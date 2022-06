Les effets de la chaleur extrême sur la santé

Il n’y a pas non plus eu suffisamment d’études, a déclaré le Dr Huber, sur la vie à plein temps dans un monde plus chaud, au lieu de simplement vivre l’été de torréfaction occasionnelle. « Nous ne savons pas quelles sont les conséquences à long terme de se lever tous les jours, de travailler pendant trois heures dans une chaleur presque mortelle, de transpirer comme un fou et de rentrer ensuite à la maison », a-t-il déclaré.

L’urgence croissante de ces questions attire des chercheurs, comme le Dr Kenney, qui ne se considéraient pas toujours comme des climatologues. Pour une étude récente, lui et ses collègues ont placé de jeunes hommes et femmes en bonne santé dans des chambres spécialement conçues, où ils ont pédalé sur un vélo d’exercice à faible intensité. Ensuite, les chercheurs ont augmenté la chaleur et l’humidité.

Ils ont constaté que leurs sujets commençaient à surchauffer dangereusement à des températures de «bulbe humide» beaucoup plus basses – une mesure qui tient compte à la fois de la chaleur et de la moiteur – que ce à quoi ils s’attendaient sur la base des estimations théoriques précédentes des climatologues.

En effet, dans des conditions de bain de vapeur, notre corps absorbe la chaleur de l’environnement plus rapidement que nous ne pouvons transpirer pour nous rafraîchir. Et « malheureusement pour les humains, nous ne pompons pas beaucoup plus de sueur pour suivre le rythme », a déclaré le Dr Kenney.