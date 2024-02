Les effets du tabagisme sur le système immunitaire peuvent durer des années, selon une étude

CNN

Selon une nouvelle étude, fumer du tabac est si nocif pour le corps qu’il modifie le système immunitaire d’une personne, la rendant vulnérable à davantage de maladies et d’infections même des années après avoir arrêté.

Bien que fumeur les taux sont en baisse depuis les années 1960, ils sont toujours la principale cause de décès évitables aux États-Unis, causant plus de 480 000 décès chaque année.

Pendant des décennies, les prestataires de soins de santé ont dit aux fumeurs que cette habitude pouvait entraîner de graves problèmes, comme cancer du poumon, crise cardiaque ou accident vasculaire cérébralmais une étude publiée mercredi dans la revue Nature propose une autre raison d’arrêter.

La recherche montre comment le tabagisme diminue la capacité à combattre l’infection immédiatement et au fil du temps, et peut également exposer une personne à un risque de maladies chroniques impliquant une inflammation, telles que polyarthrite rhumatoïde et lupus.

« Arrêtez de fumer le plus tôt possible », prévient la co-auteure de l’étude, la Dre Violaine Saint-André, un spécialiste en biologie computationnelle à l’Institut Pasteur de Paris. “Le message clé de notre étude, en particulier auprès des jeunes, est qu’il semble y avoir un intérêt significatif pour une immunité à long terme afin de ne jamais commencer à fumer.”

Les chercheurs ont examiné au fil du temps des échantillons de sang provenant d’un groupe de 1 000 personnes en bonne santé âgées de 20 à 69 ans. Le groupe était réparti à parts égales entre hommes et femmes.

Les chercheurs voulaient voir comment 136 variables, dont le mode de vie, les problèmes socio-économiques et les habitudes alimentaires – en plus de l’âge, du sexe et de la génétique – affectaient la réponse immunitaire. Ils ont exposé les échantillons de sang à des germes courants comme la bactérie E. coli et le virus de la grippe et ont mesuré la réponse immunitaire.

Le tabagisme, l’indice de masse corporelle et une infection latente causée par le virus de l’herpès ont eu le plus grand impact, le tabagisme créant le changement le plus important. Cela a eu presque le même impact sur la réponse immunitaire que des facteurs importants tels que l’âge ou le sexe.

«C’est considérable», a déclaré Saint-André.

Lorsque les fumeurs participant à l’étude ont arrêté de fumer, leur réponse immunitaire s’est améliorée à un certain niveau, mais elle ne s’est pas complètement rétablie avant des années, selon le co-auteur de l’étude, le Dr Darragh Duffy, qui mène l’unité d’Immunologie Translationnelle de l’Institut Pasteur.

“La bonne nouvelle, c’est que tout commence à se réinitialiser”, a-t-il déclaré. “Ce n’est jamais le bon moment pour commencer à fumer, mais si vous fumez, le meilleur moment pour arrêter est maintenant.”

L’étude a également révélé que plus une personne fumait, plus sa réponse immunitaire était modifiée.

“Réduire n’importe quel montant est toujours une bonne chose en termes d’impact”, a déclaré Duffy.

Selon l’étude, le tabagisme semble avoir des effets épigénétiques à long terme sur les deux principales formes de protection du système immunitaire : la réponse innée et la réponse adaptative. L’effet sur la réponse innée disparaît rapidement lorsqu’une personne arrête de fumer, mais l’effet sur la réponse adaptative persiste même après avoir arrêté.

La réponse immunitaire innée est la façon dont la peau, les muqueuses, les cellules du système immunitaire et les protéines combattent les germes. C’est un instrument qui évolue rapidement, mais c’est un instrument brutal. Lorsque l’organisme détermine que la réponse innée n’est pas suffisamment protectrice, le système immunitaire adaptatif entre en jeu. Il est composé d’anticorps présents dans le sang et d’autres fluides corporels, de lymphocytes B et T qui peuvent « se souvenir » d’une menace et mieux cibler les menaces qu’elle représente. Déjà vu.

“La découverte majeure de notre étude est que le tabagisme a des effets à court terme mais aussi à long terme sur l’immunité adaptative associée aux cellules B et aux cellules T régulatrices ainsi qu’aux changements épigénétiques”, a déclaré Saint-André.

La nouvelle recherche présente certaines limites. L’expérience a été réalisée sur des échantillons de sang en laboratoire, mais le système immunitaire peut réagir différemment dans la vie réelle. Cependant, les études de provocation chez l’homme sont encore de taille relativement limitée par rapport à ce qu’elles ont pu montrer avec une large collection d’échantillons de sang, explique Duffy.

Dr. Yasmine Thanavalaprofesseur d’oncologie au département d’immunologie du Roswell Park Cancer Institute, dont les recherches sur la réponse immunitaire liée au tabagisme ont été référencé dans la nouvelle étude, a déclaré que le travail était « une merveilleuse validation » de ce que ses recherches ont découvert au fil des ans.

Les recherches de Thanavala ont exposé des souris à de la fumée plutôt qu’à du sang humain. Ces souris ont éliminé une infection bactérienne moins efficacement et avec une réponse immunitaire moins robuste que les souris non exposées. Les changements dans les poumons s’atténuent, dit-elle, mais « ne disparaissent jamais ».

Elle souligne une limite de la nouvelle étude qu’elle espère que les chercheurs aborderont à l’avenir : l’homogénéité des participants, qui étaient tous français et n’avaient pas un poids corporel élevé.

« Nous savons que de nombreux facteurs autres que le tabagisme ont un impact sur notre réponse immunitaire. Notre patrimoine génétique a un impact sur notre réponse immunitaire. Il existe également de plus en plus de preuves que notre poids corporel et notre obésité ont un impact sur la réponse immunitaire », a déclaré Thanavala.

Dr. Albert Rizzo, Le médecin-chef de l’American Medical Association a déclaré que les médecins savaient depuis longtemps que fumer entraînait une inflammation des poumons, mais que cela n’expliquait pas tous les problèmes du système immunitaire.

Cela semble également expliquer pourquoi même les fumeurs qui ont arrêté de fumer peuvent quand même développer des maladies comme la maladie pulmonaire obstructive chronique ou la BPCO.

“Cette étude est utile car elle nous dit ce que nous avons toujours pensé, mais commence maintenant à expliquer pourquoi”, a déclaré Rizzo, qui n’a pas participé à la nouvelle recherche.