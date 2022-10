Les effets «dévastateurs» des pénuries chroniques de personnel poussent un médecin des urgences de Winnipeg à envisager de démissionner

Un médecin de Winnipeg dit que son service des urgences atteint son point de rupture et, pour la première fois, il songe à arrêter.

« C’est une chose difficile et une chose dévastatrice à ressentir lorsque vous fixez les yeux de votre patient, vous vous sentez presque comme si vous ne les aviez pas réussis », a déclaré le Dr Kristjan Thompson, médecin urgentiste à l’Hôpital Saint-Boniface et ancien président de Doctors Manitoba. , a déclaré mardi.

Il s’est exprimé dans la foulée d’un fil Twitter lundi, dans lequel il écrivait que de nombreux collègues étaient partis au cours des derniers mois en raison de conditions de travail déraisonnables et d’un épuisement et d’une détresse morale importants.

Il a répété ces commentaires mardi, disant que “tous les médecins avec qui je travaille à Saint-Boniface émergent me disent que c’est la pire chose qu’ils aient vue.

“Nous sommes tous éparpillés en ce moment.”

J’ai vu tellement de mes collègues infirmières quitter les urgences au cours des derniers mois en raison de conditions de travail déraisonnables et d’un épuisement/détresse morale important.

Tous les médecins avec qui je travaille à SBH ED me disent que c’est la pire chose qu’ils aient vue de toute leur carrière… —@Dr_KThompson

Thompson, l’actuel président du conseil d’administration de Doctors Manitoba, a déclaré avoir écrit le message après “une journée particulièrement difficile” à l’hôpital. Comme d’autres hôpitaux de la ville, les services, les unités de soins intensifs, les salles d’attente et les couloirs de Saint-Boniface sont remplis de patients en raison de lacunes dans le système de santé.

Lorsque cela se produit, les urgences deviennent le débordement du système, a-t-il déclaré.

“Je viens travailler et je vois toutes les civières et un couloir bondé et des gens qui attendent dans la douleur, qui souffrent. Aussi difficile que ce soit pour moi de voir, je ne peux pas imaginer ce que ressentent ces gens qui attendent. “

Beaucoup de gens vont aux urgences parce qu’ils n’ont pas d’autre choix. Un manque de ressources ambulatoires en santé mentale signifie que les urgences voient de nombreuses personnes en crise, a déclaré Thompson.

D’autres pourraient être desservis par un médecin de famille, mais il y a plus de 150 000 Manitobains qui n’en trouvent pas, « et beaucoup d’autres qui ne peuvent pas voir leur médecin de famille dans un délai raisonnable », a-t-il dit.

La voix de Thompson craquait d’émotion alors qu’il décrivait un patient qui a attendu plus de 18 heures dimanche avec une occlusion intestinale. Un autre a attendu plus de 10 heures et on lui a diagnostiqué une crise cardiaque.

Les conditions auxquelles lui et d’autres ont été confrontés dimanche en ont fait le premier jour où Thompson a pensé à arrêter.

Une frustration majeure est que plusieurs lits d’hôpitaux sont en fait vides mais ne peuvent pas être utilisés car il n’y a pas assez d’infirmières pour les doter en personnel en toute sécurité, a déclaré Thompson, notant également que plus d’urgences rurales ont fermé cet été en raison de pénuries de personnel que jamais auparavant.

“Nous ne pouvons pas continuer à faire cette danse. Quelque chose doit changer”, a-t-il déclaré.

«Un nombre impressionnant» de médecins signalent un épuisement professionnel

Plus tard cette semaine, Doctors Manitoba publiera une analyse des ressources médicales au Manitoba par rapport à d’autres provinces et des données sur le bien-être des médecins au Manitoba, a déclaré Thompson.

Il a donné un aperçu de certaines statistiques, notamment que 67% des répondants déclarent se sentir moralement affligés que le niveau de soins qu’ils fournissent ne soit pas ce qu’il devrait être. Cinquante pour cent déclarent connaître des niveaux élevés ou très élevés d’épuisement professionnel.

“C’est un record. C’est un nombre stupéfiant”, a déclaré Thompson.

Il exhorte les dirigeants des soins de santé à prendre des mesures immédiates pour recruter des médecins, des infirmières et des professionnels paramédicaux. Mais cela doit également s’accompagner d'”efforts ciblés sur le laser” pour conserver le personnel existant, a-t-il déclaré.

L’Hôpital Saint-Boniface a souffert du départ de « tant » d’infirmières qui en ont assez des « conditions de travail déraisonnables et de l’épuisement professionnel/de la détresse morale », dit Thompson. (Trevor Brine/CBC)

La province doit également mettre en œuvre un protocole de pointe aux urgences et augmenter la capacité des patients hospitalisés, ainsi que la capacité des foyers de soins de longue durée et de soins personnels.

Mardi, la ministre de la Santé Audrey Gordon et la première ministre Heather Stefanson ont annoncé 12,5 millions de dollars pour un nouveau centre de formation pour les infirmières et autres professionnels de la santé au Red River College Polytechnic à Winnipeg.

Interrogé sur les préoccupations de Thompson, Stefanson a déclaré que les gouvernements sont confrontés à des défis dans chaque province.

“Je sais qu’il y a des problèmes, mais nous prenons des mesures pour améliorer les choses”, a-t-elle déclaré.

Gordon a déclaré qu’elle annoncera également un plan au cours de la semaine prochaine pour aborder le recrutement et la rétention des infirmières. Cela comprendra probablement des efforts pour ramener les infirmières des agences privées et les infirmières à la retraite dans le giron.

Consterné après l’attente de 48 heures de l’oncle

Nicole Ward, une ancienne Winnipegoise qui était en ville pour rendre visite à sa famille, a déclaré qu’elle se sentait consternée par le système de santé après l’expérience de sa famille le week-end dernier.

Son oncle, atteint d’un cancer des voies biliaires en phase terminale, s’est rendu au Centre des sciences de la santé samedi parce que son drain biliaire fonctionnait mal et que la bile s’accumulait dans son corps, a déclaré Ward. Il a également eu une infection du sang.

“Ils nous ont dit que ça allait être très long d’attendre. Ils ne pouvaient pas nous dire combien de temps, mais qu’il y avait des gens avec un AVC et des crises cardiaques dans les couloirs qui étaient là depuis un moment, qu’il y avait quelqu’un avec une hanche cassée dans le couloir, que tous les couloirs étaient remplis de gens dans des brancards, qu’il n’y avait nulle part où les mettre”, a-t-elle dit.

L’aîné, dont le site de drainage était infecté, a attendu environ 48 heures avant de le retirer et de le remplacer, ainsi qu’un deuxième drain. Elle a dit qu’il lui avait fallu environ 40 heures pour être admis des urgences au service.

Pendant son attente aux urgences, Ward, qui est chercheur au Vanderbilt University Medical Center dans le Tennessee, a souvent vérifié son oncle.

Nicole Ward a constamment défendu les soins de son oncle au Centre des sciences de la santé. Elle a été consternée d’apprendre combien de temps l’attente est longue pour certains patients nécessitant des soins. (Ian Froese/CBC)

Elle a exhorté le personnel à vérifier ses signes vitaux après plusieurs heures et a demandé un verre d’eau pour une femme recroquevillée en boule avec du vomi allongé devant elle.

Le personnel hospitalier fait de son mieux, a-t-elle souligné, mais cela ne suffit pas.

Vous voyez les signes partout [the hospital] qui disent, “Les patients d’abord”, et en ce moment, ce n’est personne d’abord. – Nicole Ward, famille d’un patient atteint de cancer qui a attendu près de deux jours pour être admise à l’hôpital

“Vous voyez les signes partout [the hospital] qui disent “les patients d’abord”, et en ce moment, ce n’est personne d’abord”, a déclaré Ward.

À un moment donné, elle a appelé un ami médecin de longue date à Winnipeg pour lui demander s’il valait mieux emmener son oncle à son hôpital à la place. On lui a dit que ça n’en valait pas la peine.

“Il travaillait et il m’a dit qu’il faisait littéralement du surplace, et c’est un vétéran des urgences depuis 20 ans”, a déclaré Ward.

“Il m’a dit qu’il avait 27 patients dans sa salle d’attente et qu’il valait mieux rester” au HSC.

Un médecin qui a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles a déclaré que les hôpitaux voyaient normalement une augmentation du nombre de patients à cette période de l’année, mais que la pénurie d’infirmières les avait laissés au dépourvu.

“L’urgence est si mal entourée et si mal dotée en personnel que les patients qui s’y trouvent ne bénéficient pas d’un suivi adéquat. Si vous êtes dans un coin d’un couloir avec des douleurs à la poitrine ou une fièvre de 40 degrés et qu’il n’y a pas d’infirmière pour vérifier sur toi, puis le temps qu’ils t’atteignent, tu es encore plus malade.”

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson, demande à la province de mettre en place certaines des mêmes incitations monétaires que d’autres provinces utilisent pour attirer et garder les gens. Cela pourrait ramener certaines infirmières choisissant de travailler pour des agences privées à la place, a-t-elle déclaré.

Pendant la pandémie, Jackson a déclaré que les infirmières lui diraient que la charge de travail était écrasante, mais elles étaient convaincues que cela diminuerait.

Les infirmières ne peuvent pas « tenir le coup » : syndicat

“Ce que nous constatons, c’est que les infirmières disent:” Ça ne s’améliore pas, ça empire et je ne peux pas tenir le coup “”, a déclaré Jackson.

“Nous devons vraiment mettre un pouce dans ce barrage parce que ce n’est plus seulement un saignement, c’est une hémorragie. Nous hémorragions les infirmières de notre système de santé public.”

Ward a dit qu’elle était reconnaissante que sa formation lui donne un aperçu du système médical afin qu’elle puisse défendre son oncle. Elle a dit qu’il ressort clairement de sa visite et de ses discussions avec des professionnels de la santé que le système de santé est sous le choc.

“C’est effrayant, et vous savez ce qui m’effraie le plus, c’est que les infirmières, les médecins, les assistants médicaux, les infirmières auxiliaires, les infirmières praticiennes cliniciennes – ça m’inquiète quand elles ont peur. Ça m’inquiète quand elles veulent arrêter. “