recevoir la priorité pour les vaccins. (À Stanford, presque tous ses résidents et boursiers en médecine, qui traitent régulièrement les patients de Covid-19, n’ont pas reçu la priorité des vaccins.) D’un autre côté, les étudiants en médecine avides d’expérience pour les patients ont perdu des opportunités cliniques. Les candidats aux facultés de médecine, les résidents, les assistants cliniques et les diplômés en sciences infirmières reconnaissent à quel point les emplois de débutant sont plus difficiles à trouver dans tous les domaines, et pour beaucoup, la leçon de la pandémie est d’apprendre à se contenter de postes loin d’être idéaux pour garantir un emploi. .

Briana, une ancienne assistante médicale de Phoenix, en Arizona, a estimé que la pandémie était un «test de réalité» soudain mais nécessaire pour sa carrière. Briana, qui a demandé à ne pas publier son nom de famille par souci de confidentialité, est immunodéprimée et travaille pour une clinique qui sert principalement la population amérindienne en Arizona. Cependant, sa transition d’un poste face aux patients à un rôle départemental a pris deux mois et elle s’est sentie obligée d’être au bureau ou risquer de perdre son emploi.

«J’ai senti que [my managers] ne se souciait pas vraiment d’avoir une maladie auto-immune », a déclaré Briana à Vox. «Ils devraient évidemment se soucier davantage des patients, mais s’ils n’ont pas d’employés en bonne santé, ils ne pourront pas les traiter.»

Pour Jasmine Wong, une récente diplômée et infirmière travaillant dans la région de la baie, le risque était une priorité pendant qu’elle interviewait pour les ouvertures. «J’ai demandé lors de mes entretiens avec différents hôpitaux s’il y avait suffisamment d’EPI fournis», a-t-elle déclaré. «Naviguer dans la recherche d’emploi pendant Covid était déjà très difficile parce que les hôpitaux étaient sur le gel de l’embauche et beaucoup n’avaient tout simplement pas de budget pour former de nouveaux diplômés en soins infirmiers.»

Alors que la plupart des entretiens d’embauche ont été menés sur Zoom, un écart par rapport aux normes traditionnelles, Wong a estimé que les rôles étaient compétitifs, en particulier pour les postes d’infirmières dans les USI adultes. À l’époque pré-pandémique, décrocher un emploi après l’école d’infirmières dépendait du réseau professionnel d’une personne – des relations dans les hôpitaux où elle avait déjà fait du bénévolat. Malgré le travail bénévole de Wong au centre médical de l’UCLA, l’hôpital n’embauchait pas et elle a finalement accepté une offre dans une unité de soins intensifs de pédiatrie ailleurs.

«J’ai l’impression qu’environ 75 pour cent des personnes que je connais grâce à notre programme ont trouvé un emploi, mais je ne pense pas que les gens aient obtenu des postes qu’ils voulaient nécessairement», dit-elle. «La plupart d’entre nous n’avaient pas d’expérience en soins intensifs, il était donc difficile de rivaliser avec ceux qui en ont.» Certains de ses pairs sont dans des milieux non hospitaliers, et certains prélèvent des prélèvements sur les sites de test Covid-19 locaux.

Le financement du Congrès a fourni un certain soulagement pour les systèmes hospitaliers à travers le pays, mais beaucoup perdent de l’argent en raison de l’arrêt des chirurgies électives. Selon le Washington Post, les revenus mensuels des patients ont diminué de dizaines de millions de dollars, et beaucoup perdaient déjà de l’argent sur les soins aux patients avant la pandémie. «Il y a cette conception que les infirmières sont nécessaires, mais beaucoup veulent des infirmières expérimentées et non de nouveaux diplômés», a déclaré Wong.

Pendant ce temps, les agents des admissions dans les facultés de médecine affichent une augmentation record du nombre de candidats. Ils attribuent une attention nationale renouvelée aux soins de santé à la pandémie de coronavirus, surnommant le phénomène «l’effet Fauci». (L’Association of American Medical Colleges n’a pas partagé de chiffres spécifiques avec Vox, mais a déclaré que les candidatures étaient 18% plus élevées qu’elles ne l’étaient à la même époque l’année dernière.)

Certains candidats, cependant, disent que la pandémie a jeté une clé dans un processus chronophage et financièrement épuisant. Ils contestent la prémisse selon laquelle cela a eu un effet significatif sur les admissions actuelles et qu’il est hautement improbable pour les gens de postuler à la faculté de médecine avec un préavis à court terme.

«J’ai passé deux ans à économiser de l’argent pour prendre trois mois de congé et pour payer les frais d’inscription», a déclaré Erica Crittendon, qui a reçu une offre de l’Université de Washington. Elle a postulé dans 28 écoles et investi des milliers de dollars dans le processus, qu’elle a décrit comme «l’une des périodes les plus éprouvantes» de sa vie. Crittendon était simultanément sous le choc de plusieurs pertes de Covid-19 dans sa famille et, en tant que candidate noire, se sentait affectée par les manifestations de l’été contre la brutalité policière.

«Une personne doit être incroyablement privilégiée pour déposer une candidature de dernière minute», a-t-elle déclaré à Vox. «Le récit de la pandémie ne fait que souligner les privilèges qui nuisent à la médecine et à l’équité en santé.»

Hey, @AAMC_MCAT – l’annulation des examens le matin n’est jamais acceptable. Ces étudiants ont besoin de réponses concrètes et d’un PLAN qui ne les désavantagera pas davantage. Cela signifie que vous devez tous parler directement avec les écoles de médecine et prendre la responsabilité de ne pas avoir de scores. – Étudiants pour les admissions éthiques (@EthicalStudents) 21 janvier 2021

Rachel Lutz, diplômée de l’Université de l’Oregon qui attend une offre, a déclaré que son examen MCAT avait été reporté et annulé à plusieurs reprises entre mars et août, ce qui avait retardé sa candidature. Les écoles n’étaient pas cohérentes quant à l’abandon de l’exigence d’examen MCAT, ce qui signifiait que la plupart des candidats devaient encore passer l’examen pour postuler à une gamme de programmes.

Les opportunités cliniques de Lutz ont été annulées et elle a emménagé avec ses parents pour économiser de l’argent. «Faire une demande était parfois très stressant et bouleversant, mais j’ai eu le privilège de ne pas avoir à envisager sérieusement de ne pas le faire», m’a-t-elle dit. «Je ne pense pas que prendre une autre année sabbatique l’emporterait sur mes revenus futurs, mais je sais que les gens ont dû prendre cette décision difficile.»

Certains disent que les circonstances de la pandémie – et le manque de clémence de la part des responsables des admissions et des écoles – ont exclu des centaines de candidats potentiels. Selon le groupe de défense des étudiants pour les admissions éthiques, seuls ceux qui ont des privilèges financiers et un soutien économique importants peuvent réussir à postuler au milieu des nombreux changements dans le processus.

«De nombreux étudiants sont maintenant perdus dans le processus de candidature», a déclaré un porte-parole de SEA à Vox. «C’est une perte de diversité, d’individus compétents et capables, simplement parce que le processus de candidature a été terriblement mal géré.» L’Association of American Medical Colleges a publié une réponse répondant aux préoccupations des candidats en juillet, mais les étudiants ont estimé que la reconnaissance avait peu changé dans le processus. «Le pipeline de la médecine est déjà très fuyant», a déclaré le porte-parole de SEA. «Il est décevant que cette année, la communauté médicale universitaire semble avoir haussé les épaules.

Les candidats et les agents de santé qui se sont entretenus avec Vox croient fermement que la médecine est leur vocation. Pourtant, le coronavirus a entravé leurs efforts à presque tous les niveaux, du report des examens de licence et des tests requis à l’élimination des opportunités de travaux cliniques clés qui faciliteraient leur recherche d’emploi. Les effets durables de la pandémie sur leur carrière et leurs moyens de subsistance ne seront pas facilement oubliés.