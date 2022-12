Les effets du commerce électronique sur l’industrie de l’emballage – Shaw Local

Ma vie professionnelle a été impliquée dans l’emballage pendant plus de 36 ans.

L’emballage en carton ondulé (cartons) est un véritable indicateur économique. Si vous avez déjà fabriqué quelque chose, vous avez probablement eu besoin d’une boîte pour l’expédier. À cause du COVID-19, tous les moulins et usines sont pleins depuis quelques années. Le long des usines, le commerce électronique était en plein essor et les usines de boîtes se développaient rapidement.

Récemment, le prix par tonne a chuté de 20 $, ce qui peut sembler peu, mais de nombreuses usines et usines paniquent parce que les affaires ralentissent – une demande dénuée de sens pour le commerce électronique (qui était à l’origine des augmentations).

Il y a une super usine de boîtes en construction à Elgin par Atlantic; très probablement, ils ont supposé que le cycle du commerce électronique ne se terminerait pas et sont maintenant confrontés à un ralentissement du marché.

Je vous le dis à tous, c’est une autre indication du navire qui part des grands entrepôts et des centres de distribution. Il y a de nombreuses indications qu’il s’agit d’une proposition perdante.

Michelle Kingsbury

Dundee