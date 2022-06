Les effets de la dette de sommeil

Après avoir examiné des études antérieures sur des souris privées de sommeil, dont beaucoup ont été menées par le Dr Veasey, les chercheurs ont découvert que lorsque les animaux étaient maintenus éveillés pendant seulement quelques heures de plus que d’habitude chaque jour, deux parties clés du cerveau étaient particulièrement affectées : le locus coeruleus, qui gère les sensations de vigilance et d’éveil, et l’hippocampe, qui joue un rôle important dans la formation de la mémoire et l’apprentissage. Ces régions, qui, chez l’homme, sont essentielles au maintien de l’expérience consciente, ont ralenti la production d’antioxydants par les animaux, qui protègent les neurones des molécules instables qui sont constamment produites, comme les gaz d’échappement, par les cellules en fonctionnement. Lorsque les niveaux d’antioxydants sont bas, ces molécules peuvent s’accumuler et attaquer le cerveau de l’intérieur, décomposant les protéines, les graisses et l’ADN.

“L’éveil du cerveau, même dans des circonstances normales, entraîne des sanctions”, a déclaré le Dr Fernandez. « Mais lorsque vous êtes éveillé trop longtemps, le système est alors surchargé. À un moment donné, vous ne pouvez pas battre un cheval mort. Si vous demandez à vos cellules de rester actives 30 % de temps en plus chaque jour, les cellules meurent.

Dans le cerveau des souris, la privation de sommeil a entraîné la mort cellulaire après quelques jours de restriction du sommeil – un seuil de lésions cérébrales beaucoup plus bas qu’on ne le pensait auparavant. Il a également provoqué une inflammation du cortex préfrontal et une augmentation des niveaux de protéines tau et amyloïdes, qui ont été liées à des maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, dans le locus coeruleus et l’hippocampe.

Après une année complète de sommeil régulier, les souris qui étaient auparavant privées de sommeil souffraient toujours de lésions neurales et d’inflammation cérébrale. Pour le Dr Veasey et M. Zamore, cela suggérait que les effets étaient durables et peut-être permanents.

Néanmoins, de nombreux scientifiques ont déclaré que la nouvelle recherche ne devrait pas être une cause de panique. “Il est possible que la privation de sommeil endommage le cerveau des rats et des souris, mais cela ne signifie pas que vous devriez être stressé de ne pas dormir suffisamment”, a déclaré Jerome Siegel, scientifique du sommeil à l’Université de Californie à Los Angeles, qui n’a pas contribuer à l’examen.

Le Dr Siegel a noté que les lésions neurales se produisent en degrés et que l’étendue des effets de la privation de sommeil sur le cerveau humain est encore largement inconnue. Il s’est également dit préoccupé par le fait que des inquiétudes excessives concernant les effets à long terme de la privation de sommeil pourraient amener les gens à essayer de dormir plus, inutilement et avec des médicaments.