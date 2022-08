Les effets catastrophiques du changement climatique sont “dangereusement inexplorés”, préviennent les experts | Actualité Climatique

Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur le changement climatique conduisant à l’effondrement de la société ou à l’extinction humaine, ont déclaré des chercheurs, avertissant que de tels résultats potentiellement catastrophiques sont “dangereusement inexplorés”.

Une équipe d’experts internationaux dirigée par l’Université de Cambridge a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de recherches sur le pire scénario possible, malgré “de nombreuses raisons de soupçonner que le changement climatique pourrait entraîner une catastrophe mondiale”.

Écrivant dans un article publié dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences, ils ont déclaré que l’analyse des conséquences extrêmes du changement climatique pourrait “galvaniser l’action, améliorer la résilience et éclairer les politiques”.

Ils ont appelé le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) à consacrer un futur rapport aux changements climatiques catastrophiques.

L’auteur principal, le Dr Luke Kemp, du Centre d’étude du risque existentiel de Cambridge, a déclaré : “Il y a de nombreuses raisons de croire que le changement climatique pourrait devenir catastrophique, même à des niveaux de réchauffement modestes.

“Le changement climatique a joué un rôle dans chaque événement d’extinction de masse.

“Cela a aidé à faire tomber des empires et à façonner l’histoire.

“Même le monde moderne semble adapté à une niche climatique particulière.

“Les chemins vers la catastrophe ne se limitent pas aux impacts directs des températures élevées, comme les phénomènes météorologiques extrêmes.

“Les effets d’entraînement tels que les crises financières, les conflits et les nouvelles épidémies pourraient déclencher d’autres calamités et entraver la reprise après des catastrophes potentielles telles qu’une guerre nucléaire.”

Les “quatre cavaliers” de la fin de partie climatique

Les chercheurs soutiennent que les conséquences du réchauffement 3C et ses risques extrêmes sont sous-examinés.

Ils ont proposé un programme de recherche qui comprend ce qu’ils appellent les “quatre cavaliers” de la fin du jeu climatique : la famine et la malnutrition, les conditions météorologiques extrêmes, les conflits et les maladies à transmission vectorielle.

Le co-auteur, le professeur Johan Rockstrom, directeur du Potsdam Institute for Climate Impact Research, a déclaré : « Plus nous en apprenons sur le fonctionnement de notre planète, plus nous sommes préoccupés.

“Nous comprenons de plus en plus que notre planète est un organisme plus sophistiqué et fragile.

“Nous devons faire le calcul du désastre afin de l’éviter.”

